【武編週記】練武之人的「線下生活」

大家好，我是編輯J。最近因為身體抱恙，偶爾會聽到一句：「還道你們練武之人時常運動，不會病倒」。相關的回應【武備志】已有另文專述，在此不贅。只是這回我想延伸出另一個有趣課題，就是練武之人是否能有其他生活？ 蓋因從小到大，只要人家知道你練武，就必然以為你體育滿分、看電影要看武打片、打電玩要打格鬥遊戲等等。久而久之，如非熟人，我都會多少迴避「申報」自己的個人興趣，免得又要多費唇舌，解釋自己的整個「人生規劃」。

練武的含義

其實只要願意思考一下，就會明白練武不等於體育表現傑出。的確，練武可以增強心肺功能及腰腹力量等，對身體大有裨益。但這不過是「有運動」與「沒有運動」的區別，就算你選擇的是游泳、跑步，只要持之以恆去鍛煉，一樣可以達到相似效果，實在無必要神化武術。

另外，每項運動的訓練要求都有所不同，根本不能劃一而論。情況就像你不會叫菲比斯去踢足球、勒邦占士去游泳一樣。練武也同樣如是，它有著特定的訓練內容，很難跟其他運動直接相通（尤其是在職業水平）。

再進一步來說，「練武」本身就蘊含著多種層次和目標。例如職業武術家與業餘愛好者之間的要求就截然不同。而健體、表演、搏擊，又屬三個獨立的範疇。一個搏擊運動員不可能打出漂亮的套路；同樣，要求專精於套路競技的習者，在沒有預備的情況下踏進擂台，亦是極度罔顧安全的做法。

簡言之，將所有武術習者放在同一個天秤上，甚至由此推論他們是「十項全能」的體育專才，恐怕只是美麗的誤會。

對武者的誤解

現在要處理的另一個問題，是練武之人的大部分生活，都必然與武術有關？編輯J提出這點並非空穴來風，首先是坊間的很多武術文化作品，都將習武者描繪得過分「超然物外」：平日清茶淡飯、每早聞雞起武、行事正派……網絡小說《龍蛇演義》甚至曾經寫道，中國武術之所以優秀，是因為其在行食睡臥之間，俱有特別的鍛煉方法。故此武者可以近乎二十四小時不停練習，比別人多上不止一倍的時間：

紅遍內地各大小說網站的《龍蛇演義》，亦曾改篇成漫畫，其對中國武術的描寫可謂極其「玄幻」，圖片擷取自http://bit.ly/2CsMcaK

其次，就是社會對習武者，實在有太多古怪的期望。這點跟《練武不會變超人》一文的主旨有點類似，即只要被人知道你曾經習武，你就會自動多出很多責任，包括換水、搬貨等等。而人家亦漸漸覺得你性情「勇武」，不會喜歡其他靜態的東西，連帶職業背景也必然是體力勞動居多。

當然，這種窘況不獨習者所有。我相信在今天的教育環境底下，只要你的課外興趣對成績無益，就少不免面對上述的質疑。只是作為習武者，編輯J對此的感受較為深。而在個人看來，習武者被人誤解的機率，亦著實零舍高。例如我就曾在某場家宴上，告知長輩自己喜歡練武，結果對方立刻回應：「呀，你年紀輕就這麼喜歡打架，長大頗難找工作啊！」。

練武之人的「線下生活」

對此，編輯J在【武備志】兩年來的工作經歷，就已經是最佳的答案。很多接受我們訪問的武者或拳手，都擁有穩定的職業。而且不限於體力勞動，當中還有律師、地產經紀、餐廳東主、教師等各行各業的人士。他們選擇以武術為業（或副業），純粹是個人的志向問題，跟他們的教育背景或性格無關。

至於所謂「勇武」、「好動不好靜」的問題，其實歷史上的很多武術宗師，都有其他方面的才華。例如楊澄甫之徒鄭曼青，就因為精通詩、書、畫、中醫、太極拳五種技藝，而被稱為「五絕老人」。而上星期介紹的名家鄭懷賢，則是骨傷科的專才，於1958年創立了成都體育學院，對近代的中醫發展影響深遠。

如果認為這些例子，都是出自傳統的中國文化體系，那此前提到過的Chess Boxing創辦人Iepe Rubingh，便是一名荷蘭藝術家。他亦親身參與了世界第一場Chess Boxing，並得到了荷蘭拳擊協會認證，算得上是一位業餘拳擊手。

而日本的著名摔角手安東尼奧‧豬木（アントニオ猪木），則在退役後加入政壇，現時為日本參議員。烏克蘭的維塔利‧克利奇科（Vitali Klitschko）亦分享著類似軌跡，他本是WBC的重量級拳王，退役後參選基輔市長，並在隨後成為了「烏克蘭爭取改革民主同盟」（UDAR）的黨魁，影響力巨大。

編輯J列舉出這些例子，並不是指習武之人都是多才多藝、十項全能。而是想說明人是立體的生物，擁有不同的面向和興趣。真正練武，也不可能像《龍蛇演義》所描繪般，全天候無條件付出（就算是職業選手，也會有休息及退役的日子吧）。故此，旁人實在無需刻板地認為，練武者就必然好動，而其他的一切嗜好都與武術有關。編輯J在武術以外，亦喜歡閱讀和電影，我相信這在各位同道之間，肯定不算罕見吧。

今次就這麼多，下次再跟大家交流！