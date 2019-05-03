【武博】香江武林盛會　打造文旅亮點

由《香港01》與《武備志》主辦，第一屆香港武術及博擊運動博覽會開幕典禮五月三日下午六時假九龍灣香港國際展貿中心匯星Star Hall舉行，香港01執行總編輯戚本業先生及前財政司司長曾俊華先生任主禮嘉賓。

曾習洪拳和劍擊的前財政司長曾俊華表示，他學習洪拳比劍擊要早。自小從武術中，他除了學習武術知識外，最重要是他從中學會了功夫是要累積，學武要有堅強意志力，並且要持開放態度，欣賞不同文化演變而來武術精華。曾俊華深信，這些傳統流傳下來的武術文化，其實仍然是很有用的現代價值。

開幕典禮的其他嘉賓包括今屆四位武博大使何慈茵、羅浩銘、吳景聰、郭海寧、香港中國國術龍獅總會會長江沛偉先生、香港中國國術龍獅總會副會長龍啟明先生、中華國術總會總裁趙式慶先生、香港體育學院社區關係及市務總監李忠民先生、武打影星歐錦棠先生、著名運動員李嘉維先生、葉鴻輝先生、劉學銘先生、中村祐人先生及武備志主編羅弘杰先生

武博開幕儀式，曾俊華在台上成為焦點。（賴家俊攝）

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主持開幕禮後，武備志主編羅弘杰陪同曾俊華先生及戚本業先生，一試武博武館街遊戲，曾俊華先生亦一顯手手功架，示範劈板功夫。

第一屆香港武術及博擊運動博覽會是全港首個關於武術的博覽會，以「眼界．決定境界」為主題，既讓各類型武術專才一展所長，也令大眾親身體驗武術的樂趣，從銀色旅途的光與影，到現實世界的師傅講解，了解武術世界，提升武術於香港人心中的地位。

武博開幕儀式，曾俊華（中）及歐錦棠出席。（賴家俊攝）

熱爆日本MMA大師班

而兩位開幕嘉賓日本MMA名將櫻庭和志（Kazushi Sakuraba）及所英男（Hideo Tokoro）將會一同主持5月4-5日，合共四節的「綜合格鬥大師班」。各班尚有少量名額，有興趣朋友萬勿錯過︰按此報名

此外武博將有多個武術體驗班、表演和展覽活動﹐周六和周日晚上更有數場不同武術表演賽，各位熱愛武術運動朋友萬勿錯過！

武博開幕儀式。（賴家俊攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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