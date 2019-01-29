【電影】最後一強：正邪李連杰 形意鬥八卦

此前介紹了李連杰的《精武英雄》，今天則講述他打入荷里活後，一部比較「奇特」的作品：《最後一強》（The One，又名《救世主》、《宇宙追輯令》）。 說他「奇特」，是因為它是李連杰罕見的科幻作品。而最後正邪兩個李連杰對決一幕，亦可謂饒有趣味。當然，最令習武者感興趣的，還是能夠看到形意拳、八卦掌同台較技。

誅殺124個自己 成為新世界之神

本作故事設在未來的世界，當時的科學家已經能憑藉算式，預計出每個蟲洞的出現時間，並以此穿越到其餘124個平衡宇宙。按照傳說，只要將另一個世界的「自己」殺死，他的生命能量可就會移到其他人身上；倘若能夠將124個「自己」全數殺死，那剩下來的一人便能夠成為「神」。

精通武術的「多重宇宙管理局」警官Gabriel Yulaw（李連杰 飾），便被這個傳說深深吸引。他已成功殺死了123人，只餘下最後一個目標：在洛杉磯任職警官的Gabriel Law（李連杰 飾）。

然而，這個「自己」卻絕不易與。蓋因Yulaw的屠殺行動，令Gabriel Law也同樣分享了其他123人的力量，而他本人亦是一名深諳武術的高手。正邪兩大強者便由此在地球相遇，誓要決出最後一強……

形意對八卦

雖然本片沒有言明正邪雙方所習的武術流派，但從武技風格來講，Yulaw用的當為形意拳，而Gabriel Law則是八卦掌。

而為了加強兩人的對立色彩，他們的武學風格，亦跟角色性格緊密相關。例如Yulaw之所以會選擇形意拳，是因為它的線路直接，可以迅猛地擊倒對手。至於Gabriel Law演繹的八卦掌，便有一份圓活、平和的特質：

正如上文所述，兩位李連杰都身負超人般的力量，打鬥場景自然包含著很多誇飾之處，但當中仍然可以見不少形意、八卦的技法應用。Gabriel Law在醫院內抵抗同僚的一幕，就用了八卦掌的抹眉、轉掌等動作：

圖片擷取自http://bit.ly/2HC1eAt

八卦掌的抹眉用法示範，圖片擷取自http://bit.ly/2HBA255

至於Yulaw的形意拳，則自然是以最著名的崩拳為主：

淺色衫者為Yulaw，圖片擷取自http://bit.ly/2FU5ERH

形意崩拳，圖片擷取自http://bit.ly/2sSbzOH

當然，本片安排了八卦掌作為主角一方使用的武藝，其表現自然更為亮麗。在最終對決的時候，Gabriel Law就用了八卦掌的掰扣步，以及「搬攔截扣，推托帶領」等手法，去化解Yulaw的攻勢。而攻擊Yulaw面頰的一招，則為套路中的「白猿獻果」：

（「白猿獻果」見0:52。這幕除了要欣賞「兩位」李連杰的身手外，亦要留意其中所蘊含的涵義。即比諸於直來直往、殺傷力強大的拳法，勁走弧線、以柔力克敵的武技，才是「真正」的中國武術。而這種智慧只有戲中堅守正道的Gabriel Law才能發揮出來。當然這種「真正」，只是電影人的思想而已。）

出師未捷 無損影迷經典

出於劇情及特技的問題，本片的票房及評價俱相當一般，在影評網站IMDb上也只錄得了5.9的普通成績。不過對李連杰的影迷來說，本片依然擁有著獨特的魅力。畢竟這是李連杰繼98年的《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）後，再一次飾演奸角。而一人分飾兩角的做法，也讓人更加認識到李連杰的演技，奠定了他在武打明星以外的地位。

更重要的是，觀眾終於可以透過本片見證到形意、八卦兩大內家拳同場較技，即便在華人動作片中也極其罕見。單單是這個設計，相信就足以教各個中國武術愛好者，感覺值回票價。