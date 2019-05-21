世界武術地圖：非洲武術合集 棍棒摔跤拳擊樣樣俱全

非洲是人類文明的發源地之一。在這片大陸之上，曾經孕育出了各種不同的武術技法，可謂棍棒摔跤拳擊樣樣俱全。今回【世界武術地圖・非洲篇】，就為大家帶來4種非洲武術及其他非洲武術小知識。

▍Dambe Boxing：

豪薩人的單手拳擊——Dambe Boxing

"Dambe"這個名字源自於豪薩語中的"Boxe"，它原屬西非傳統民族摔跤的一部分，但隨著時間發展，漸漸發展成打擊為主的搏擊運動。其最特別的要素，莫過於單手作賽的方式。拳手用布條或繩子纏住主力手的拳頭，為「攻擊之矛」，主力擊打對手。而另一隻空著的手，是為「防護的盾」，用以抓握對手，或是手掌朝上擋格攻擊。現時，Dambe已經成為一種搏擊運動，有拳擊公司會定期在尼日利亞北部、尼日部、查德西南部等豪薩族傳統地區中舉辦室外Dambe比賽。

▍塞內加爾摔跤 Senegaleses Wrestling：

拳摔並用的塞內加爾摔跤

塞內加爾摔跤Senegaleses Wrestling（又稱Laamb）最早可以追溯至公元14世紀，當時純屬一種摔技的較量。及至1920年代，在商業媒體的影響之下，塞內加爾開始加入祼拳拳擊的元素。成為一項「拳摔並用」的搏擊比賽。1990年代，伴隨著電視的普及，塞內加爾摔跤的曝光率獲得飛躍性增長，成為了萬眾矚目的全國性運動。塞內加爾民眾對其的狂熱程度，絕不亞於足球。

▍祖魯棍Zulu Stick：

非洲傳統兵器武術——祖魯棍

祖魯棍Zulu Stick是傳統的南非武術，大概1670年已在南非Umhlatuzi 山谷附近出現。據聞祖魯王恰卡(Shaka)，在年少時已是這種武術的高手。正是他的赫赫戰功，讓祖魯棍成為非洲武術的傳奇。祖魯棍的最大特式，是棍端部分通常會有一個鎚頭，所以可靠其重量順勢改變方向，甚至可以擊中對方的防禦後下壓，突破防守。基於祖魯棍的象徵意義，近年許多電影作品如《Goodbye Bafana / The Color of Freedom》、《黑豹》等，都加入了祖魯棍的動作場景。

▍Tahtib：

源自古埃及的棍棒術——Tahtib

Tahtib（埃及阿拉伯語：تحطيبtaḥṭīb）是埃及傳統的棍棒武術，原名全寫是"Fan a'nazaha wa-tahtib"，意即「通過棍棒以達至正直和誠實的技藝」。而"Tahtib"一詞源自“Hatab”，意思是「木棍」。傳統上，Tahtib多年來都以棍棒舞的民間舞蹈形式，與獨特的民族音樂一同出現。由於棒被認為是陽剛之氣的象徵，所以Tahtib最初只容許男性參與。及至現代，Tahtib的習者試圖重新探索其作為棍棒武術的資料，並通過編纂技術及有結構地教授這些技術，以令Tahtib成為可實踐的棍棒武術。而女性亦開始可以練習Tahtib，跟男性一同在混合團體表演中演出。

而除了武術技法外，非洲的兵刃也別具特式，以下是其中三種比較著名的種類

▍非洲飛刀

非洲投擲型兵器——非洲飛刀

非洲飛刀在英語有"Kpinga”、”Shongo”、"Munga Hunga"等稱呼，在非洲不同地區、不同部落均有各自的飛刀形狀。但總括而言，它們都是具有多於一片刀刃，並具有彎曲刃鋒設計的飛刀。而其獨特的其獨特的「三葉/多葉刃」設計，則可以算是它的最大特式。它之所以具有多葉刀刃，主要是為了増加以刀刃命中的機會率。另外，飛刀亦會以特定的方式被拋出，以加強殺傷力。第一種方式是像鏢槍般從肩膀由上而下擲出，或從腳旁由下而上擲出，這樣飛刀會垂直旋轉飛向對手，可是這種擲法較易被對方的長盾擋住。第二種方式是在膝蓋高度水平擲出，令飛刀橫向旋轉飛向對手腿部。尤其在硬地使用橫向擲法時，飛刀有機會像跳石一般在地上跳彈，令對方更難躲開。



▍古埃及弧形劍 Khopesh

弧形劍Khopesh：古埃及法老的象徵兵器

Khopesh又稱為"Egyptian sickle-sword"，直譯為「埃及鐮形劍」。但實際上，Khopesh的刀鋒在外不在內，所以【武備志】認為稱為「古埃及弧形劍」較為妥當。對於Khopesh的起源，一般有兩種說法。一說認為它是由農耕用的鐮刀演變而來，一說認為是由古埃及月形戰鬥斧發展而成。它屬於多用途的單刃兵器，可是開鋒的部分只限於弧形刀刃外圍、刃尖，以及小部分的倒勾部位，接近手柄的的直條部分和刀背部分並無開鋒。為保留Khopesh 刺擊的功能，一般弧的刀刃部分並不會超越手柄的水平。而弧形刀刃的設計令砍劈目標時，在接觸目標的一刻，更易加入切割的傷害，使Khopesh具有優異的砍擊能力。

▍埃塞俄比亞鉤刀（Shotel）

非洲傳統鐮刀形兵器：埃塞俄比亞鉤刀Shotel

Shotel最早可追溯至公元前10-5世紀的D’mt王國及其後的阿克蘇姆王國（公元100-940年），兩者皆位於今日的蘇丹以南紅海旁邊的厄利垂亞及北埃塞俄比亞，其制式極有可能是從Khopesh演變而來。但跟鐮刀及Khopesh不同，Shotel不是內刃或外刃開鋒的單刃設計，而是內外開鋒、具有鎬筋、菱形橫截面的雙刃刀。它的設計讓其在接觸目標的一刻，更易進行切割，這點使Shotel具有優異的砍擊能力。而弧形刀刃及尖銳的刀尖，則方便繞過對方盾牌，琢擊對方身側或身後的要害，亦可勾住敵人的護盾或兵器再作攻擊。