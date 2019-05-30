【踢擊部位】多圖看清︰六個常見踢擊部位的基本應用

以手攻擊的話，有拳、掌、手刀、內外橋、指抓、擒拿等等。那麼以腳踢擊的話，通常又會用上甚麼部位呢？其實同一腳法內，我們往往能夠以不同部位進行踢擊，以打出不同的效果和距離。本圖輯簡單介紹一下六種常用的踢擊部位︰腳脛、腳背、腳後跟、腳刀、腳前掌、腳掌。



▍（一）腳脛

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2wstA83）

腳脛踢擊，是指以小腿前方的脛骨（Tibia）下半部分進行踢擊，常使用於旋踢（Roundhouse Kick）。

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▍（二）腳背、腳腕

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2HL1UBK）

腳背、腳腕，是指腳趾至腳腕的腳面部分，常使用於旋踢、扭踢（Twist Kick）、前踢（Front Kick）等。

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▍（三）後腳跟

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2EJG3Zt）

後腳跟，是指以腳跟的後面部分，是腳掌較大塊的骨頭，結構堅固。

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▍（四）腳刀、腳跟底

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2qmfqjE）

腳刀，英文稱作Foot sword／Foot blade，是指把腳掌向內收緊，以從腳跟外側至腳弓的外沿部位，常使用於側踢（Side Kick）、後踢（Back Kick）。腳跟底，是指以腳底最接近腳跟的部分，常使用於側踢（Side Kick）、後踢（Back Kick）、前撐（Push Kick）。

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▍（五）腳前掌

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2Q66gFn）

腳前掌，是指將腳尖指前、腳趾上屈，露出的腳底前掌部分，常使用於旋踢、側踢、前踢、前撐等。

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▍（六）腳掌

（圖片擷取自︰http://bit.ly/2W2nMMS）

以整個腳掌作打擊，常使用於側踢、前撐踢、後踢、後旋踢、下壓踢。

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