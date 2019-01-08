【新聞】打劫挑錯對象 遇到UFC女子選手Polyana Viana

巴西的治安狀況一直為人所詬病。上星期六，UFC女子選手Polyana Viana就在里約熱內盧的西城區，遇到了一名劫犯。「可惜」，那名劫犯實在距離Viana太近，未及出手就被她打至滿臉血花。事後UFC主席Dana White還將劫犯的傷容上載到IG，並寫道：「他__的爛主意」（#badf__kingidea）。

錯找獵物的劫犯

現年26歲的Polyana Viana是UFC的草量級（Strawweight）女子選手，職業生涯取得10勝2負的成績（UFC則為1勝1負），其中9場勝仗都是在首回合了結對手。

上星期六晚，Viana在里約熱內盧西城區的寓所外，單獨等候著自己的Uber司機。其間一名男子鬼鬼祟祟地坐到Viana身旁，並向她詢問時間。Viana回答了後，發覺對方依然未肯離去，便將手提電話轉放到腰間，慎防他的下一部動作。

果然，該名男子隨即就表明來意。他指自己手裡有槍，要求Viana乖乖交出手機，不要輕舉罔動。事後Viana憶述，她當時就察覺那支「手槍」材質有異。更重要的是，對方實在離她太近，就算手槍是真貨，他也不可能及時拔槍。於是Viana當機立斷，先賞對方兩拳一腳。待他倒地之後，再以祼絞將之降服。其後Viana就一直用類似木村鎖的姿勢，箝制著對方的左臂，並讓途人幫忙報警。

警方拘捕疑犯後，發覺他的「手槍」確實只是一柄紙製品，而他亦不是初次犯案：

疑犯所用的紙製手槍，圖片擷取自http://bit.ly/2FgT7qn

這宗頗具「幽默」味道的案件，很快就傳遍互聯網。UFC主席Dana White甚至將疑犯的傷勢圖片，上載到自己的IG帳戶，並輔以一個Hastag：他__媽的爛主意