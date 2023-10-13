大灣區航空新增馬尼拉航線　全經濟艙規格　公司航點增至7個

大灣區航空今日（13日）宣布將於11月8日起，開辦菲律賓首都馬尼拉航線，一星期共有5天，提供往返香港與馬尼拉尼諾伊阿基諾國際機場的航班，每天一班。連同新增加的航點馬尼拉，目前大灣區航空共有7個航點。



大灣區航空將於11月8日開辦菲律賓首都馬尼拉航線，一星期共有5天提供往返香港與馬尼拉尼諾伊阿基諾國際機場的航班。（資料圖片）

大灣區航空指，大灣區航空日後每周共有5天航班，每天接近凌晨12時於香港出發，翌日凌晨2時抵達菲律賓；或凌晨3時從菲律賓出發，清晨5時抵達香港。

由香港前往馬尼拉的航班，只有星期二及星期日未能提供；由馬尼拉前往香港的航班，則只有星期一及星期三未能提供。

航班：HB231

出發城市：香港

抵達城市：馬尼拉

出發時間：23:50／抵達時間：翌日02:00

每周航班：星期一、星期三、星期四、星期五、星期六



航班：HB232

出發城市：馬尼拉

抵達城市：香港

出發時間：03:00／抵達時間：05:10

每周航班：星期二、星期四、星期五、星期六、星期日



大灣區航空指，新航線將會採用全經濟艙規格的波音737-800客機，客戶如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁、使用手機應用程式或與各大旅行社聯絡。

大灣區航空於2022年7月啟航，現時提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市的航班服務，連同新增加的航點馬尼拉，目前大灣區航空共有7個航點。