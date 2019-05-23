【那須川天心】慘敗Mayweather後　再挑戰前世界冠軍「惡質」龜田

去年年尾的RIZIN 大晦日中，「神童」那須川天心一回合慘敗於世界著名拳手Floyd Mayweather。未曾嘗敗的他上了狠狠的一課，過後踏實地返回踢拳界打併，4月打贏了菲律賓拳王Manny Pacquiao 引薦的神秘選手，取得職業踢拳生涯第31勝。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2WZ0sAJ）

但6月22日，天心將為了1000萬円，再次挑戰前世界拳擊冠軍——亀田興毅 (龜田興毅，Koki Kameda)？到底龜田興毅是誰？難道天心還未「學乖」？事情又是如何的呢？

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▍非一般的世界冠軍 以「惡質」聞名的龜田一家

龜田一家的故事有點像漫畫故事的情節。父親龜田史郎是一位曾年輕失意的拳擊手，於是把拳擊的希望寄放在三名兒子身上：大哥興毅、二哥大毅、弟弟和毅。父親自小對三兄弟採取非常嚴格的拳擊訓練，部分訓練甚至與日常科學化訓練背道而馳。

（點擊放大圖片，看「惡質」龜田三兄弟介紹。）

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日夜接受嚴格訓練的龜田兄弟，在加入職業拳壇前便奪得亮麗的成績：龜田興毅在15歲6月之年便贏得全日本實業團選手權優勝，大毅更以15歲3月大成為同一賽事史上最年輕的優勝者。三兄弟先後卒業後，都加入了職業拳擊打拼。大哥曾是WBA、WBC拳王，二哥曾是WBA、IBF拳王，弟弟曾是WBO拳王。



儘管龜田興毅在擂台上得到相當的成就，他在日本卻不大受歡迎，這或許與他「非典型日本人」的行為和性格有關。龜田出道早期經常被指只顧說空話多於有實力，其中一個證明就是他出道初期六名對手的對戰記錄，即使把該六人的記錄加起上來都只有0勝18負。 武備志《1400萬名觀眾的「綜藝節目」──拳擊冠軍 vs 四名素人》

可是最令龜田一家「惡名大躁」的，莫過於2007年龜田大毅與内藤大助的WBC世界拳王爭奪一戰。

當時年僅20歲的龜田大毅以連勝10場之姿獲得挑戰冠軍的機會，這打破了當時日本最年輕拳手挑戰世界冠軍的記錄。可是比賽期間，父親及大哥興毅教唆大毅使用肘擊等違規動作被攝錄機錄下，大毅在比賽甚至無視規則對内藤大助使出抱腿大摔。賽後龜田父子陷入輿論，雖然龜田興毅最終逃過了處分，但其弟及父親皆被吊銷拳擊執照。自此龜田一家便以「惡質」聞名，同時亦為他們帶來「另類」的人氣。



回顧龜田興毅職業生涯，他曾奪得WBA蠅量級、WBC超蠅量級、以及WBA超雛量級的冠軍，在2015年以33勝2負的記錄引退。他最後一場以裁判一致決定的賽果輸給了28歲的拳手河野公平，這場決定性的比賽為他的職業拳擊生涯畫上句號。 武備志《1400萬名觀眾的「綜藝節目」──拳擊冠軍 vs 四名素人》

直至2017年，Abema TV電視台看準龜田興毅的人氣，才令其返回拳擊台上作賽。

▍以1000萬円作招徠的電視節目

其實天心是參加了日本網上娛樂電視台「Abema TV」的王牌綜藝節目——《1000萬円大挑戰》第三季。

節目每季都會找來一位日本知名的格鬥家作為「台主」，然後公開招募選手進行連番淘汰來獲得「挑戰權」。另一方面，為了加強話題，電視台更會找來一些前冠軍級選手作為挑戰者。假如挑戰者成功擊敗「台主」的話，便可以贏得1000萬円（約70萬港元）的獎金。



節目第一季便找來今次天心的對手、前WBA蠅量級、WBC超蠅量級、WBA超雛量級世界冠軍龜田興毅來作為台主，由四名普通人（高中老師、夜總會經理（牛郎）、YouTuber、到暴走族）輪流以拳擊規例挑戰前世界拳擊冠軍。最終節目不但吸引多達1400萬名觀眾觀看，龜田更成功「守衛」了電視台的「1000萬円」。

武備志曾撰文介紹，詳見：

1400萬名觀眾的「綜藝節目」──拳擊冠軍 vs 四名素人



第二季節目找來前日本橫綱朝青龍明德作為台主，今次找來3位VIP拳手挑戰：元大關（僅次於橫綱）琴光喜、巴西柔術黑帶泉浩、MMA選手Bob Sapp。朝青龍最終戰的對手是《愈來愈搵笨：一出場就輸的Bob Sapp》，結局當然毫無懸念地由朝青龍勝出。

▍波折重重的第三季 「前台主」龜田挑戰「台主」天心

今次第三季節目則找來那須川天心作為「台主」，以拳擊競賽來守護獎金。挑戰者則分成了「拳擊經驗組」及「異種格鬥技組」，當中最受矚目的包括：曾擊敗龜田興毅的前WBC世界冠軍 Pongsaklek Wonjongkam，以及ONE FC前世界冠軍、著名MMA選手青木真也。

可是，其後青木真也在3月31日於日本舉辦的ONE Championship中贏得冠軍後，決定退出「1000萬円」節目，專心應付防衛戰，並引薦了THE OUTSIDER王者大井洋一代替自己出賽。最後大井成功取得挑戰權後，又因傷退出。然後經過觀眾「敗者復活投票」選出Pongsaklek挑戰天心。



最終，那須川天心分別擊敗兩組挑戰者成功守衛「1000萬円」後，Abema TV 於5月19日公布「特別附加賽」：「前台主」龜田興毅突成挑戰者，將於6月22日挑戰「台主」那須川天心。假如龜田勝出的話，便可贏得節目的1000萬円獎金。

以拳擊實力而言，雖則龜田興毅不及Floyd Mayweather，但還是可以算曾是拳擊界的頂級選手。正所謂「拳好不等於拳擊好」，到底天心能否汲取上次慘敗的經驗呢？大家還是拭目以待吧。

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