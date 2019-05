《猛龍過江》海報,©2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved

電影:猛龍過江 The Way of the Dragon

上映年份:1972

主演:李小龍 Chuck Norris 苗可秀

專題武術:截拳道

劇情簡介:

在羅馬開設餐館的陳清華(苗可秀 飾),其餐廳地皮因被地產商看中,而屢屢遭到黑幫滋擾。報警無援底下,陳清華向香港的叔叔求助。鄉下青年唐龍(李小龍 飾)由此受邀,去到羅馬協助陳清華。

唐龍目不識丁,起初受到陳清華以及一眾餐館職員鄙視。但原來唐龍乃武道高手,每次都能成功擊退來犯的黑幫,開始讓旁人對他另眼相看。與此同時,地產商知道了對方有唐龍撐腰後,也重金聘請了空手道冠軍Colt(Chuck Norris 飾)前來助拳。最終雙方在羅馬鬥獸場內決一死戰……