《香港01》第二季旅遊達人投稿比賽2023　贏走豐富旅遊獎賞

聖誕新年等旅遊旺季將至，全城旅遊風潮持續飊升。繼早前推出的「旅遊達人投稿比賽2023」反應熱烈，「好食玩飛」頻道決定加推第二季，並誠邀一眾會員分享精彩難忘的旅遊經歷，介紹世界各地的知名美食、特色景點與打卡好去處的同時，有機會贏走大灣區航空贊助雙人來回機票、星晨旅遊贊助旅遊現金禮券、Club Sim 贊助旅遊數據卡等獎賞。即往下拉，了解是次比賽的報名流程與評審準則！



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贏走豐富獎賞禮遇 賺盡「01積分」

第一賞（圖文組／影片組）

有機會賺888「01積分」及由 Club Sim 贊助送出5日任用韓國數據卡（價值港幣$58），名額有限200個，圖文組及影片組各100個，須符合編輯評審入圍條件。

第二賞（影片組）

頭獎： 由大灣區航空贊助送出雙人來回香港至東京機票 （名額1份，價值港幣$17,520）

二獎： 由星晨旅遊贊助送出旅遊現金禮券 $500 x 2張（名額1份，價值港幣$1,000）

第二賞（圖文組）

頭獎： 由大灣區航空贊助送出雙人來回香港至台北機票（名額1份，價值港幣$7,120）

二獎： 由星晨旅遊贊助送出旅遊現金禮券 $500 x 2張（名額1份，價值港幣$1,000）

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* 活動受條款及細則約束，詳情請按👉🏻 這裡👈🏻了解更多

報名步驟

步驟1：於報名表格內選擇報名組別：圖文組或影片組

步驟2：參賽者須填寫指定資料，包括參賽者姓名（須與身份證相同）、參賽者電話與電郵（用作領獎用途）

步驟3：參賽者於Google Drive上載其參賽作品「旅遊圖文」或「旅遊影片」，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內

（*注意事項：必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)

步驟4：參賽者「提交」報名表格

步驟5：成功投稿的參賽者將收到確認電郵

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比賽階段

第一階段：會員投稿 (圖文組／影片組)

參賽者可於第一階段活動期期內投稿，填寫報名表格時，選擇圖文組或影片組參賽，投稿數量不限，亦可分別投稿於圖文組及影片組，惟投稿作品必須為不同的旅遊地點（按城市計算）。

參賽作品若符合編輯評審入圍條件*，可獲贈第一賞，包括賺888「01積分」及由Club Sim贊助送出5日任用韓國數據卡（價值港幣$58），名額有限200個，圖文組及影片組各100個，須符合編輯評審入圍條件。

*編輯評審入圍篩選條件，包括題材原創性、旅行見聞 / 深入程度與行程精準度。

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圖文組，建議作品格式如下：

字數：500字或以上（連標點）

圖片數量：5-8張

圖片像數：150-300 DPI



影片組 — 作品格式須符合以下條件：

文字簡述影片內容：200字或以上

時間長度： 30秒 - 3分鐘

版面： 橫屏（16:9）或 直屏（9:16）【*直屏格式可接受 IG Reels 格式】

品質像素：720p 或 1080p

影片大小：約200MB - 400MB



第二階段： 編輯內部評選 - 圖文組 / 影片組（每組別選出頭獎、二獎作品）

活動第一階段結束後，評審將於活動第二階段期間根據題材原創性、旅行內容質素、圖片或影片拍攝質素等作篩選條件，從圖文組與影片組中各挑選出頭獎、二獎作品，並於 「好食玩飛」頻道公布 。

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比賽評審方法及準則

活動第一階段結束後，編輯評審將於活動第二階段期間根據題材原創性、旅行內容質素、圖片或影片拍攝質素等作篩選條件，從圖文組與影片組中挑選出頭獎、二獎得獎者（編輯評選（75%）+ 會員投選（25%），按分數高至低排名）。如綜合評分總分數相同，以編輯評選分數較高者排列。

註1：參加活動之香港01會員帳號必須綁定電話號碼才能成功獲得「01積分」，所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。

註2：參賽者需聲明自己為參賽作品（圖文或影片）的原創者，若經主辦單位發現或第三人檢舉參賽者未取得該原創者同意參賽，並經主辦單位判定為投訴屬實，主辦單位會立即移除相關內容及取消其參加及得獎資格，並會保留一切法律追究之權利。

註3：參賽者如要在影片中使用受版權保護的素材，參賽者需確保取得相關授權，《香港01》一概不負責。

更多投稿入選貼士？可以按此「圖文組」參考文章： 意大利自由行｜10日9夜完整行程推介！去齊羅馬/佛羅倫斯/威尼斯

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