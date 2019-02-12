【武打星蹤】雷諾JOE：盼以藝人身份推廣泰拳

澳門泰拳選手及演員雷諾JOE(賴家俊 攝)

現今世代，網紅輩出，不少網上娛樂平台作品及KOL，深受年青人喜愛追棒。今集受訪嘉賓，祖籍非洲安哥拉，雖然一身黝黑膚色，面部輪廓深邃分明，但說得一口流俐廣東話。他除了是澳門一所名聞港澳的網上娛樂媒體藝人，經常參演攪笑角色外，也是澳門著名泰拳選手，有十多年的擂台搏擊經驗。他在台上出戰時凌厲慓悍，在銀幕演出時卻為大家帶來歡笑，他是雷諾(Joe)。

若不是經常看到Joe的網上演出，陌生人一定給他不出聲時的凌厲外表，一身健碩身型所嚇倒，不敢招惹。

可是，一旦交談，你很容易在Joe身上感受到喜感。

JOE外型冷酷，但其實是充滿喜感。(賴家俊 攝) 葡籍的JOE，自小在澳門長大，自十七歲出戰泰拳擂台，曾出戰崑崙決、澳門公開賽和泰王盃等賽事，拳壇上更有「非洲虎」的綽號。因為一身黝黑膚色而說得一口流俐廣東話，因此令人一見難忘，是澳門街知巷聞的泰拳選手。 「我自幼很貪玩，一班小朋友經常打交，因為我生得瘦小，經常打輸，因此在朋友介紹下瞞著父母，偷偷去學泰拳，結果喜歡上這門運動。17歲時，父母開始批准我練泰拳，更准我上擂台比賽。結果上了擂台接受了挑戰，更深愛這門既能減肥，又能保護自己的運動。」



學泰拳讓自己成長

Joe憶述，打了擂台比賽十多年，泰拳令他改變很多。

當初學拳是為了和朋友打交，但學了泰拳後卻更懂修心養性。知道自己上過擂台比賽，身體已是一件武器，學拳讓我成長，明白武術很容易傷人，因此更加不會撩事鬥非，要向人講道理。 雷諾JOE

身為一名全職泰拳手，十多年以來，Joe幾乎每天都在練泰拳，孜孜不輟。

「若果沒有比賽的日子，每天都會抽三小時操練；在備戰的日子，每日早上會跑步一小時，再練兩三個小時，午飯小休後再跑再操拳，一天練七小時是最低要求。當中尤以減磅最辛苦，每天操七八個小時之餘，還要吃得少喝得少。」

受訪當日，JOE本來感冒初癒，身體未在最佳狀態，本來訪問過後會離開拳館。怎料拍攝過後，他倍感精神，向經理人表示繼續留下練習。若果一有體力，他根本不捨得放下練習。



歲月是運動員最大敵人

歲月，是任何運動員最大敵人。Joe表示今年已三十多歲，預計只會多打兩場比賽便會退役，三四月澳門會有一場比賽，仍在考慮會否出戰。他表示，他對上兩戰均戰敗，希望能再與這兩場打贏他的對手再來一戰，現在他信心十足有把握可以打贏，若有機會完了這兩場心願，他應該會退役。

「三十多歲了，可以再打多幾多場拳賽？不可以再上擂台雖然感到可惜，但另一方面我卻十分珍惜這段在擂台上流下血汗的寶貴經歷。」

JOE表示自小喜歡表演，很易入戲也喜歡拍片上鏡，適逢有機會與他非常欣賞的網上娛樂媒體合作，感到十分開心。未來除了繼續演出他喜歡的喜劇攪笑角色外，也希望拍動作片。

+ 4 + 3 + 2

從拳壇退役轉型藝人，JOE表示未來希望能以藝人身份推廣泰拳。很多人以為學泰拳要上擂台打，很暴力，其實泰拳是一門有益身心運動。不同人有不同選擇，可以上擂台挑戰自己和別人，也可以強身健體減肥，他希望大家多多支持泰拳活動發展。