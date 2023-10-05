大灣區航空套票優惠任選2地來回包行李$1700起　東京去大阪返都得

大灣區航空早前的組合票價大受歡迎，於是再度推出「飛」悅亞洲套票優惠，由即日起至2023年10月31日，任選兩個亞洲航點，包托運行李及來回機票最平只需HKD$1,700，即每程來回HKD850起，絕對超值！（不包括相關税項及燃油附加費）



「飛」悅亞洲套票優惠 任選兩航點來回$1700起包行李

大灣區航空於2022年7月啟航，其機票套票一直深受歡迎。「飛」悅亞洲套票優惠包括東京、大阪、首爾、 台北、曼谷或胡志明市共6個亞洲航點，使用期限為2024年3月26日，而首個旅程必須於2023年12月21日或之前出發，每程停留日數更多達14天。套票優惠除了包括每程7公斤手提行李限額之外，更加送20公斤託運行李限額，就算去足2星期都不怕！

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套票有多種選擇，也可往返不同地點，例如出發至東京，由大阪回港。（大灣區航空）

各款旅程組合如下：

組合A：

來回香港及東京：香港→東京→香港

來回香港及大阪：香港→大阪→香港

出發至東京，由大阪回港

出發至大阪，由東京回港



組合B：

來回香港及首爾：香港→首爾→香港



組合C：

來回香港及台北：香港→台北→香港

來回香港及曼谷：香港→曼谷→香港

來回香港及胡志明市：香港→胡志明市→香港



各款旅程組合優惠價格如下（不包括相關税項及燃油附加費）：

A+A：HKD$3,700

A+B：HKD$3,300

A+C：HKD$2,700

B+A：HKD$2,900

B+B：HKD$2,300

B+C：HKD$1,700

大灣區航空「飛」悅亞洲套票優惠

套票價格：HKD$1700起（不包括相關税項及燃油附加費）

使用期限：2024年3月26日

*首個旅程必須於2023年12月21日或之前出發

航點：東京、大阪、首爾、 台北、曼谷或胡志明市

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