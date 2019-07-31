田馥甄、林嘉欣驚變蛇精男？陳珊妮新歌《恐怖谷》誓向P圖講拜拜

台灣女歌手陳珊妮有感大眾對於美醜的價值觀、必須倚賴P圖的自我展現，網路充斥「大眼睛、窄鼻樑、尖尖小小的下巴」的樣板網美，推出新歌《恐怖谷》探討此現象，跨界合作田馥甄、林嘉欣、徐佳瑩，全被P成網紅臉，相當駭人。

陳珊妮擔任「恐怖谷」影像訪談計畫的總統籌，集結田馥甄、林嘉欣、徐佳瑩、余靜萍、周筆暢、丁寧、焦安溥等人參與，一步一步地將她們的網美臉還原成真實樣貌，在MV動態呈現是一大難事，陳珊妮笑說：「以為能快速完工，後來發現技術上非常困難、得倚賴人性，甚至工作人員表示心靈受到創傷，捱夜製作會驚呼『天啊！這女生眼睛怎麼那麼大，好恐怖』。」有網友說：「前後對比更感覺得出來自然是最美好的。」

田馥甄、林嘉欣、徐佳瑩驚變「蛇精男」！你又認唔認得出邊個打邊個？▼

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談到邀約過程，陳珊妮形容「藝人是極端的」，團隊飛到香港拍攝林嘉欣，她聊到出道時是偶像歌手，面對狗仔隊跟拍，依然選擇做自己；焦安溥自嘲以前憤世嫉俗，懷孕後面對身體改變，連帶看事角度也不同；田馥甄被認為天生就靚，但並非就具有優勢，因為藝人壓力非單單取決於漂亮，陳珊妮稱讚：「田馥甄非常不一樣，從工作中發現她有明確創作想法，就像是一個容器，給她什麼批評都可以接納轉換，這是我當藝人脈絡裡不太有的事情。」而當檢視關於「美」的歷程，陳珊妮坦承曾被認為很醜、個子太高，花了多年時間琢磨之後，現在她工作時妝髮不假手他人，全由自己一手包辦，她說：

把網美濾鏡卸掉，自然的狀態才是真正的自己▼

不知不覺間，我習慣了自己的樣子，成為自己的專家。目前的我還不想改變自己，想想萬一哪天變美了，還得重新學習很多事情。我發現和自己的身體相處久了，感情還算不錯。 陳珊妮

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