【武博】葉鴻輝領港超球星挑戰武館街　李嘉維演一擊即碎

由《香港01》與《武備志》主辦的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）今日（3日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行首日展覽。多名香港運動員，包括足球運動員葉鴻輝、劉學銘、中村祐人及空手道運動員李嘉維均有出席展覽的開幕禮，試玩過場內8項武術小遊戲，就連「英雄輝」都大呼：「好玩！」 第一屆武博以「眼界．決定境界」為主題，場內設有「武術試手區」、「武林說書」講壇，而「武館街」的武術小遊戲既動帶靜，帶大眾感受武術有趣的一面。

葉鴻輝一擊劈開5厘米膠板

首日展覽吸引多名港超運動員到場，包括港隊門將葉鴻輝。「阿輝」到場便試玩「武館街」內多項武術遊戲，其中玩至「一擊即碎」（手劈膠板）更大呼過癮，一掌劈開2塊合共5厘米厚的膠板，「武術與守門都有點類似，都是考驗反應及靈活度，場館內的遊戲亦相當有趣，尤其是『拳動波』及『一擊即碎』。」

葉鴻輝反應、協調性一流，於「拳動波」一分鐘擊球118次。

空手道運動員李嘉維認為武博有助令大眾對武術改觀，「許多人會認為武術只是『打打殺殺』，是一項非常粗魯的運動，但真正武術卻令讓我們學到武德— —尊重他人、永不放棄、接受失敗等等，今屆武博展示到武術的多面性。」

空手道運動員李嘉維腳力驚人，挑戰「突擊達摩塔」成功。

李嘉維於大會拍攝區中擺出鬼馬姿態。（徐焌然攝）

羅浩銘喜見多人入場：相當震撼！

大會邀請到羅浩銘、何慈茵、吳景聰及郭海寧為今屆武博大使，四名「武林中人」各有所長，同為推動香港武術發展而出力。動作演員羅浩銘對首日入場人次表示驚喜，「今日是星期五，一般市民還未開始放假，但都已經有如此多人入場參觀。這個畫面令我相當震撼，讓我知道原來香港有這麼多人支持武術。」至於泰拳拳手郭海寧對場館內的「格鬥籠」印象最深，「平日來九展都是要比賽，今日卻是出席一個武術展覽，感覺相當特別。」

效力冠忠南區的中堅劉學銘亦有到場，試玩「讓斧頭飛」。（徐焌然攝）

中村祐人一直希望嘗試射箭運動，今日終於一償所願。（徐焌然攝）

武博將於未來兩日繼續舉行，星期六日將會有更多體驗班，於「格鬥籠」內更會上演不同武術表演賽，絕對適合一家大小、親戚朋友出遊，一起「開雲見天、提升境界」！

今屆武博大使— —（左起）羅浩銘、何慈茵、郭海寧及吳景聰。（徐焌然攝）

四名武博大使與曾俊華、戚本業（右三）一起主持開幕儀式。（徐焌然攝）

向柏榮亦有到場授課，並於星期日參與表演賽。（徐焌然攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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