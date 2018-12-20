【葉問外傳：張天志】袁和平為張晉打造具風格詠春

《葉問外傳：張天志》將於今天上映，張天志這個在《葉問3》中甚為突出，令觀眾印象深刻的角色，因此電影公司為其開拍獨立電影。而與其他外傳作品不同的是，今次故事並不屬於前傳，而是要講述張天志在《葉問3》敗予葉問後的去向。經歷一次重創的張天志，不僅收起了傲氣與戾性，連帶詠春拳也不欲再示人前。所以這回除了詠春拳，飾演張天志的張晉還會用上很多不同武技，以此沖淡詠春的包袱。這與過去打正詠春招牌的《葉問》系列可謂迴然不同，亦同時增加了動作設計上的難度。

提到動作設計，今次本作品乃是由「八爺」袁和平執導。而在張晉以外，更邀請到楊紫瓊、Tony Jaa、Dave Bautista和釋彥能等重量級打星助陣。在首映會當日，《武備志》便與「八爺」和張晉進行了訪問，談談電影中的各項點滴。



(左起)袁和平及張晉（賴家俊 攝）

苦練詠春 驚險連連

《葉問外傳：張天志》中飾演張天地的張晉。(賴家俊 攝) 張晉出身國家精英級運動員，早年雖然主打北派功夫，如通臂、形意、長拳等。但數年前為拍攝《葉問3》，便已經開始學習詠春，所以打起來已經駕輕就熟、有板有眼。倒是今次與各路明星合作，張晉坦言實在擦出了不少火花，途中還有不少驚險場面： 「與Tony Jaa已經是第二次合作，而且他也拍動作片，所以能放盡與他對打；而打摔角的Dave體型和大量差距明顯比我大，內裡很多他將我舉起扔出的情節，其實讓我幾痛，反而擔心他不知扔我去哪個方向。」 另外和楊紫瓊比刀一幕，張晉表示她的刀法很快，當中斬頭一幕很驚險，要瞬間斬到頭髮卻又不可傷到頭，實在抹了把汗。



詠春剛柔

至於身兼導演和動作設計的袁和平則表示，希望能夠在詠春的動作上，讓觀眾體驗到張天志的個性，故張晉的詠春與甄子丹會有明顯不同：

《葉問外傳：張天志》導演兼武術指導袁和平。（賴家俊 攝） 「例如葉問的開手樁是問手，張天志是膀手。而在張天志中他的最後對手是體型比他遠為龐大的Dave，因為拳較難對付他，而詠春有八腳，所以特別安排張晉用較多腳法來對戰Dave。」 所謂「詠春八腳」，就是指用於圍繞打木人樁時踢不同位置的八種腳法。引用「詠春學社」的官網所載，八腳在詠春中有三種用處：「其一是用以以弱制強，腿較手長，勁力也較大，是身形矮小對身型龐大者宜加利用招數；其二是出奇制勝，攻敵無備；最後是以腿消腿，以腿迎擊敵人下路，並同時以手法還擊對手上路」(1)。故此當張晉用八腳對付身高力大的Dave時，觀眾就更加能感受到詠春拳的特色。



而在八腳以外，【武備志】記者也在試映時留意到，張晉的詠春會多用肘擊，例如以膀手肘尖攻擊敵人關節。其標指亦不是直出，而像劈擊般砍向對手的頸椎。相較於甄子丹的「葉問」以日字衝拳和耕攔攤膀，去展現詠春拳的速度及靈巧，張晉的「張天志」似乎更著重於力量和殺傷力，令人感到更有威力。

當然以上都是紙上談兵，這些招式的實際威力，還要留待大家親身感受了。

(1) 詠春學社