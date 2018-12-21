【魔杖】香港全接觸兵器比賽 賽例與世界賽不同

編輯W雖然早已聽聞過菲律賓魔杖，但卻未曾親眼見過魔杖的比賽方式。在剛過去的星期天，Kalis Brotherhoods Hong Kong舉辦了第九屆全接觸菲律賓魔杖比賽，於是小編便藉此機會前往觀賽。

▍普遍對魔杖比賽的印象

坦白說，以前在撰寫有關魔杖的文章時，曾經在YouTube見過WEKAF（世界魔杖聯盟）的比賽片段，所以有一個基本印象：身穿重甲，不斷揮棍打擊，甚少步法閃避，感覺有點像兵器版的「坦克打法」。

▍屬於香港的全接觸魔杖比賽

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到達賽場時，隔著大門已經聽到「拍拍拍」的魔杖擊打聲，聽上去似乎賽況十分激烈。當天的比賽分成三個比賽項目：單棍、雙棍、小刀。參賽者不單有Kalis Brotherhoods的學員，還有來自澳門「武藝會」的劉選手特地前來參賽。參賽者年齡層十分廣泛，有十多二十歲的年輕人，亦有年達57歲仍壯健如飛的「姚爸」，也有曾於2016出戰世界賽的「阿俊」。



是次菲律賓魔杖比賽採取全接觸方式作賽，所以跟世界賽一樣都會穿上頭盔、厚甲比賽。從短棍打在護甲、對方短棍上的聲響，可以聽得出他們揮出的每一棍都是具有一定打擊威力，在比賽中甚至會出現「打斷棍」的情況，絕不是單單輕觸式的運動比賽。

據Andy師傅解析，要在比賽中取得分數，該打擊可以在沒有護甲的情況下可以給予對方實質性的傷害，所以他們平常會擊打車軚鍛鍊手法，以確保打擊不只用上手腕打擊。

▍香港規例 VS 世界賽規例

比較令人意外的是，雖然當天比賽跟世界賽都是「全接觸披甲」進行，搏擊的方式卻是截然不同。那裡並沒有世界賽的「坦克打法」出現，反而更像是真正的搏擊比賽，選手會具備攻守、步法、佯攻等意識。

原來香港比賽跟世界賽採取了不同的競賽規例。菲律賓魔杖世界賽是宿霧一派舉辦，採取的是回合計分制，以打擊為主要判分條件，所以普遍選手傾向搶攻多於防守，判分上有利「坦克打法」。

因為全球只由他們團體發起舉辦世界賽，所以大家心裡都明白世界賽的打法明顯跟魔杖真實技法有所出入，卻又無力發起另一種比賽賽制。Andy師傅有見及此，為了讓魔杖技法得以在比賽中充分施展，所以堅持在香港實行「逐下打擊計分」的制度，由三名裁判客觀給分，一些「同時打擊」、「被擊中後反擊」、「無力打擊」的情況將會如實反映在分數當中。

所以在香港比賽中，選手會避免同時打擊，更主動以步法作進退及注重防守動作。然而當準備世界賽時，香港選手才會進行針對世界賽的訓練，以應付賽制分別。

▍不同項目各有特色

當天的競賽項目有三種：單棍、雙棍、小刀。各種比賽都有不同的比賽表現，帶給小編不同的體驗。



單棍比賽技法比較簡潔清晰，一般人也可以看清當中一些手法。由於非持棍手可以適當擋格，所以左右手分工明確，亦有運用奪棍技術的空間。但據Andy師傅說，假如一方右手持棍，一方左手持棍的話，非持棍手便很難防守。

雙棍比賽節奏相對急速，加上雙棍的防守範圍較廣，罩門較小，所以更講求選手的技術水平及距離控制能力。

小刀的比賽方式十分有趣，即使是一般人亦會感興趣。雙方選手穿上純白的長袖上衣，手執塗上顏料的比賽小刀對決。在比賽中可以搶奪或握控對手持刀手兩秒，頸部以下皆為合法攻擊部位。小刀劃在對方身上的一條條顏色印只是裁判參考的要素之一，裁判還會觀察選手技法表現來判斷賽果。小刀比賽雖然沒有了短棍比賽的聲響及力量，但卻多出了一份謹慎、凝重的氣氛。

當天的大合照。（梁煒陽 攝）

Kalis Brotherhood Hong Kong由Kalis Ilustrisimo傳人陳浩揚（Andy Chan）於2008年成立，是香港少有舉辦魔杖搏擊比賽的組織。他們的比賽歡迎人士參與，明年將會是賽事舉辦的十週年，有興趣的讀者千萬不要錯過。