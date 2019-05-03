【武博】武博周六日表演賽逐個數

明天(4/5)和後天(5/5)將有精彩格鬥籠表演舉行，讓入場觀眾近距離感受不同武術在擂台中比拼競技時的刺激一面。

第一屆武博開幕禮隨著夜光龍匯演落幕，明天和後天將有精彩格鬥籠表演舉行，讓入場觀眾近距離感受不同武術在擂台中比拼競技時的刺激一面。

（1）5月4日 - 16:30 - 17:15

菲律賓魔杖表演賽

協力團體：中國香港魔杖總會、Kalis Brotherhood

菲律賓魔杖是菲律賓武術系統中由古代菲律賓刀劍搏擊術所演變出來的技擊法之一。菲律賓魔杖可單棍或雙棍使用，特點是簡單直接，而且實用性高，對戰期間著重反應、距離、時機及角度上的掌握。在今屆武博，我們邀請到世界魔杖錦標賽冠軍李文安就會親自上場，將菲律賓魔杖中單棍、雙棍、小刀三項競賽項目以表演賽形式帶到觀眾眼前，讓觀眾近距離感受菲律賓魔杖競賽中特有的急速節奏和威力。

香港曾經有運動員成為菲津賓魔杖世界冠軍！

（2）5月4日 - 17:15 - 17:45

業餘修斗表演賽

協力團體：香港修斗協會

修斗由前日本職業摔角手佐山聰於1985年把當時三種被視為獨立的武術範疇「打」(拳腳膝的打擊技)、「投」(摔投)、「極」(關節技及絞技)，合三為一成為一種自由度極高的綜合武術。很快地，這項嶄新的格鬥技就響了整個日本和世界，成為世界上最早期的綜合格鬥技系統之一。修斗設有職業和業餘兩種比賽，而香港業餘修斗比賽亦已經在香港舉辦多年，成為不少拳手磨煉和驗證技術的舞台。在武博期間，兩位在業餘格鬥界富經驗的參賽者將會現場進行一場業餘修斗的表演賽，為現場觀眾展示何為「打」「投」「極」。

攝影：李澤彤

（3）5月4日 - 18:30 - 19:00

全接觸空手道表演賽

協力團體：世界空手道連盟 士道館 香港支部

出賽拳手：Julien Pantz、Cadman Doguet

與傳統空手道的「寸止」方式不同，全接觸空手道中，參賽者不會穿戴拳套及護甲等護具，只限制不准用拳、肘擊打頭部以及攻擊要害，其他部份皆可攻擊；在比賽當中更是以Knockout對方為目標，務求將對手擊倒以獲得「一本」而取勝。而在全接觸的前提下，現今亦衍生出各種不同的全接觸式空手道比賽，賽例略異，例如有部份會戴上護具，又或會戴上手套而可以擊打頭部。今屆武博，我們將會邀請到世界空手道連盟士道館香港支部位我們帶來的一場以「士道館武士規則」(士道館サムライルール/Shidokan Samurai Rule)的三項鐵人賽方式進行一場特別士道館全接觸空手道表演賽。

圖片來源：香港士道館支部Facebook

（4）5月4日 - 19:30 - 20:00

泰拳表演賽

出賽拳手：吳景聰、方俊銘

泰拳是泰國國粹，又稱「八臂拳術」，習者運用身體四肢的雙拳、雙膝、雙腳和雙腿這八個部位於搏擊上。現在除了是普及擂台搏擊運動外，亦是都市人常習強身健體武術。近年職業泰拳比賽在香港越趨流行，香港更出現不少戰績彪炳的泰拳冠軍。今屆武博我們就要請到香港多項泰拳冠軍得主吳景聰親身上場為觀眾帶來一場精彩的泰拳表演賽，務必要讓現場觀眾感受到泰拳比賽中特有的魄力。

