【武打星蹤】Sam哥又踢館：「《極鬪》就係同自己鬥」

Sam哥梁成致對搏擊界來說，是個既陌生又熟悉的人。除了記得他的招牌墨鏡，以及他過去的電視節目《Sam 哥踢館》外，好像又對他不太了解。

這次除了他的武術背景，適逢他的新電影《極鬪7 DX-29》下週上映，也談談他的宗教體會，與那「又Cult又True」的電影之路。

(文末更有Sam 哥送出戲票，大家記得留言了！)

「練泰拳唔係想攞獎盃」

Sam哥跟很多人一樣，也是受李小龍與功夫電影影響，而開始熱愛武術。雖然如此，Sam哥還是在20多歲後，才接觸泰拳。相對於很多拳手，他也認為「遲，非常遲」：

細個時候父母好封閉，而當時拳館形象無依家咁好，又驚我受傷。所以要到20幾歲我到澳洲讀心理學，先接觸泰拳。 Sam 哥

Sam哥雖然20多歲時才接觸泰拳，但他從中獲益良多。（賴家俊攝）

他亦坦言，自己練拳的目標並非當個職業拳手，從中亦得到很多：

練泰拳唔係想攞獎盃......我覺得做一個職業格鬥運動員、武術家，同做一個習武者，係有唔同。 Sam哥

對我而言習武係個輔助，唔係正職，但佢可以幫助到我處理人生問題，例如工作上遇到困難，亦可以用習武而來，面對逆境嘅精神去解決。 Sam哥

泰拳嘅訓練可以幫到我訓練我鬥心同韌力。 Sam哥

由舉辦拳賽到《Sam 哥踢館》

從澳州回到香港後，Sam哥機緣巧合下到了李耀東師傅的拳館中繼續訓練。在訓練中體會到香港選手的水平亦相當高，所以萌生起舉辦拳賽之意：

我一直鍾意不斷進步，接受挑戰。我以一個唔係搞開職業拳賽嘅人，又唔係職業拳手，去搞拳賽會點呢? Sam哥

Sam哥從打拳到舉辦拳賽，更開創人所共知的一個搏擊節目。（賴家俊攝）

雖然Sam哥面對很多問題，但仍然成功舉辦了不少比賽。達到這一步後，Sam 哥又想再接受挑戰，決定舉辦在電視台直播的拳賽。目標再次達成後，Sam 哥就想跳出泰拳框框，去接觸泰拳外的門派，了解不同武術，同時又把自己所學的心理學資訊，分享給更多的人。結果，後者卻更受歡迎：

就算鍾意睇我打，睇一兩次都無架啦（笑）。用一個踢館嘅名，但用一個好謙虛嘅態度，甚至俾D師傅打嘅，我覺得觀眾一定好受落 Sam哥

結果，一拍就拍了很多年，也成為了人所共知的一個搏擊節目代表。

Sam哥的另一個身份：自編自導自演

除了搏擊以外，Sam哥另一個為人熟知的身份，則是一位多產的電影人。而這個身份，原來也跟小時候的成長有關：

Sam哥不單是主持，更是一名電影人。（賴家俊攝）

我好鍾意電影......細個父母唔俾我學嘢丫嘛，咪喺屋企睇電影。讀書果時冰天雪地，一放學就返去睇帶。 Sam哥

我拍左電視節目，又想試未試過嘅嘢.....就諗係時候拍電影，因為真係好具挑戰性。 Sam哥

挑戰一詞，貫穿了Sam哥的各個身份和階段。而他的電影常常是自編自導自演，其實也是迫出來的：

我知道如果要拍好大投資、好大製作、搵好大卡士嘅演員去拍其本上係好難嘅。因為第一我無資金，第二我無經驗。咁我就決定自己做導演、做編劇，甚至做埋其中一個角色。咁就開始左我拍電影嘅生涯。 Sam哥

「《極鬪》就係同自己鬥」

在眾多題材中，Sam哥尤愛恐怖片及動作片，亦因此出現了「喪屍系列」及「極鬪系列」。「極鬪」這個名本來是一個韓國拳賽的名字，Sam哥一次帶拳手作賽時，就想到不如用這個名拍一套跟拳賽有關的電影 ：

挑戰一詞，貫穿了Sam哥的各個身份和階段。（賴家俊攝）

第一次拍梗係麻麻地、非常之唔係幾得啦，因為經驗有限，自己又唔熟悉。所以我俾自己一個目標：點拍你都唔夠人地大製作好，唔好同人比較，就同自己比較。「極鬪」就係同自己鬥。 Sam 哥

