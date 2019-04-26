【武打星蹤】周定宇：輸過才有真正的世界冠軍

周定宇，九十年代至千禧年香港武術代表隊運動員，有別於大多數武術隊成員七八歲習武，周定宇十四歲才開始學習武術，遠較其他人遲。然而他付出比別人更多的努力，終使他贏得三屆世界武術錦標賽冠軍及2005東亞運動會金牌得主之殊榮。退役武術隊後，周定宇致力推廣武術和教育活動，終於憑武術家身份榮獲2011香港十大傑出青年。退下火線，專心教育，周定宇在他其中一所任教的保良局林文燦英文小學，教導來自二十七個國家的小朋友學習詠春，以武授道，傳揚國術文化。 採訪：李嘉譽、賴家俊 文、攝：賴家俊

淩晨練武驚動警察

自小喜歡羽毛球運動的周定宇，孩童時代從沒想過以武術為一生職業。初中某年，見到學校武術學會招生，他幻想習武可以練功有助打羽毛球，所以本著這心態習武，怎料愛上了武術更多於羽毛球，並因能力出眾，被薦參加香港武術代表隊。

周定宇憶述當年聞雞起「武」，凌晨四時落街練習。 「我開始練武的年齡比一般隊員遲，所以要虛心每事問，問到師傅也說我煩。而且在武術隊的吳承林師傅叮囑我要比別人用更多時間練習，才能追回進度。」 為了追趕時間，周定宇真的做到聞雞起「武」，凌晨四時天未光，拿著關刀等兵器落街練武。記得某年凌晨拿刀落街練習，惹來巡警注意及盤問，他向警察說要練功夫參加比賽，希望能拿全港冠軍，警察聽畢後給予他鼓勵，囑他好好練習。

要歷挫折才能成長

吳承林師傅除了是周定宇的武術隊老師外，亦是教他做人的啟蒙老師。

老師教導做人道理，對周定宇一生受益不少。 周定宇憶述，1993年他奪得全港冠軍，曾一度沾沾得意，老師當頭捧喝，提醒他雖然得全港冠軍，但在世界水平來說仍然差之千里，囑他不要自滿繼續學習。自1997年起，周定宇於世錦賽先獲得兩屆冠軍，及後一屆亞軍和重新奪冠。頭兩次奪冠，吳師傅沒有讚賞周定宇，只說他是好運而矣，直到周定宇失敗奪亞及再次奪冠，師傅才肯定他的表現。師傅告訴他經歷過勝負，從高處跌到過，這個亞軍和最後的世錦賽冠軍，對他的人生成長才有意義。

參與電影拍攝宣揚中華文化

2011年周定宇以武術家身份榮膺香港十大傑青。要能獲提名傑青，要在個人成就、回饋社會和有影響力才能夠獲提名及膺選，他現在也是香港傑出青年協會常務副主席。

周定宇表示，個人成就而言除了他的比賽戰績外，他當時正在馬會擔任體能教練，教導見習騎師體能訓練。他率先將詠春武術融入教學，讓學員將詠春馬步融入騎術，以突破方式將中國文化引入西洋活動，當年獲傳媒報導和業界認可。他更將自己所學，以義教和義務表演形式回饋社會，宣揚武術。

而影響力方面，則以參與電影拍攝宣揚中國武術和文化為契機。

《葉問：終極一戰》劇照。（圖片來源：騰訊娛樂） 退役以後，周定宇在搏擊上跟從冼國林師傅學習洪拳和詠春。適逢冼國林投資開拍《葉問》電影，冼師傅勉勵他，推廣武術雖然有很多方法，但要在最短時間內讓武術最快最多人認識，必選電影媒介，於是他應師傅之邀，參與《葉問》電影幕後工作，協助師傅教授甄子丹詠春。

在教學過程中他也教學相長，讓他從師傅身上認識了不少詠春學問，並在參與電影拍攝時協助推廣中國武術和文化，例如尊師重道，武德服人等，讓觀眾明白中國武術不是只有打，是有內涵。後來他更受邀參與幕前演出，參演《葉問前傳：終極一戰》其中一角。

從事教育推廣武術文化

周定宇近年開辦教育機構，親赴各構機教授武術，重點尤在小學推廣武術。

「我希望透過武術，讓人認識中華文化，對民族有認同。亦希望讓小朋友透過武術控制自己情緒，互相謙卑、忍讓和包容，學習怎麼是禮儀之邦，明白武術也是一種運動。」

真心、愛心、關心、耐心，童心。周定宇總結這「五心」去從事教育。他表示現在小孩多數是獨生子女，希望透過武術去學習群體生活，減少沉迷電子產品。而且要進入小朋友的世界，不可以填鴨式教育，要因材施教讓他們喜歡武術，並從中發展正面思想，幫助孩子成長。

五月三日第一屆武術博覽會，周定宇創辦的「傑青武術暨音樂藝術中心」會派員，向學員教授基本的詠春手法，如攤、膀、伏等，希望他們能夠從此對中國武術產生興趣。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

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武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博），將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！