泰拳比賽（資料圖片）

（5）5月4日 - 20:00-20:30

女子MMA綜合格鬥表演賽

協力團體：HKCMMA中國香港綜合格鬥總會

出賽拳手：Ramona Pascual、Ashleigh Martin

MMA綜合格鬥不同於其他搏擊運動項目，不只是追求單一技術的比拼，而是允許運動員有極大的發揮空間，在打擊技、摔技、寢技、鎖絞技之間轉換，令比賽充滿十分大的可變性。而近年除了男性參賽者外，亦多了不少的女性綜合格鬥運動員參賽。今屆武博我們邀請到曾在香港及韓國等地出戰的Ramona Pascual特別在表演賽中出戰，為入場觀眾展示女性格鬥選手在格鬥籠中不亞於其他男性格鬥選手的英姿。

（6）5月5日 - 16:15-16:45

歐洲武術兵器表演賽

協力團體：英靈歐洲武術會

英靈歐洲武術會 (Einherjar HEMA Club)是屬於香港的史實歐洲武術 (Historical European Martial Arts)組織。英靈主要練習德國式長劍術，內容包括步法、斬擊、架式、奪劍等等，亦會鑽研其他冷兵器技法。本屆武博邀請到英靈歐洲武術會特別為入場觀眾安排了一場歐洲武術兵器表演賽，以正式的比賽裝備進行長劍對打以及以劈刺劍(side sword)迎戰軍刀及(saber)的表演賽，讓入場觀眾一睹歐洲武術兵器比賽的風采。

史實歐洲武術（HEMA）跟奧運劍擊十分不同，劍與劍碰擊的聲音一定能令觀眾留下深刻的印象。

（7）5月5日 - 17:30-18:00

業餘修斗表演賽

協力團體：香港修斗協會

修斗由前日本職業摔角手佐山聰於1985年把當時三種被視為獨立的武術範疇「打」(拳腳膝的打擊技)、「投」(摔投)、「極」(關節技及絞技)，合三為一成為一種自由度極高的綜合武術。很快地，這項嶄新的格鬥技就響了整個日本和世界，成為世界上最早期的綜合格鬥技系統之一。修斗設有職業和業餘兩種比賽，而香港業餘修斗比賽亦已經在香港舉辦多年，成為不少拳手磨煉和驗證技術的舞台。在武博期間，兩位在業餘格鬥界富經驗的參賽者將會現場進行一場業餘修斗的表演賽，為現場觀眾展示何為「打」「投」「極」。



（8）5月5日 - 18:00-18:30

Shoot Boxing表演賽

協力團體：中國香港綜合搏擊運動總會

出賽拳手：向柏榮、Ernest Tang

Shoot Boxing又稱為站立式綜合搏擊，在日本已有超過30年的歷史，可謂站立式的MMA，亦即代表所有站立攻擊皆可應用，包括拳擊、踢腳、膝撞、投摔、關節鎖窒息技及肘擊等。Shoot Boxing省去了地面的寢技，在忠於明快的站立戰鬥的規則中，在擂台上誓不倒下。中國香港綜合搏擊運動總會成立於2011年，一直以推廣多元化的搏擊運動為宗旨，每年也舉辦多個大型公開賽事以推動刺激又安全搏擊運動，為銜接國際賽事，近年更著力推至兒童層面。今屆武博，我們邀請到香港多項搏擊冠軍及香港Shoot Boxing代表向柏榮師傅在Shoot Boxing表演賽中與香港另一位傑出搏擊運動員Ernest Tang同場獻技，向現場觀眾展現Shoot Boxing賽事的魅力。

Shoot Boxng（資料圖片）

（9）5月5日 - 18:30-19:00

MMA綜合格鬥表演賽

協力團體：HKCMMA中國香港綜合格鬥總會

MMA綜合格鬥是近年極受歡迎的搏擊運動，因為自由度大，令到不同武術的也能夠在同一規則下運用自己的搏擊技術。MMA綜合格鬥與其他搏擊運動的其中一個重要差別就是在倒地的情況下仍然可以運用寢技和地面打擊的方式繼續比賽。今屆武博我們邀請到香港職業綜合格鬥界新星之一的鄧志安為現場觀眾進行一場精彩的綜合格鬥表演賽，給觀衆一次近距離感受綜合格鬥賽事的機會。

MMA賽事（資料圖片）

武博首日現場盛況（按圖放大）

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