【UFC深圳】8月31日中國拳星逐個睇 世界級MMA賽事近在咫尺

日前，全球頂級MMA賽事UFC 有一項重要消息宣布：UFC 將於8月31日首次登陸深圳大運中心。這將是UFC 繼前年上海、去年北京後，連續第3年在中國舉辦UFC賽事。

有關之前UFC中國賽的報導：

【UFC上海】中國拳手大放異彩 UFC首賽創佳績

【UFC北京】Beyond華仔歌曲響徹場館 6中國拳手主場獲勝

「今年又一座新的城市——深圳，被加入到了UFC的國際版圖中。如今UFC在中國的影響力日益增大，讓我們對未來充滿信心。」UFC亞太地區高級副總裁張卓麟（Kevin Chang） 談道。「中國一直是UFC最重視的發展市場之一。能變獲今天這樣的成績，離不開粉絲們的支持、合作伙伴們的幫助以及我們為發掘培養本土選手而付出努力。」

▍UFC 早在7年前已登陸中國

其實UFC 早在自2012年起，便曾三度在澳門舉辦賽事（UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le、TUF China Finale:Kim vs. Hathaway、UFC Fight Night: Bisping vs. Le）。但要數到真正在中國內地舉行賽事，便已經要到2017年11月25日舉行的"UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum"。



UFC上海賽事共吸引多達15128人入場觀看，更創造了UFC亞洲賽事當時直播觀看數量的最高記錄。由於在UFC上海獲得空前成功，於是隔年UFC再次回到中國舉行UFC北京賽事："UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2"。

但是對於香港的拳迷而言，上海及北京始終「距離」太遠，未有太多人能夠親身觀賽（雖然武備志編輯W兩次都親身見證了賽事⋯⋯）。等了許久，大家的期許終於成真！UFC今次選址近在咫尺的深圳，舉行第三次的UFC中國大賽！

相信是次選址是為了測試華南地區對UFC大賽的市場反應，研究中國市場發展的可能。亞洲另一搏擊賽事龍頭ONE FC，一直在澳門定期舉辦賽事，其影響力遍及東南亞地區，甚至在今年3月首度於日本舉辦賽事。UFC 為了應對ONE FC在亞洲的急速發展，有必要加快開拓中國市場以作抗衡。

但無論如何，小編對是次的UFC深圳充滿期待。香港拳迷萬勿錯過了！

以下先介紹一下可能有機會出賽的中國選手：（點擊圖片觀看簡介）

▍中國UFC拳星逐個睇