你一部拍得好過一部就ok，唔好理人點睇你。 Sam 哥

現在《極鬪》已到第七集，很多人問為何不把七集的錢，夾起來拍一集「更加好看的電影」。Sam 哥表示，他需要的是「七個機會」：

我需要七個機會。我需要七次進步。我到呢個年紀目標好實際，真係好過上一套就得。 Sam 哥

同埋你拍一定有人欣賞你。欣賞你演技好、編導好，到頭來咩都唔欣賞你，就欣賞你果個heart就已經夠。 Sam 哥

Sam哥：「《極鬪》就係同自己鬥」。（賴家俊攝）



《極鬪》雖然是一個系列，但他橫跨的題材可說是前無古人。由動作、警匪、婚姻暴力，到最新一集的基因改造怪物，實在令人驚嘆。

我D戲成本有限，拍任何題材都不能用好多大場面，所以一定要諗D意義性喺到，懶係有意義啦(笑)。 Sam 哥

因為我自己做返套戲嘅角色，所以唔可以係一個故事落去，因為基本上我每集都死，哈哈哈哈哈。 Sam 哥

亦同時迫我諗唔同故事......題材有動作、警匪、福音、親情、基因改造怪物，呢D都係我最有興趣嘅嘢，我希望係電影入面滿足返自己。 Sam 哥

Sam哥的第三個身份：信仰

Sam哥有眾多身份，比賽搞手、節目主持、電影人，但在訪問時他談得最多的，是作為一個「信徒」。

信仰在Sam哥生命中佔有很重要的地位。（賴家俊攝）

好多人認為信仰需要放低好多嘢，咁即係咩都唔做得啦。飲酒又唔得，食煙又唔得，識多幾個女朋友又唔得。其實岩岩相反，有信仰，你係唔做果D嘢都得。當你一定要做果D嘢，就係唔做唔得，掉返轉頭你係無左自由，俾呢D嘢望住你。 Sam 哥

有信仰，唔做果D嘢都得，先有返真正嘅自由。當有真正嘅自由，好多嘢都可以睇得好開。 Sam 哥

信仰就係同你嘅過去、罪去鬥。（賴家俊攝）

有信仰，唔做果D嘢都得，先有返真正嘅自由。當有真正嘅自由，好多嘢都可以睇得好開。 Sam 哥



在問到信仰與武術、電影的關係，Sam 哥也有自己的體會：

喺我嘅電影入面，我話晒事，我要佢生又得、死又得、死完番生都得；但我人生嘅電影，導演就係神，佢會安排我做某D角色。 Sam 哥

武術係格鬥，《極鬪》係同自己鬥，信仰就係同你嘅過去、罪去鬥。 Sam 哥

訪問後記

在訪問中，他說到了自己節目與電影的不足，但這正是值得欣賞的地方：真誠又充滿熱誠地去做自己喜歡的事。

他的各個作品，由檑台到電視台，由螢光幕到大銀幕，由喪屍到福音電影，看似斷裂，但其實都是他個人的「具現化」，因此他的每個作品，都是他自己的一部份。

沒有事情比專心一致、滿腔熱血去做事，更值得去尊敬。

Sam哥送禮

（圖片擷取自：Sam哥頻道 Facebook）

下星期《極鬪7 DX-29》上映，依家只要 Like and Share 呢個 Post，再回答問題，你就有機會得到《極鬪7 DX-29》嘅指定戲院戲票兩張，截止時間係3月20日下晝6時，目前得獎名額一共有10個，大家快啲參加啦！

注意：《極鬪7 DX-29》為「三級」電影，觀看者必須年滿18歲。

參加方法：

1. Like 武備志 Facebook Page

2. 回答問題：「下一集《極鬪》你想Sam哥拍咩題材？點解？」

3. 公開分享並 like 此 Post

完成以上步驟後，武備志將會選出其中最有創意的答案，送出《極鬪7 DX-29》嘅換票証兩張。兩場時間地點分別係：

地點：九龍灣宏照道38號MegaBix L11層

時間： 3月23日 13:00

3月24日 13:00

活動條款及細則：

- 參加者必須讚好武備志 Facebook 專頁。

- 為確保參加資格，必須將分享帖子設定為「公開」直至2019年3月24日為止。

- 活動截止時間為2019年3月20日下午6時。

- 武備志會將會於專頁留言區公佈得獎者，並會有專員以 Facebook Messenger 聯絡得獎者，請留意武備志專頁及 Facebook Messenger 的「訊息請求」，若於2019年3月21日前未能聯繫得獎者確認聯絡資料，將視作放棄得獎資格。

- 得獎者須親身或授權他人到位於荃灣的公司領取換票証。

- 武備志保留隨時修改活動內容、條款及細則之權利。如有任何爭議，武備志保留最終決定權。

