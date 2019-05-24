【光影武林】猛龍過江：截拳道的封手

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電影：猛龍過江 The Way of the Dragon

上映年份：1972

主演：李小龍 Chuck Norris 苗可秀

專題武術：截拳道

劇情簡介：

在羅馬開設餐館的陳清華（苗可秀 飾），其餐廳地皮因被地產商看中，而屢屢遭到黑幫滋擾。報警無援底下，陳清華向香港的叔叔求助。鄉下青年唐龍（李小龍 飾）由此受邀，去到羅馬協助陳清華。

唐龍目不識丁，起初受到陳清華以及一眾餐館職員鄙視。但原來唐龍乃武道高手，每次都能成功擊退來犯的黑幫，開始讓旁人對他另眼相看。與此同時，地產商知道了對方有唐龍撐腰後，也重金聘請了空手道冠軍Colt（Chuck Norris 飾）前來助拳。最終雙方在羅馬鬥獸場內決一死戰……