【入鐵籠】馬志威、林耀聲日操十個鐘增肌學柔術

數年前電影《激戰》掀起MMA(綜合格鬥)熱，今年另一新作《入鐵籠》登場，而且更聚焦以本港拳手真實故事為題材，更動員本港MMA界多位知名人士客串演出，務求讓觀眾在欣賞精采的MMA格鬥技之餘，更立體認識本地拳手生涯苦與樂！

盼讓觀眾認識本港MMA拳手

電影《入鐵籠》導演陳翊恒。(賴家俊 攝) 導演陳翊恒(Daniel)身為MMA粉絲，希望拍出大家粉絲都喜歡看的作品，故這次擔任導演以外也落場身兼拍攝，希望將自己多年看巴西柔術和MMA時的感覺重現出來。並邀請多位本港MMA運動員客串，希望讓更多觀眾認識本港拳手，將職業運動員生涯呈現給觀眾，給大家一個屬於2019年的故事。

有別於職場上爾虞我詐和現實中惡性競爭，在拳館內那份沒計算的師兄弟情誼，大家對決都只為互相磨練。雖然在籠內互相廝殺，但每次Tap Out都是重新重設。希望入場看的觀眾都能感受到我想帶出這份精神 陳翊恒

電影主角之一「招積」以MMA拳王Conor McGregor為原型設計馬志威(Edward)角色。在一般大眾印象而言McGregor是一位囂張自大拳手，但導演卻看到他與太太一起成長的關係，深受這段互相支持關係所感動，也因此在電影參考了這段情侶關係。



《入鐵籠》中飾演兩兄弟的兩位男主角馬志威(左)及林耀聲(右)。(賴家俊 攝)

一直以來馬志威都在很多MV中飾演遭女性欺負的角色，Daniel卻敢於起用他演一位招積自大的拳王，箇中除了深信他能演好電影中與女友關係一面外，Daniel亦表示相信Edward亦有他「好Man」一面可以發掘，也讓一個演員挑戰另一個範疇角色。而另一男主角林耀聲，Daniel多年來已留意這演員，《烈日當空》中演出尤為深刻，所以希望這次給予林耀聲一個新嘗試，將角色變成自己。

拍攝綜合格鬥對於兩位主角馬志威和林耀聲是一個極大挑戰，由接獲通知到開拍一個多月以來，各位男女主角每天在柔術館密集訓練，每天練體能、操肌肉、練招式，還要再排戲中動作，讓他們感受到一個出賽拳手的生活。

銀幕下McGregor考起主角

McGregor (圖片來源：https://read.bi/2F5hreh) Edward表示在參考McGregor演繹角色時，參考了他大量賽事和紀錄片片段，也學到寶貴格鬥知識。例如McGregor的架式看似露出很大空間，但經顧問解釋後，原來是用來提升爆發力，有很多格鬥上的用處。而另一個考起Edward地方，是McGregor在銀幕前招積串爆，但這個人在台下是如何？他如何待人？他與太太如何相處？這都是Edward在演繹時經常思考的問題。

馬志威(左)憶述為求效果迫真，拍攝時要真打林耀聲(右)。(賴家俊 攝)

而對於林耀聲而言，本來他覺得MMA是一項很血腥暴力搏擊運動，但他參與了是次演出，深入認識了這門運動後，發覺MMA好像兩位拳手在考試，大家平時把所學渾身解數在籠內施展出來，最後不論成敗，都會互相尊重欣賞。

對於能拍攝這套讓兩位主角死去活來的動作電影，他們回想起來當初都有點意想不到，希望大家欣賞這套作品。