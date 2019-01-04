【魔杖/Kali/Arnis/Escrima】Punyo可留可棄

保留伸出數吋棍尾部分在魔杖叫Punyo。 有習魔杖的讀者，應該也知道握棍的基本要求，是棍尾預留二至四吋的空間讓短棍由尾指伸出，一些練習棍甚至乎會劃上一個刻度，供初學者辨識預留多少棍尾部分伸出。這個棍尾部分又叫「Punyo」，對一些人來說甚至乎會以握棍者有否保留Punyo部分，而視他是否懂得握棍。可是，一如Silat於馬拉一帶有不同流派，魔杖流派亦眾多，當中也有流派是握棍時不留Punyo，即整隻手包著棍尾，這次與大家談談箇中分別原由！

保留Punyo，在攻擊上有以下用途：

1.近身戰時，這幾吋突出來的棍尾，做出如肘擊狀的攻擊/同樣在近身戰時，讓Punyo代替Dulo(一邊或兩邊尖銳的掌心棍)，近身插眼；

2.部分拆棍招式(Disarm Stick)，需要用到Punyo作為鎖節點(Locking Point)；

3.對方用拍手或擸手捉著你的手掌時，用Punyo一屈把對方的手鎖著，繼而做出拉扯動作；

4.有說留Punyo是模擬握單手劍方式，在用棍練手法同時等同練劍手法。



用Punyo disarm例子

但在Cabales Serrada Escrima這個系統中，習魔杖者卻不留Punyo，可參考附圖創辦人GM Angel Cabales這張照片。



GM Angel Cabales(圖片來源：http://defensivecombat.blogspot.com/)

那麼為何會選擇不留Punyo？

其實，正如很多武術的分支演變，不同分支可能只是在原母體的母招上作出取捨選擇，甲分支保留甲項而犧牲乙項、乙分支保留乙項而犧牲甲項。放棄了保留Punyo，雖然捨棄了上述幾點攻擊上的優勢，但卻換來其他攻擊上的好處。

沒有了Punyo，有以下好處：

1.一吋長一吋強

中國古語有云：「兵器一吋長一吋強，一吋短一吋險。」武器只要不是太長太重影響重心，以一般只有二十多吋的魔杖來說，放棄了Punyo便多了四吋左右攻擊範圍。根據轉矩(Torque)原理，當你使用相同的力量揮棍，越長的棍能有更快和更大打擊力。

而當你近身打Abaniko(一種扭手肘或手腕將棍如扇狀揮動打法)，更長兵器的功效馬上立見。

同樣是近身攻擊，可以用棍尾(Punyo)做出插或鎚拳動作，亦可改用如影片中揮動手腕的Abaniko

2.減少遭到拆棍機會

留Punyo可以幫助施展拆棍(disarm)，但反過來看

留著Punyo也給予對方用來將你手上棍拆走。



1:23左右，示範者便鎖實對方Punyo，扭手腕以大腿發力拆走對手短棍

3.放鬆握力

有打網球等握拍類運動的朋友應該知道，放鬆握力的打法，可以更順暢擺動姿勢，打出更好反擊力。同樣改為握兵器，當你放鬆握力時(這裡不是指完全不用力，是指握著但不是刻意收緊用力的狀態)，可以更得心應手的揮動雙手、手腕，發揮更好的揮動打擊力，手部亦會更敏感面對突發情況。

可是，當你刻意留著Punyo，你要用更多的力去握緊，否則Punyo部分會移位；而當你放鬆握力時(未留Punyo)，短棍雖然有可能在打了幾下的過程中有Punyo伸出，這時可以隨機應變改用Punyo攻勢，或趁有機會拉開距離時改回最先的握法。



片段中的流派便是不留Punyo

有些人會問不握實拳頭拿實短棍，對方搶我棍的時候怎辦？對一些魔杖武者來說，他不會握實拳頭和你糾纏手上短棍誰屬，他反而會更快應變，可能在手中棍讓給對方那剎那「棄車誘敵」，施以攻擊。

在小結重新引用上文的一句話。武術沒有固定的格式(Form)，你在用某一種格式時，雖然沒有了某種優勢，但一定能加強某方面的長處，一切視乎你自己想打怎麼！

