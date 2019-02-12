【MMA】Anderson Silva：尋找合適自己的風格是成功關鍵

經武備志團隊編輯

星期天的比賽，「蜘蛛人」Anderson Silva跟有著第二代「蜘蛛人」之稱的 Israel Adesanya打了一場很有特色的純立技比拼。這猶如漫畫中「我現在把火炬傳給你了」的情節，對已處於職業生涯黃昏階段的Anderson Silva，別具一番意義。 其實Anderson Silva 並非像 Israel Adesanya一樣，在年輕時已為人熟知，相反，他其實是一位經過尋找、改變、歷練，最後才成大器的拳手。這次從他的技術改變入手，說一下這一位傳奇人物。

進擊的Chute Boxe

Chute Boxe是巴西的一間著名拳館，在此成名的拳手有Wanderlei Silva、Shogun Rua、Thiago Silva、Gabriel Gonzaga等等拳手。在PRIDE時期，Chute Boxe與巴西另一拳館Brazilian Top Team 可謂一時瑜亮。

Anderson Silva在生涯初段是Chute Boxe的拳手，在那時他已經有很好的打擊能力。他帶著9勝1負的戰績進入PRIDE，但他當時並非什麼有名的拳手。讓他進入大家眼簾的代表作，是當時飛膝KO掉「浪人」Carlos Newton：

圖片擷取自http://bit.ly/2TLDX0H

Anderson Silva先打出很重的右拳，Carlos Newton向下閃避，並預備Anderson Silva如果再次打出右拳的話，就能下潛抱摔；當Anderson Silva再有動作，Carlos Newton亦立即下潛，但等待他的並非右拳，而是Silva跳起來的左膝擊。這飛膝也成為了PRIDE中的經典。

只是，這種情況並非時有發生。更多的時候，當對著偏向摔跤的選手，Anderson Silva 都難以發揮自己的打擊能力。這與Chute Boxe偏向「向前移動並作出打擊」的進擊風格有關。

Chute Boxe的打法在Wanderlei Silva中份外明顯。Wanderlei Silva身材不高、勾拳打擊力十足，面對他的亂拳，很多選手都只能防守或向後移動，就算在Wanderlei Silva出拳時作出潛摔，身材不高的他因重心較低，也能快速用手下向上勾著對方的腋下、或者用Sprawl來防止被摔。而且Chute Boxe的拳手出了名膝擊好，一次失敗的摔技面來的可能是數記重重的膝擊。

不過，Anderson Silva身型修長，就算壓低自己，往往也會比對方高。而較為正身的站姿，如果沒有Sprawl開來，對方就算第一下潛摔抓不到，也可以調整角度再推，而得到上位。在敗給高瀬大樹的比賽中就很明顯了:

當時的Anderson Silva心灰意冷，甚至想不再打MMA比賽。結果，讓他繼續留在賽場，最後成就大業的，則是Brazilian Top Team 的「牛頭人」Antonio Nogueira 。

改變成就傳奇

轉會到Brazilian Top Team後，Antonio Nogueira 要求Anderson Silva全面投入，因此Anderson Silva也離開了當時的快餐店工作。在Brazilian Top Team，他的技術變得更為全面，但也不是完全沒有敗績，例如被長南亮用Flying heel hook降服：

但同時也有打出著名KO：

這一下由下向上的肘擊，不論是當時還是現在，也令人驚嘆。Anderson Silva說這一招是他在古泰拳的片段，以及電影《拳霸》中看到的，當時他的教練也不相信這一個技術可以有效果，Anderson Silva只好叫妻子在家幫忙練習，但其實他妻子也不相信這一下能成功。結果他就靠這一招防衛了Cage Rage的腰帶，並拿到了UFC的入場卷。

以上的例子可以看出Anderson Silva本身的武術天份、靈感和時機掌握，但這並非Brazilian Top Team 帶給Anderson Silva 的改變。這些特質本來就存在，問題是如何更有效的發揮出來。

在UFC的第一場比賽，Anderson Silva 對上了Chris Leben，勝方將會成為中量級冠軍挑戰者。這場比賽，開啟了「蜘蛛人」稱霸6年的時代：

I know stylistically it was a great matchup for Anderson Silva but I still can't believe he did this to Chris Leben in his UFC debut pic.twitter.com/eBA8ERmQ1Q — Jimmy Clarke (@JimmyClarke) 2019年2月7日

Anderson Silva 在新的指導下，增加了許多的橫移與後退，而且也由主動攻擊變了更著重反擊。Chris Leben向移動，Anderson Silva 橫移反擊；為了追上後退的對手，Chris Leben只好更多的向前移動，但就「撞向」了Anderson Silva的拳。

最佳例子，就是Anderson Silva 以一個看似威力不大的拳，KO了那時已經受傷暈眩的Forrest Griffin：

這是因為Anderson Silva的拳變得很重？不完全是。更大的原因是Anderson Silva 抓到了對方向前的時機，讓對方向前的力，與自己的拳相撞(collision)。打擊技就是要製造相撞的機會，而這方面Anderson Silva是天才。

而八角籠的角比檑台的角度數更大，也代表後退後橫移有更多的空間。同時，變了著重反擊的Anderson Silva，因為不用自己不斷突進搶攻，就有更多的時間去阻止摔技。Anderson Silva會為自己加入那麼多花招，也是因為想對方突進然後打反擊所致。

改變不等於背棄過去

這不代表Anderson Silva 沒有了過去Chute Boxe的技術，例如擊敗 Rich Franklin成為中量級冠軍時的「泰式頸纏抱加膝擊」，正是Chute Boxe的名產：

This legendary moment came when Anderson Silva ( @SpiderAnderson ) defeated Rich Franklin to become the New UFC Middleweight champion. #ufc #mma #Andersonsilva #anderson #silva #goat pic.twitter.com/VTKps96ZqD — Fight lounge (@fightlounge_) 2018年11月3日

找尋合適自己的風格

要說他的著名比賽和技術，大概可以再寫幾篇文，例如最後一回合靠著三角絞降服Chael Sonnen，以直踢KO Vitor Belfort 讓直踢「重出江湖」，都是他的重要事跡。

但我想，他為所有武術研習者上的最重要一課，並非各個技術的運用細節，而是尋找最合適自己的風格與方式，是成功的關鍵。武術與搏擊是很務實的，適合的就留下來繼續使用，不適合就要再去學習、尋找與嘗試。有時行不通並不一定是方法有問題，可能只是單單不適合自己；相反，有時別人行不通，也不代表你做不來。

Chute Boxe的打法和訓練孕育了各個好手，只是剛好未能發揮Anderson Silva 而已。一個人合適那一種風格，跟自己的身體、性格、技術、喜好有關，如果有老師能一一指導當然是好，但老師再好，最終靠的也是自己不斷去學習、尋找與嘗試。

別人可以幫忙，但路要自己走。或許武術如是，生活也如是。

今次係咁多！