【原UFC創辦人】頂級MMA賽事因這三人而起　分散後各自的故事

經過三次的改朝換代﹐UFC步入第25年。經歷了不同時期的冷暖，UFC成功把綜合格鬥打入主流傳媒，更成功在世界各地舉辦賽事，例如近期公佈了在今年8月會在深圳舉行比賽，這也是第三次UFC在中國舉辦比賽。

【UFC深圳】8月31日中國拳星逐個睇 世界級MMA賽事近在咫尺

【UFC 1】：25年前的瘋狂與一切的開端

除了成為不少人認識的運動賽事之外，部分參賽選手更得到跨媒體的關注。若果要追溯起源，就不得不介紹當中兩位都已經入選了UFC名人堂的原UFC創辦人——Art Davie 和 Bob Meyrowitz。

▍UFC名人堂 - 功不可沒的UFC原創辦人

現在說起UFC，大概都已經沒有大多記得 Art Davie 和Bob Meyrowitz， 但是沒有 Bob Meyrowitz 和 Art Davie 的話，大概也沒有 UFC。當年 Rorion Gracie 為了把巴西柔術（其時更多叫作 Gracie 柔術）在美國發揚廣大，因緣結識了同樣想舉辦無限制格鬥賽事的 Art Davie，但問過多間付費電視台都沒有人有興趣，除了當時由 Bob Meyrowitz 當家的 SEG（Semaphore Entertainment Group）。

三人一拍即合，開始落手舉辦第一屆的 UFC。如何這個 Ultimate Fighting Championship 能夠成為一個非一般的節目，三人都各有心思。Rorion Gracie 的大目標是想展示巴西柔術的實力，所以指派了兄弟們中看起來比較瘦弱的 Royce Gracie 出戰。Art Davie 希望的是來自世界各地的格鬥家聚首一堂，而 Bob Meyrowitz 的心思就更加簡單，就是回答如果跆拳道對上空手道會誰勝誰負的這個問題（之前當他問他一個練習跆拳道的朋友這個問題時獲得的回答是因為並非同樣賽制，所以不能有賽果。這個答案讓Meyrowitz 異常煩惱）。



至於擂台的設計，在設計師決定參考Chuck Norris主演的電影「The Octagon」而使用八角鐵籠為設計之前，傳聞曾經考慮過使用電網和出動到鱷魚和鯊魚，不過後來在多方堅決反對之後，最後就使用了現時為人熟知的八角鐵籠為設計。



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第一屆UFC比賽過後，三位創辦人都獲得了各自的答案，而UFC 1的成功更讓UFC成為連續舉辦的賽事。不過在第五屆的UFC之後，Rorion Gracie 決定離開UFC，而Art Davie亦決定放棄股權，只以擔當賽事安排的matchmaker 身分留在UFC 工作，所以UFC 的擁有權就歸Bob Meyrowitz 的SEG 所有，直到2001年才將UFC出售予ZUFFA 的Fertitta 兄弟。

ZUFFA 的Fertitta 兄弟在UFC大熱下為一般的綜合格鬥觀眾所熟悉，但是Bob Meyrowitz 和Art Davie 的名字卻比較少被人提到。若果不是兩人後來入選了名人堂，除非是MMA 賽事的擁躉，否則一般人大概不會特別留意這兩個名字。

不過，二人在離開UFC 之後，其實還有在其他格鬥運動中作出過另一番的努力。

▍Art Davie 創立 XARM——拗手瓜格鬥大賽

Art Davie 離開UFC 之後，在1998年就曾以K-1 USA vice-president 的身分將 K-1 Kickboxing 這個品牌由日本帶到美國拉斯維加斯並在北美PPV 上播放，為K-1登陸美國作了一番努力。而在2008年，Art Davie 就發揮他的創意，創立了新類型的「搏擊」賽事XARM。

XARM賽事是混合了踢拳擊和比腕力（港稱﹕拗手瓜）的一種賽事，勝利方式除了像一般比腕力賽事中把對手的手壓在檯面上外，還可以利用拳打或腳踢將對手KO 擊倒，甚至能夠使用降服技將對手降伏！

賽事分為三回合，每回合一分中，回合和回合之間有一分鐘休息，而比賽的場地類似普通的比腕力賽場，兩位選手把手放 71 cm x 41 cm 的小桌子上。到這裡都好像很正常，但比賽的方式就令人瞠目結舌。首先兩位參賽者的一隻手都會互相被綁在一起作比腕力的狀態，之後雙方就用空出來的另一隻手和雙腳盡情打擊對方（這個已經不再是比腕力，根本就是職業摔角中的綁手死鬥）。如果有機會的話甚至可以使用十字固等的降服技術降伏對手。

就字面上看來，這個比賽應該會是一個刺激無比的賽事，但實際出來的效果卻強差人意，更遑論再次像UFC 那樣突圍而出成為矚目的話題（儘管第一屆的UFC 也可以說是令一般觀眾譁然）。

不過因為XARM的賽事片段令一般的網民都摸不著頭腦，所以片段仍然會間歇性地在網上瘋傳......

▍Bob Meyrowitz 創造了 YAMMA Pit Fighting

在前合作夥伴Art Davie為XARM努力的同時，Bob Meyrowitz也在2008年宣布他重返綜合格鬥業界，推廣一個名為YAMMA Pit Fighting的全新賽事。

原本YAMMA Pit Fighting大致回歸了UFC的原點，舉辦當時在MMA已經罕見的八人錦標賽，可惜因為政府的規則問題，每個錦標賽的選手一晚不能打超過19分鐘，結果就導致出現初賽只能單單打一個5分鐘回合的古怪情況。

而「與別不同」之處除了回合制度外，YAMMA 的擂台也不是一般的圍繩擂台或是格鬥籠，而是一個碗型的鐵籠，除了是圓形之外，地板的高度在籠邊開始向外而以弧形昇高。當時大會深信這個新設計可以給被推倒籠邊的選手一個優勢令他可以把比賽帶回場中心並令比賽可以流暢地進行。



當時的參賽陣容也頗為豪華，找了不少曾經在早期UFC出賽或是有話題性的拳手出賽，包括Patrick Smith (曾在UFC 1出賽)、 Eric ButterbeanEsch (超重量級數拳手)、 Ricco Rodriguez (前UFC冠軍)、Oleg Taktarov(前UFC冠軍)、Mark Kerr (前UFC冠軍)及現在很出名但當年不太為人熟悉的Alexey Oleinik。

可惜第一屆賽事惡評如潮，YAMMA Pit Fighting亦沒能再舉辦第二屆。

雖然UFC 原創辦者三人各散東西，但仍然藉著不同方式為格鬥界努力。了解到背後故事後，相信大家日後觀看UFC時，一想到另類的賽場設計，能夠再多添一番趣味。