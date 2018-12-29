UFC 232移至加州舉行 RIZIN大晦日天心 vs Mayweather

每年到年尾，各大比賽組織都會按「傳統」舉辦重磅比賽。UFC 232在美國時間12月29日開打，而舉辦地點則由拉斯維加斯改為加州的英格爾伍德，全因主賽的拳手Jon Jones 「餘藥未清」。

在太平洋的另一邊，日本的RIZN將會在12月31日舉辦兩個比賽：一個是RIZIN 14，以及同日同地方舉辦，用來邊過年邊看比賽的「RIZIN 平成最後之 Yarennoka!(平成最後のやれんのか!)」

RIZIN 14除了有話題之戰「那須川天心 vs Floyd Mayweather」之外 ，更有真正的大戰，日本最強的135磅拳手堀口恭司，對上 Bellator 現任135磅冠軍Darrion Caldwell。

UFC 232 - 本應更令人期待

前冠軍Jon Jones回歸，更是對上在2013年跟他激戰5回合的瑞典拳手Alexander Gustafsson，相信很多粉絲都十分期待，只是卻在比賽前的個多星期，宣佈舉辦地點由拉斯維加斯改為加州的英格爾伍德，全因Jon Jones在月初的藥檢中，驗出有微量的特力補 (Turinabol)，這正是2017年引致他要停賽15個月的藥物。內華達競技委員會(NSAC)表示沒有足夠的時間去調查，所以不能發牌讓Jon Jones在內華達州比賽，也就是不能在拉斯維加斯作賽。

結果，因為加州競技委員會肯發牌給Jon Jones，所以UFC就把比賽改到加州舉行。美國反禁藥組織(USADA)則表示驗出的是殘留於Jon Jones體內的藥，而非新攝取的。無疑此舉難以服眾，尤以一眾過去因對手服藥而落敗的拳手反應最大，「身受其害」的DC當然是其中之一：

Smh..... pic.twitter.com/7ANsAIL0jf — Daniel Cormier (@dc_mma) 2018年12月24日

現時不論誰勝誰負，都已為這場比賽蒙上陰影。

但UFC 232不止這一場大戰。Cris Cyborg 將會對上 現任135磅女子冠軍Amanda Nunes，以保衛自己的145磅腰帶。如果Amanda Nunes贏出比賽的話，她將會成為第一位女子選手同時持有兩條腰帶。而UFC在之前也只有Conor McGregor及 Daniel Cormier 做到。

前段時間介紹過的B.J. Penn，也會在同日對上另一位寢技好手Ryan Hall。

RIZIN好戲碼：堀口恭司 vs Darrion Caldwell

RIZIN同一天同一地點兩個比賽，好讓大家由中午看到過年。

RIZIN 14 將會在12月31日中午開始。相對於之前跟那須川天心打Kickboxing比賽，堀口恭司這次比賽的意義重大得多。對手Darrion Caldwell 是Bellator的135磅冠軍，而且最近一場比賽更升磅到145磅作賽，也能KO對手。

而堀口恭司回到日本後的比賽，除了Manel Kape和扇久保博正的比賽中遇到一定挑戰以外，其他比賽都能輕取對手，因此對他來說Darrion Caldwell 必定是近年來最大的挑戰。

💥 Bellator Bantamweight World Champion Darrion “@TheWolfMMA” Caldwell will challenge Kyoji Horiguchi for the inaugural Rizin FF 135-pound title on New Year’s Eve in Japan 🐺🔥 #WOLFSZN pic.twitter.com/DpC6Grho03 — Bellator MMA (@BellatorMMA) 2018年12月27日

話題之戰：那須川天心 vs Floyd Mayweather

如果比賽的價值，以上的比賽確是含金量十足。但當晚真正「含金」的比賽，就一定是那須川天心 vs Floyd Mayweather。看看live stream要分兩條，一條有這比賽、一條沒有，就知道這場比賽的商業價值：

Two options for RIZIN. One for the full show, and another one which presumably cuts off before the boxing match pic.twitter.com/DjjQ3tehAz — Jack⛄️Wannan (@JackWannan) 2018年12月27日

二人「不打不打還是打」，那須川天心也因這場比賽到美國受訓了一個月，更密密在IG中用英文出貼。這當然是其營運團隊的心思和文筆，但也可以看到他確是想開拓外國市場，未來是不是繼續留在拳擊市場就不一定了。

另外要提提大家，這是場三回合的拳擊表演賽，說實話真是一場Show。但年尾有大Show看，其實也挺開心的。

For those outside North America 🇺🇲 🇨🇦 🇲🇽 & Japan 🇯🇵 the @rizin_PR #RIZIN14 card includes Mayweather vs Tenshin exhibition bout. Pre-orders available on https://t.co/qrNFVd4mHo at https://t.co/AtAd2O6IuJ Streams LIVE Sun Dec 30th 10PM PT / Mon Dec 31st 1AM ET #RIZINFF pic.twitter.com/d2JSfbzyrW — FITE (@FiteTV) 2018年12月28日

平成最後之 Yarennoka!

12月31日完了RIZIN 14後，還有這個「平成最後之 Yarennoka!」跟大家過年。七場比賽中，只有一位拳手是韓國人，其他全都是日本拳手，可以說是極為本地的一個event。

但就算如此，還是很有話題性。例如歌手vs聲優，假面女子的川村虹花將會對戰清水愛：

以及兩位前輩級選手川尻達也和北岡悟，也會在當日尾場對上。川尻達也在PRIDE時代已經很有名氣，而北岡悟則一直遊走在Pancrase與DEEP這些老牌日本MMA比賽中，二人戰績合起來已經有117場，可謂相當有經驗。

因為12月31日我們都要上班的關係，大概會邊看比賽邊工作，到時再跟大家聊吧!



完整賽事名單:

UFC 232:

Main Card

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson

Cris Cyborg vs. Amanda Nunes

Carlos Condit vs. Michael Chiesa

Ilir Latifi vs. Corey Anderson

Chad Mendes vs. Alexander Volkanovski

Preliminary Card (Fox Sports 1)

Andrei Arlovski vs. Walt Harris

Cat Zingano vs. Megan Anderson

Douglas Silva de Andrade vs. Petr Yan

B.J. Penn vs. Ryan Hall

Early Preliminary Card (UFC Fight Pass)

Andre Ewell vs. Nathaniel Wood

Uriah Hall vs. Bevon Lewis

Curtis Millender vs. Siyar Bahadurzada

Brian Kelleher vs. Montel Jackson

RIZIN 14:

那須川天心 vs. Floyd Mayweather Jr.

堀口恭司 vs. Darrion Caldwell

浅倉カンナ vs. 浜崎朱加

iří Procházka vs. Brandon Halsey

Gabi Garcia vs. Barbara Nepomuceno

Damien Brownvs. Daron Cruickshank

長野美香 vs. 山本美憂

宮田和幸 vs. 山本アーセン

矢地祐介 vs. Johnny Case

元谷友貴 vs. Justin Scoggins

佐々木憂流迦 vs. Manel Kape

Poland Justyna Haba vs. 真珠・野沢オークレア

大尊伸光 vs. Tofik Musaev

Rena vs. Samantha Jean-Francois

RIZIN 平成最後之 Yarennoka!

川尻達也 vs. 北岡悟

リオン武 vs. 朝倉未来

渡辺華奈 vs. 杉山しずか

Moon Je Hoon vs. 朝倉海

白鳥大珠 vs. ウザ強ヨシヤ

内田雄大 vs. 小西拓槙

あい vs. 川村虹花