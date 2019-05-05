【武博】櫻庭和志難忘香港教學　傾囊相授成名絕技木村鎖

日本MMA大神櫻庭和志與所英男親臨第一屆武術及搏擊運動博覽會（武博），主持綜合格鬥體驗班，4場大師班全部爆滿，櫻庭和志連成名絕技「木村鎖」都毫不吝嗇傳授予參加者，他大讚香港武術愛好者十分熱情，令他非常滿足。

體驗班上，櫻庭和志與第一次出去外地教學的所英男，都跟參加者打成一片，只要學員一有疑問，兩位大神都盡情解答，指出動作要點，其中櫻庭和志連成名絕技「木村鎖」都傾囊相授。他說：「我第一次去海外教班，原本心情非常緊張，怕自己應付不來，但上堂之後，學員十分踴躍，令我喜出望外，很很滿足感。」

櫻庭和志（黑衫）解答學員問題，又指出動作要點。（賴家俊攝）

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學員之一的Sonic Chan是櫻庭和志的「粉絲」，能夠見到偶像真身甚至跟他學習，非常興奮，「他們教了多種技術，對本身修習MMA的人得益不少」。Sonic期望有更多同類活動，令學武之人受惠。

所英男不介意重提敗仗，更鼓勵學員不要怕失敗。

櫻庭和志難忘香港教學。（賴家俊攝）

櫻庭和志難忘香港教學。（賴家俊攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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