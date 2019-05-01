【武打星蹤】熊欣欣：最喜歡的角色不是鬼腳七，而是.......

香港很多深入民心的武打片反派演員，本身都有深厚武功底子，早年的石堅、李海生、韓籍演員黃正利、馮克安、八十年代的周比利、盧惠光等，個個身手了得。今集《武打星蹤》的受訪嘉賓，出身廣西武術隊，他多年來飾演了很多動作片反派角色，作品之多，形象之鮮明已深入民心，幕前以外，亦是著名武術指導和導演。他是已很久未有接受香港媒體專訪，人稱「鬼腳七」的熊欣欣。 採訪：李嘉譽 賴家俊 拍攝、剪接：賴家俊

香港動作演員熊欣欣。(賴家俊 攝) 出身於廣西的熊欣欣，大約十二歲時因為愛搗蛋，給武術隊教練看中，把他帶入廣西武術隊受訓。熊欣欣早年先在武術隊練基本功，及後練拳、刀、槍、劍、棍。在隊中六七年後，又兼習南派武術。由於當時在武術隊，教練會根據學員的身體狀況、身高和速度力量等，選擇一項專門武術給學員練，但熊欣欣在身高和體能各方面都較平均，所以基本上什麼也練。但他自己卻選了主攻刀和棍術，因為少年時代覺得這兩項是很男性的武術。而他表示，一門武術你最少要練了七、八年後，才開始摸索到這門武術的心得，例如它如何幫助自己、改變自己性格。

而武術隊出身的熊欣欣，多年來都有關注武術隊發展。他表示作為武術推廣的代表，近十年來很多武術運動員只追求動作的快，完全只側重單純表演，缺少了武術應有的精、神、氣、力、功，打不出武術內涵，這讓他很失望，所以多年來也拒絕出席有關武術隊的公眾活動。

保持身手讓自己有說服力

武術隊退役以後，熊欣欣參演了劉家良執導，李連杰主演的《南北少林》(1984)，獲劉家良賞識，帶他去香港發展，由替身做起，後來到幕前演出。

熊欣欣在影壇三十多年，至今仍然一周有四五天跑步，並且會經常踏單車，鍛煉體能。

「我這麼多年都是演動作片為主，有身手才有資格做動作演員，所以我靠其他運動保持體能。其實演員以外，你做動作指導，更需要有身手，因為你自己設計的動作，要表現給演員或武師看。而且有時有人質疑你設計的動作是否做到，自己當然要做到才能令人信服。」

說起演出角色，熊欣欣表示其實很想演正派。

「可能自己反派的角色太深入民心，所以沒導演找我演反派以外角色。其實我也想飾演好爸爸、警察的角色。可能要到自己做導演，寫個劇本，才有這個演正派的機會了。」

熊欣欣笑言，演員、武指、導演他也嘗試過，現時較喜歡導演的角色，可以拍自己想拍的，亦有較大創作空間來表達自己。

最愛的角色不是鬼腳七

《黃飛鴻三之獅王爭霸》中鬼腳七一角為熊欣欣其中一個深入民心角色。(電影截圖) 熊欣欣因為出演徐克《黃飛鴻三之獅王爭霸》中鬼腳七一角，而紅遍全球，廣為人知，但他從影以來最喜歡的電影和角色，並不是這套讓他名聞遐邇的作品。

熊欣欣表示他最喜歡的作品是徐克的《刀》和他於劇中演反派飛龍一角。(電影截圖) 「我最愛的作品和角色，是徐克執導的《刀》和我在這電影中演出大反派「飛龍」一角。相較於《黃飛鴻》電影，《刀》當年在香港的票房不是很好，但卻是讓我最深刻的作品。拍攝《黃飛鴻》時經常用到威也技術，但拍《刀》時，無特技、無威也，全靠自己身手。可以說，沒有身手底子的演員，根本拍不到這作品。而劇中演飛龍一角，雖然讓觀眾感到很壞很恐佈，但我卻覺得他是一個很男人的角色，有些性格也與自己吻合。」

《黃飛鴻二之男兒當自強》中，熊欣欣演九宮真人一角大戰演黃飛鴻的李連杰。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

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武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博），將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！