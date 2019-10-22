【Silat／Kali／席拉／西拉】三角步：印菲武術中步法概念

作者：阿難

文章經武備志團隊編輯

印尼武術席拉(Silat)的館徽。（圖片來自：網絡圖片）

大家在看有關印尼武術席拉(Silat)教學片時，有否發現片頭的館徽經常含有交叉或三角形的圖案？「交叉圖案」可能是指印尼及菲律賓常用的短棍交叉相疊象徵，亦可能是兩個三角形一角相對的圖案。而三角形，在印尼和菲律賓武術中，是一個重要步法概念，今天先介紹幾個重要概念，再舉數例談談如何實際應用。

印菲武術中的三角步

在講解前，先簡單介紹幾個三角步法重要概念，三角步指出拳者的步法模擬在一個三角形內移動。



1. Female Triangle（陰三角，下文簡稱「FT」）

於出拳者角度而言，背朝三角形的尖頂方向，兩邊向他左右45度向前分開。

Female Triangle。

（影片擷取自：YouTube）



2. Male Triangle （陽三角，下文簡稱「MT」）

於出拳者角度而言，面朝三角形的尖頂方向，兩邊向他左右45度向後分開。

Male Triangle。

（影片擷取自：YouTube）



3. 而由四個三角形合併，加直橫兩線，組成一個內含「米」字型的正方形；或由四個三角形合併的八角形。

八角米字形步法練習圖。（影片擷取自：YouTube）



4. 三角步是由出拳者角度而言，隨著拳手的位置改變，三角形的方向亦因而改變，這點讀者要先留意。

三角步的應用部分

應用一：改變身位，採進攻或退勢

當（A）以刺拳、直拳或其他前進式攻勢進攻（B）時，（B）走FT步法在位置（1）以雙手卸去對方攻勢之餘，配合三角步左腳向45度前方踏出。這時在（2）的位置，已在敵方外圍，攻擊方只有以最近的右手還擊，或改變身位正面面向（2），若果攻擊方右手已為防守方所擒著，那攻擊方便受制要想辦法掙脫。若果防守方再移MT步到（3）的方向，攻方未及回頭，則會陷於困境，後腦勺暴露於對方攻擊範圍中。

三角步練習示範。

外圍攻擊示範，見片段0:44。片段2:59，則為由MT退步再變換為FT進攻步。

當敵人以刺拳、直拳或其他前進式攻勢進攻時，防守方走MT步，在位置（2）或（3），逃離敵方攻擊，而且在對方外圍，仍算是安全範圍，留待對方進一步行動。

應用二：擋格攻擊

敵方右手手持短棍，由外圍向內揮打，防守方由位置（1）變換步法到位置（2），在位置（2）時，對防守方來說，他雙腳略為分開並在同一個水平面，身體與雙腳向同一方向在MT底部，雙手或持兵器檔格，或以雙手捉緊對方右手，會更有力抵擋對方進攻力度。 但菲印拳術相對較少讓自己身在對方內圍，因當防守方控制對方右手時，對方左手很快殺到。因此這類入內圍的攻勢，一般會：一，很快採取進一步攻勢如打擊對方頭部使其失去攻擊力、或將對方摔倒；二，以自己右手護著頭部，防禦對方左手攻擊。

片段3:46，攻擊方由外向內掃棍時，防守方要改變步法，變動身體水平面，配合手法防禦對方攻勢。

上一個例子提及身在內圍要採取快速進一步攻擊或將對方摔倒，這裡進一步解釋摔敵方法。防守方步法變換至位置（2）時，右腳踏著對方左腳上面，然後雙手用力前推對方雙肩（或托起對方下巴向後拗），對方便失重心倒下。下身變化亦可如「變化（2）」，己方的右小腿已在對方左小腿後面，當上身向前施力時，己方右小腿向後收力，亦可以摔倒對方。

托起對方下巴，模擬有一條虛線在敵方後方，並中斷它，讓對方容易摔倒。

片段中1:22秒，攻擊方在令敵人失重心時，將腳放在敵人重心腳後，原理與上文解說相通，只是用腳左右不同。

應用三：讓對方失去重心

上述兩個關於摔倒對手的例子，可以進一步以三腳架原理解釋。有玩相機的朋友或會認識，用三腳架時，第三隻腳要和鏡頭同一方向，那麼當相機背面有推力時，腳架才會穩妥不跌。

同一原理，我方在FT方向施力，受力方而言他是在MT狀態，雙腳在同一水平面，前提他不作任何反作用力反抗來力，我們將施力點模擬有一個尖點在他正後方壓下去，那樣他便會失去重心。若要更準確穩妥，則可以補上後腳來輔助。

換言之，推擊只要從對方雙腳間推向對方背面，便可更易推倒對手。若對方採取正架（即左手左腳在前），我們便需走側從斜面推向對方背面，方可較易推倒對手。

進一步講解見以下教學片段，5：43部分：

以上舉出數例，搏擊中敵我相方位置千變萬化，隨機應變。在印尼和菲律賓武術中，三角步是一環重要訓練項目，據說李小龍從伊魯山度吸引了三角步長處，並將其融入截拳道步法中。