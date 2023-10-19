日本紅葉｜東京大阪京都賞楓9大景點　1個價錢包2套來回機票$3700

日本紅葉2023｜每年秋季是欣賞日本紅葉的絕佳時間，如果有機會在秋天造訪東京，就一定要去看紅葉！記者這次推介東京、京都、大阪共9個必去的市區賞楓景點，方便之餘更能令你一秒進入電影中的絕美紅葉世界！計劃賞紅葉的就要把握機會了，因大灣區航空正推出「飛」悅亞洲套票優惠，一個價錢兩套來回機票都只是HKD$3700，即去一趟紅葉之旅來回機票平均HKD$1850！不想與人迫，請一日假自製長周未已可起行，時間充裕還可選擇東京去大阪返，一次過去晒3個地方都可以！



遊勻3地賞紅葉 一趟來回機票平均只需$1850

東京和大阪均是賞楓的熱門選擇，東京的最佳紅葉賞楓時間由11月下旬開始，大阪則由12月上旬開始。一場來到，想欣賞不同的紅葉之美，當然要順道去一趟古色古香的京都！京都的最佳賞楓時間介乎11月中旬到12月中旬，加上關西機場到京都乘搭JR HARUKA至京都車站，車程只需80分鐘，在前往大阪的旅程中花一、兩天逗留賞紅葉就最好不過！

大灣區航空套票優惠，無論是由香港來回東京；香港來回大阪；出發至東京，由大阪回港；出發至大阪，由東京回港，任選兩個航點套票均只需HKD$3,700，一趟紅葉之旅遊勻3個地方來回機票平均只是HKD$1850！

東京紅葉祭 點燈活動賞絕美夜楓

東京賞楓必去景點【1】代代木公園

代代木公園鄰近明治神宮旁，因為有非常寬廣的草坪，每逢假日都吸引不少人來玩樂、拍照或靜靜坐著欣賞大自然景色。代代木公園在秋天時會變身為日本東京賞楓的絕佳景點，因為草坪周圍的楓樹都會開始染上秋色，不想走馬看花，坐在紅葉下療瘉心靈，或一邊野餐一邊感受濃厚的秋意相信是一個不錯的選擇！

地址：東京都澀谷區代代木神園町·神南二丁目

交通：搭乘JR山手線「原宿」站或東京Metro千代田線「代代木公園站」步行3分鐘

東京賞楓必去景點【2】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園是一座佔地廣達180公頃的國營公園，以擁有種類繁多的花卉而聞名，全年都會綻放各種美麗的花卉。在秋季到訪，除了可以邊漫步或踩單車邊賞楓外，更可欣賞到滿布銀杏樹的黃色葉片及美麗的楓紅的銀杏大道！公園也會在秋季舉辦紅葉祭和點燈活動，讓晚間的紅葉景色更為醉人！

地址：東京都立川市和昭島市

交通：搭乘JR青梅線至「西立川」站步行2分鐘

東京賞楓必去景點【3】新宿御苑

新宿御苑雖然位於東京市中心，被高樓大廈包圍，但公園四處都種滿老樹，且有綠意盎然的步道及各種季節花卉，走入公園有如進入了另一個世界。新宿御苑內有日式庭園、幾何式庭園及可以欣賞寬廣草坪等自然景觀的風景庭園等，在秋季前往能欣賞到絕美的楓葉和源自日本皇室的菊花壇展，在古色古香的日式氛圍下欣賞紅葉別有一番風味！

地址：東京都新宿區內藤町11

交通：搭乘東京Metro丸之內線「新宿御苑前站」步行2分鐘

大阪萬博野餐賞楓 日式庭園看紅葉瀑布

大阪賞楓必去景點【1】大阪城公園

大阪城公園總面積達105.6公頃，除了有大阪城天守閣之外，還有西之丸庭園、梅林、大阪城會館、弓道場等設施。西之丸庭園有約300株櫻花；梅林則種有1270株梅花；天守閣前更有不少銀杏樹及楓樹，一年四季都可以欣賞到不同景色！在紅黃葉盛開時前往賞楓別有風情，更有機會可以參與到園內每年春秋兩季舉辦的花木市集！

地址：大阪市中央區大阪城

交通：搭乘JR環狀線「森之宮」或「大阪城公園」站

大阪賞楓必去景點【2】萬博紀念公園

萬博紀念公園位於大阪府吹田市，以太陽之塔為中心，並設有日式庭園、民俗技藝館和水族館等多個區域。園內種有數十種、約一萬棵以上的樹木，因此每逢秋天來臨，整個公園的樹木都會染上楓紅，日式庭園的瀑布更會變成紅葉瀑布，令人賞心悅目！不想錯過任何一處的絕美秋色，亦可以在草坪上寫意的野餐賞楓！

