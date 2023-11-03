KlookｘHK01獨家優惠碼　去澳門玩滿$800減$180　即睇5大必玩景點

【KlookｘHK01獨家優惠碼】澳門近年有唔少新設施開幕，多好嘢食，名勝又集中，坐程飛翔船或者經港珠澳大橋，話咁快就到。想玩得更抵更盡興，不妨經Klook訂酒店或購買活動門票，再輸入01獨家優惠碼，就可以慳得更多，玩得更超值！



Klook聯乘HK01推出獨家優惠，由即日起至11月21日前，凡於Klook訂任何澳門酒店或購買任何活動門票，滿HKD$800後再輸入優惠碼「HK01MACAU」，即可減HKD$180，優惠碼更可以多次使用，名額有限，有興趣便要快喇！想趁周六日一家人或者朋友到澳門玩的你，絕對不可錯過！

kimi_chiuchiu@IG

澳門好玩蒲點 唔止賭場大三巴

提起澳門，很多香港人第一時間都會想起大三巴或者賭場等，不過，近年澳門大力發展旅遊業，有不少新旅遊設施開幕，想知道有甚麼好玩的地方就要繼續看下去！

澳門好玩蒲點【1】澳門水上樂園 恆溫30度全年有得玩

要數到澳門最新的旅遊設施，就一定有澳門水上樂園。它是澳門首個水上樂園，分為戶外園區及室內園區。室內園區全年恆溫30度，不怕寒冷之餘更可以玩盡不同刺激的機動遊戲。樂園內更有餐廳，玩到累就可以享受美食，「叉足電」之後再玩過！即使戶外園區於冬季暫時關閉，一樣可以玩得盡情。

澳門新濠影滙水上樂園

地址：新濠影滙澳門路氹連貫公路

價錢：人均HKD$278起（原價$468）（購買3張成人價門票即可享優惠，*以優惠價計算）

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澳門好玩蒲點【2】澳門飛索 刺激過癮挑戰極限

飛索是很多追求刺激的人喜歡的極限運動之一，從高處一躍而下，然後從一邊滑過另一邊，數分鐘的過程絕對可以令你大呼過癮！刺激感十足之餘亦可以從另一個角度去看這個城市。而且過程中由專業人士全程監督，活動絕對安全！

澳門飛索ZIPCITY MACAU

地址：澳門溜冰路澳門葡京人

價錢：人均HKD$324起（原價$474）（購買3張門票即可享優惠，*以優惠價計算）

訂購網址：Klook

澳門好玩蒲點【3】室內跳傘 最好玩X Game

要數到另一個澳門近年最好玩的X Game，絕對非室內跳傘莫屬。跳傘活動不是每個國家都可以做到，不過室內跳傘就不同，只有有適當的地方、設備及專業的教練，就可以讓你感受自由下墜的快感。就算是初學者都可以跟隨專業教練學習簡單的技巧，而且4歲或以上的小朋友都玩得，一家人可以在澳門初嚐X Game的樂趣！

GoAirborne 室内跳傘

地址：澳門葡京人 H853 Fun Factory娛樂廠 澳門路氹溜冰路，1樓R99鋪

價錢：人均HKD$630（購買2張門票即可享優惠）

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澳門好玩蒲點【4】傳奇英雄科技城 體驗VR競速賽車

覺得X Game不太適合自己？打機你又喜歡嗎？不是在家中「食雞」，而是透過在傳奇英雄科技城，親身體驗虛擬實境、擴增實境、運動追蹤、全息投影、映射投影、4D超立體巨幕、體育娛樂等。有別於一般的遊戲，傳奇英雄科技城的遊戲臨場感十足，不單止有極限運動，還有VR競速賽車體驗，喜歡打機的你絕對要一試！

傳奇英雄科技城

地址：新濠影滙東翼二樓

價錢：人均HKD$318起（原價$430）（購買3張即可享優惠，*以優惠價計算）

訂購網址：Klook

澳門好玩蒲點【5】巴黎人自助餐 Le Buffet

想去澳門chill下，閒逛之外想享受美食？不如去澳門巴黎人酒店嘆個自助晚餐Le Beffet？餐廳提供多元食物選擇，包括生蠔、即製拉麵、刀削麵、即烤奶酪等，另外又有鮑魚、龍蝦和各式各樣的甜品，而且不少人都在網上留言餐廳的食物新鮮，職員服務態度一流。無論是平日或假日，人流都極多，不過在Klook訂枱，就不怕白行了！

巴黎人自助餐 Le Buffet

地址：澳門路氹金光大道連貫公路澳門巴黎人酒店

價錢：人均HKD$735起（選擇雙人自助晚餐即可享優惠）

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