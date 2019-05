【UFC深圳】8月31日中國拳星逐個睇 世界級MMA賽事近在咫尺

日前,全球頂級MMA賽事UFC 有一項重要消息宣布:UFC 將於8月31日首次登陸深圳大運中心。這將是UFC 繼前年上海、去年北京後,連續第3年在中國舉辦UFC賽事。

「今年又一座新的城市——深圳,被加入到了UFC的國際版圖中。如今UFC在中國的影響力日益增大,讓我們對未來充滿信心。」UFC亞太地區高級副總裁張卓麟(Kevin Chang) 談道。「中國一直是UFC最重視的發展市場之一。能變獲今天這樣的成績,離不開粉絲們的支持、合作伙伴們的幫助以及我們為發掘培養本土選手而付出努力。」

▍UFC 早在7年前已登陸中國

其實UFC 早在自2012年起,便曾三度在澳門舉辦賽事(UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le、TUF China Finale:Kim vs. Hathaway、UFC Fight Night: Bisping vs. Le)。但要數到真正在中國內地舉行賽事,便已經要到2017年11月25日舉行的"UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum"。



UFC上海賽事共吸引多達15128人入場觀看,更創造了UFC亞洲賽事當時直播觀看數量的最高記錄。由於在UFC上海獲得空前成功,於是隔年UFC再次回到中國舉行UFC北京賽事:"UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2"。

但是對於香港的拳迷而言,上海及北京始終「距離」太遠,未有太多人能夠親身觀賽(雖然武備志編輯W兩次都親身見證了賽事⋯⋯)。等了許久,大家的期許終於成真!UFC今次選址近在咫尺的深圳,舉行第三次的UFC中國大賽!

相信是次選址是為了測試華南地區對UFC大賽的市場反應,研究中國市場發展的可能。亞洲另一搏擊賽事龍頭ONE FC,一直在澳門定期舉辦賽事,其影響力遍及東南亞地區,甚至在今年3月首度於日本舉辦賽事。UFC 為了應對ONE FC在亞洲的急速發展,有必要加快開拓中國市場以作抗衡。

但無論如何,小編對是次的UFC深圳充滿期待。香港拳迷萬勿錯過了!

以下先介紹一下可能有機會出賽的中國選手:(點擊圖片觀看簡介)

▍中國UFC拳星逐個睇