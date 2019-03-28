【專訪】入行十年車房拍劇出歌乜都撈　KT唐嘉麟：其實都係為生活

近日TVB處境劇《愛回家之開心速遞》當中，一段「大四喜Rap」的橋段引起網民熱討。由四位甘草演員劉丹、羅樂林、陳榮峻、黎彼得模仿《中國有嘻哈》的片段，當中Rap歌的風格甚有LMF《大懶堂》的影子，其實是有本土Rapper KT唐嘉麟作幕後軍師。有趣的是，當廣東Hip Hop作品以戲謔的形式出現時，往往也會讓市場相當受落，偏偏本土Hip Hop界的日常卻受到很大的局限，以致不少本土廠牌如Bakerie、Greytone等也要轉戰內地市場。 攝影：葉志明

近日TVB處境劇《愛回家之開心速遞》當中，大四喜Rap一幕引起網民熱討，幕後功臣正是KT唐嘉麟。 (影片擷圖)

MC Jin徒弟身份入行 KT：佢一句說話令我開始Rap

提起KT唐嘉麟，正式加入TVB前可能已經有不少人聽過他的名號。最初KT出現在大家眼前，是以MC Jin徒弟的身份，一首《Who is KT？》及VLT檸檬茶廣告，可說是洗腦式地在電視上播放，當時正是MC Jin在TVB最火紅的時期。

KT憶述：「其實我最初唔識寫Hip Hop，但認識咗阿Jin之後，佢知道我有呢樣興趣，就問我點解唔自己試下寫Rap呢？我本來都對自己冇信心，但阿Jin同我講：連我嘅中文都得，點解你唔得呢？」就是這一句，令KT開始練習寫Hip Hop。由於MC Jin當時仍是所屬美國唱片公司，襯著MC Jin回美的一段時間，KT一口氣寫了十首歌作為練習，讓MC Jin感受到他的熱誠，於是便決定簽KT為旗下Rapper。

2009年出道，KT最初是以MC Jin徒弟身份入行，一首《Who is KT？》以及檸檬茶廣告令他一時聲名大噪。 (資料圖片)

加入TVB八年 欠缺一次爆紅機會

最初的檸檬茶廣告以及《Who is KT？》的確為唐嘉麟帶來不少關注度，不過就如他所說，香港人總是善忘的，歌曲產量減少，MC Jin徒弟這個身份自然很快已被遺忘。後來KT又遇上另一個機會，成為了J2節目《Big Boys Club兄弟幫》的主持：「當時節目最初搵咗阿Jin、陳偉霆、阿Bob、Steven同埋我上去傾計，可能我本來講嘢比較爆啲，監製Kent哥就同阿Jin講：你個朋友KT講嘢幾好笑喎。於是我就順理成章做咗嘉賓主持。最初我都未同TVB簽約，後來有一次我陪阿Jin去見樂小姐，佢覺得我好熟口面，就問我做乜唔簽約，後來就正式簽咗Part Time藝員約。」當上節目主持後，KT又自然多了機會拍劇，至今不知不覺已拍了八年，可惜未有一個特別突出的角色，但他坦言：「好享受呢種每日接觸唔同事物嘅工作，認識幕前幕後嘅朋友都好有滿足感。」

加入TVB後，令他多了幕前演出機會，不同劇集也有KT的身影。 (網絡圖片)

兼職車房生意 KT：社會每日都同你講緊錢

近年除了拍劇出歌，其實他還是一個改車達人，在車房老闆合作，又闖出另一片天：「而家我33歲，其實喺我26、7歲越嚟越大個嘅時候，開始對金錢感到一份壓力，因為呢個社會每日都同你講緊錢，交租車位每個月都要錢，我單靠幕前嘅收入，可能交到租又食唔到飯，所以我又要用自己另一個技能去維持生活，，於是車就成為我另一個糊口途徑。」

近年為了多一門糊口途徑，KT把興趣變成職業，開展了車房的合作生意，不說你不知，原來他是一位改車達人。 (葉志明攝)

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作廣告歌改足三十次先收貨 KT：講到尾都係為家庭

「我個人好現實，好似我早前出咗首歌叫《GTA》，係講搵錢、講人要提升自己嘅生活質素。以往好多機會幫一啲廣告寫Rap，可能會有人話Rapper要有自己態度，點可以做廣告歌呢啲咁冇風骨嘅事情。其實講到尾都係錢嚟，你有呢個技能點解唔用呢？客戶的確會有佢哋要求，我試過跟住佢要求改足三十次份詞，改到我自己都想唔做、唔賺呢份錢，但捱過咗，我又可以好驕傲同人講，我做呢啲搵到錢喎。」

從談吐上、工作上，KT「乜都撈」的性格可能讓大家會感受到他對金錢的執迷，但歸根究底其實也是為了生活：「大家成日都講，有錢人叫生活，我哋呢啲就叫生存。可能你會覺得我好現實好市儈，但食飯睇醫生搭車都要錢，為咗家庭，呢樣嘢一定係排第一。」

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