搭地鐵成方大同《白髮》創作靈感　自言渴望執子之手與子偕老的愛

巨蟹座的方大同時常被認為是居家好男人，事實上他亦十分嚮往雋永的愛情，新歌《白髮》就以愛和承諾為主題。

記得有一次在坐地鐵時，有看到一對老夫老妻安安靜靜的坐在一起，感覺很有默契，不需要太多的言語交談，就知道對方的感受等等，這個我印象蠻深刻的，覺得是一個很可愛的畫面。 啟發方大同的創作靈感

按圖看方大同《白髮》MV拍攝花絮▼

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以「髮」為創作靈感，方大同表示：「在寫DEMO時，腦中突然靈光乍現出現『白髮』這幾個字，索性以『白頭到老』為出發點延伸關聯性，着手去寫一首浪漫的情歌。」歌詞的部分特別請到曾經合作過《三人遊》、《愛立刻》、《Ten Reasons》的創作夥伴崔惟楷跨刀，配合方大同「仙系情歌派」風格，以細膩的筆觸譜成觸動人心的歌詞。

而方大同對於「變老」抱持順其自然的態度，他說：「可能是壓力的關係，4、5年前就開始長一些白髮。並不會特別去擔心白頭髮長出來或是刻意要去染髮，一切隨緣囉！」

日前他在香港紅墈體育館上首唱《白髮》，讓現場觀眾反應熱烈；相隔5年之久回到紅館表演，方大同表示：「很高興兩天的觀眾都非常的熱情，也感受出來大家都非常的開心；也有聽說有一些樂迷本來是沒有聽我的歌曲，但看完演唱會後，都表示非常喜歡這次的演唱會。」問方大同明年會去台灣開唱嗎？他表示：「還在安排，也希望很快有機會能到台灣開唱，畢竟這年頭演唱會不好做（笑）！」

早前方大同演唱會香港站精彩花絮▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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