地址：大阪府吹田市千里萬博公園1-1

交通：從大阪單軌電車「萬博紀念公園站」到中央口步行5分鐘

大阪賞楓必去景點【3】牛瀧山‧大威德寺

牛瀧山裡的大威德寺一直以來都是賞楓熱門勝地，其紅葉美景早在江戶時代就已成名。每到賞楓的季節都可以沿著溪谷，欣賞瀑布在紅葉配襯下展現的大自然美景。有楓葉在莊嚴肅穆多寶塔下襯托更能反映出秋意深濃的氛圍。每年11月的紅葉季節，大威德寺都會舉辦「紅葉狩」，有小攤檔販售各式商品及日式點心等。一邊賞楓一邊體驗難得一遇的「紅葉狩」便是最好的行程！

地址：大阪府岸和田市大澤町596-0114

交通：從南海本線「岸和田站」，或從JR阪和線「久米田站」乘坐南海巴士到牛瀧山巴士站下車

京都紅葉秋色 神社前穿和服賞傳統技藝

京都賞楓必去景點【1】北野天滿宮

北野天滿宮是京都市古老的神社之一，樓門和拜殿中間的「三光門」全都是桃山時代風格的建築，內有一處梅花林園，亦有不少楓樹，在秋季漫步其中賞紅葉，能享受被茂密楓葉重重包圍的感覺！每個月25日神社周圍的街道上更會有跳蚤市場。販售當地特有商品、和服古著與古董等，每年10月的第三周星期日亦會舉辦秋祭！北野天滿宮每年僅在初夏及秋季開放，機會非常難得！

地址：京都府京都市上京區馬喰町

交通：京都車站搭乘京都巴士50號或101號，在北野天滿宮前的巴士站下車

京都賞楓必去景點【2】嵐山渡月橋

嵐山渡月橋是京都著名的景點，可以欣賞到西部丘陵的美景，位於林木茂密的山間，在春天櫻花盛開時會染上一片粉紅，在秋天則會轉換成一片火紅的豔麗秋色，讓您好好感受秋天中的京都風情！每年11月的第2個周日也會在渡月橋上游的大堰川舉辦「嵐山紅葉祭」，可以欣賞日本傳統音樂、舞蹈以及能劇等傳統技藝，是相當有特色的祭典活動！

地址：京都府京都市右京區嵯峨中島町

交通：搭乘JR嵯峨野線「嵯峨嵐山站」步行10分鐘

京都賞楓必去景點【3】清水寺

清水寺附著音羽山建在懸崖峭壁邊，只要爬上長長的參道，就能從陡峭的斜坡看到美麗的楓葉和遠眺整個京都市街景！京都的歷史古建築搭配火紅的楓葉，格外有氣氛。此外，清水寺周邊也有和服租借，穿上和服與紅葉合照留下紀念也是個好選擇！在賞楓時節，清水寺也會實施點燈活動，可以一睹睽違已久的美麗夜楓！

地址：京都府京都市東山區清水1丁目294

交通：JR「京都站」搭乘京都市內巴士206號或100號，於五条坂下車後步行10分鐘

日本最佳賞楓時間表

(日本國家旅遊局)

．北海道：層雲峽10月中旬｜定山溪溫泉10月中旬｜大沼公園10月下旬

．東北：奧入瀬溪流10月下旬｜鳴子峽11月上旬｜裏磐梯10月下旬

．關東：日光・鬼怒川10月下旬｜ 高尾山11月中旬｜上高地10月中旬

．北陸：彌彥公園 11月中旬

．東海：白川郷10月下旬｜茶臼山高原 10 月下旬

．近畿：京都・嵐山 11月下旬

．中國：宮島11月下旬｜ 大山11月上旬

．四國：寒霞溪11月中旬

．九州：深耶馬溪11月中旬｜ 高千穗峽11月中旬

大灣區航空套票優惠 送20公斤託運行李

大灣區航空推出「飛」悅亞洲套票優惠，由即日起至2023年10月31日，任選兩個亞洲航點，包託運行李及來回機票最平只需HKD$1,700！第一個來回旅程在2023年12月21日或之前出發，第二個來回旅程在2024年3月26日或之前出發，而全程在2024年4月9日或之前完成便可！香港來回東京、香港來回大阪；出發至東京，由大阪回港；出發至大阪，由東京回港，兩個指定地點的來回機票亦僅需HKD$3,700。若自選其他兩個航點的來回機票，最低只需$1,700，更附贈20公斤免費託運行李額！

3款套票組合 任選兩航點機票$1700起

組合A：

．香港→東京→香港

．香港→大阪→香港

．香港→東京，大阪→香港

．香港→大阪，東京→香港

組合B：

．香港→首爾→香港

組合C：

．香港→台北→香港

．香港→曼谷→香港

．香港→胡志明市→香港

A+A：HKD$3,700

A+B：HKD$3,300

A+C：HKD$2,700

B+B：HKD$2,900

B+C：HKD$2,300

C+C：HKD$1,700