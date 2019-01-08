【新聞】打劫挑錯對象 遇到UFC女子選手Polyana Viana

巴西的治安狀況一直為人所詬病。上星期六，UFC女子選手Polyana Viana就在里約熱內盧的西城區，遇到了一名劫犯。「可惜」，那名劫犯實在距離Viana太近，未及出手就被她打至滿臉血花。事後UFC主席Dana White還將劫犯的傷容上載到IG，並寫道：「他__的爛主意」（#badf__kingidea）。
錯找獵物的劫犯
現年26歲的Polyana Viana是UFC的草量級（Strawweight）女子選手，職業生涯取得10勝2負的成績（UFC則為1勝1負），其中9場勝仗都是在首回合了結對手。
上星期六晚，Viana在里約熱內盧西城區的寓所外，單獨等候著自己的Uber司機。其間一名男子鬼鬼祟祟地坐到Viana身旁，並向她詢問時間。Viana回答了後，發覺對方依然未肯離去，便將手提電話轉放到腰間，慎防他的下一部動作。
果然，該名男子隨即就表明來意。他指自己手裡有槍，要求Viana乖乖交出手機，不要輕舉罔動。事後Viana憶述，她當時就察覺那支「手槍」材質有異。更重要的是，對方實在離她太近，就算手槍是真貨，他也不可能及時拔槍。於是Viana當機立斷，先賞對方兩拳一腳。待他倒地之後，再以祼絞將之降服。其後Viana就一直用類似木村鎖的姿勢，箝制著對方的左臂，並讓途人幫忙報警。
警方拘捕疑犯後，發覺他的「手槍」確實只是一柄紙製品，而他亦不是初次犯案：
疑犯所用的紙製手槍，圖片擷取自http://bit.ly/2FgT7qn
這宗頗具「幽默」味道的案件，很快就傳遍互聯網。UFC主席Dana White甚至將疑犯的傷勢圖片，上載到自己的IG帳戶，並輔以一個Hastag：他__媽的爛主意
Polyana Viana的實力無庸置疑，但今次能夠暴打匪徒，靠的不是拳腳，而是審時度勢。圖片擷取自http://bit.ly/2CXcdAb
審時度勢比一切都重要
雖然今次Viana輕取「對手」，但她其實並非全無顧慮。她之所以敢於動武，除了是看穿對方虛張聲勢外，還因為案發地點是在她家門口正前方，有事可以立刻通知保安；倘若在其他街道，她坦言自己一定不會單獨閒晃。事實上，早在數年前，她就曾經在另一個城市貝倫（Belém），遇到過更兇險的劫案。當時有兩個男人駕駛著電單車朝她而去，其中一人突然下車搶奪她的手提電話。惶恐之際，Viana猛地向對方施以回擊。最終兩人事敗逃走，不過就令Viana留下了永不磨滅的陰影。
巴西的治安狀況一直為人詬病，單是在2017年，就有63880人死於謀殺案，即平均每天175宗，至於搶劫案及綁架案就更是杜之不絕。有評論便認為，長年高企的罪案率，便是導致執政13年的巴西勞工黨（Partido dos Trabalhadores），於2016年下台的重要原因之一。
各位讀者如要去到外地旅遊，而該地治安又時有問題，記緊約好同行旅伴，切忌一個人單獨在街上行走。另外也不要自恃曾經習武，就打算憑一己之力擊退匪徒。要知道即便是Viana這等級數的職業拳手，亦要確保週邊環境安全後，才敢動手。如果對方的人數超過一人，或持有武器，那最佳的方法就是逃跑求救。千萬不要因為一時意氣，而危害到自己及他人性命。這就是【武備志】一直以來所強調的「自衛法則」。
希望今次的新聞除了是「趣聞」以外，亦可以為大家帶來反思。