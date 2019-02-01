【Silat/魔杖】Hubud Lubud：訓練反應的入門拳法

Hubud Lubud翻譯為「綑解並用」(tie,untie and mix/華文未有統一譯名，編者自譯)，是練習南亞武術入門常用練習。例如Silat和菲律賓魔杖時常見的中短距離近身練習，主要是練短橋的反應和靈敏度，有時會配合或短或長兵器練習。

Hubdu Lubud一般會用上Gunting概念，雙手連環開合併用。當一手接觸或綑著對手時，再以另一手接觸或綑著對手，同一時間當初最先用手會放開，透過不斷與對手的一接觸一放開，瓦解對手攻擊，並施以反擊，甚至乎步步進迫，繼而打出擊技或鎖技。若果以比喻而言，雙手交替「黏」著對手。

而由於方便練習者練習，不同師傅會編排一套用來練Hubud Lubud的套路(drill)，所以不同菲律賓或印尼的門派，會有自己各自的模式(套路)來練習，但大家都是大同小異，有相似的原理。

常見的練習原理有(名稱是方便讀者理解，小編自己擬定，並不是固有招式名稱)：

A.單手拍擸

這其實不是Hubud Lubud練習，不過先讓習者練習中短距離反應。當對手揮出直拳時，習者以同一方向手擸手或相反方向手拍手，瓦解攻擊。然後二人調換角色，重複練習。

(***下圖放大可見到各圖次序編號！)

B.外橋攻防 (Outside Block and Attack)

個案一

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以左手拍檔

3-乙方以右手打甲方右手下橋 或 右手撥開甲方右手

個案二

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以右手擸手

3-乙方左手向甲方右手肘部施加壓力作降服技，或其他攻擊如直拳

個案三(進階版，由個案一或二再引伸，這裡用個案一)

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以左手拍檔

3-乙方上右手準備以擸手解甲方右手

4-乙方將甲方右手壓下

5-乙方以左手打出直拳(視乎距離可能要走前一步)

C.內橋攻防 (Outside Block and Attack)

個案一

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以右手拍檔，並以左手打甲方右手下橋

個案二

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以左手在甲方內橋檔

3-乙方以右手打出直拳

個案三(進階版，由個案一或二再引伸，這裡用個案二)

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以左手在甲方內橋檔

3-乙方打右手出直拳

(甲方以左手回防打向乙方 或 企圖捉緊乙方右拳)

4-乙方右手回防檔著甲方左手

5-乙方右手改以擸手捉緊甲方左手，乙方以左手直拳前進

D.內橋翻外

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以左手在甲方內橋檔

3-乙方以右手伸向甲方右手外橋，向上撥(也可以是乙方右手伸向甲方右手上橋，向下撥，圖中是向上撥例)

(這時乙方雙手已在甲方右手外橋)

4-乙方以右手擸手握緊甲方右手，乙方以左手反擊，例如鎚拳。(圖中乙方雙手在用反作用力向對手施力。

E.外橋翻內

(留意：身體在對手外橋較安全，所以甚少由外翻向內。一般較矮少一方較易施展，或入內橋加上步法讓對方失去平衡。)

1-甲方以右手打乙頭部

2-乙方以右手擸手握緊

3-乙方以左手，由甲方右手下橋向上撥，跨過乙方頭部

4-乙方右手擸手收回，同時左手握緊男方右手、乙方以右手施以反擊

(但小心甲方左手反擊或回防，這時乙方的鎚拳可以檔甲方左手，然後改打上文提及的進階打法。)

為何要練這個？

正如上文所說，Hubud Lubud的練習除了是訓練敏感度和反應外，還有以下用途。

1.讓自己永遠有一手「黏」著(正確說是壓制)對手最近你的手，或按著他肘或肩關節，不讓他攻擊你；



2.一手消解攻勢時，另一手作攻擊；



3.改變自己於對方的身位(Outside or Inside)，自己在對方內橋轉為至外橋，減輕受到威脅；或自己在對方外橋轉為至內橋，正面攻擊頭部或施以摔技(當然在外橋也可做到)；



4.雙手向中央內收，例如控制對方一手時，再對該臀拖加攻擊，能加大殺傷力或拗傷對方關節。(如上述D例「內橋外翻」最後一個步驟)

當然對練時大家站著不動，臨場時一定要配合走步，才可以步步進迫打到對手身驅。上文編輯拍的參考圖片為方便說明，因而沒有加上走步，所以看上去只打到對方前臂位置。

網上有很多有關教學，大家可以參考：