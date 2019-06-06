【MMA】JUST MMA簽入新星鄧志安　與日本Grachan簽訂合作協議

日前，香港本地 MMA 賽事 JUST MMA 與本地年輕新星鄧志安（Andy）簽約，成為該組織的首位簽約拳手。有關他的專訪，可參看︰

【訪問】鄧志安Andy：19歲的職業賽首戰 19年的成長與情義

【猛龍過江 WOTD】 二香港拳手遠征台灣 迎戰當地MMA好手

（點擊放大圖片，了解Andy背後的故事。）

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20歲的 Andy 於去年在JUST MMA香港站正式出道，僅花了127秒便以背後裸絞降伏對手，取得首勝。三個月後，Andy 受邀到台灣出戰「WOTD猛龍過江職業技擊爭霸賽」，迎戰當時全東南亞的業餘輕量級選手排行第4名、首次轉戰職業賽事的當地好手葉俊宏。經過三回合的激戰後，Andy 成功從裁判手上取得職業生涯第二勝，維持不敗記錄。

Andy對於得到這次難得機會表示十分興奮︰「在香港成為職業拳手本身是一項挑戰。香港本身沒有很多職業運動員，我會好好把握這次的機會。」

▍JUST MMA與日本Grachan簽訂合作協議

另一方面，JUST再傳出進一步消息，JUST MMA 遠赴日本跟當地MMA 組織Grachan 簽訂長期合作協議。



Grachan是日本的MMA組織，首場比賽於2008年12月4日舉行，至今已舉辦超過四十場賽事。



JUST MMA 主席Andrew Chan於日前親自現身日本，與Grachan主席岩﨑ヒロユキ簽定長期合作協議。

岩﨑表示︰「日本有Pancrase、Shooto、DEEP和各種MMA團體。Pancrase 和Shooto 與ONE建立了合作夥伴關係，DEEP 與RIZIN 建立了合作關係。當我思考GRACHAN應該有什麼樣立場以及將來會有怎樣的未來時，我想與亞洲同樣膚色的朋友攜手共進亞洲武術。

我希望能夠在ONE之後遇到一種奇妙的力量，並且去年建立了G WORLD。我聽說香港有一支偉大的團隊，JUST MMA，在做各種營銷的時候。我終於到了這一天。因為我在半年前接觸過並談過。在未來，JUST MMA將在亞洲和世界各地飛行，我們將利用我們在日本建立的11年專業知識，通過JUST MMA夢想世界。」

JUST MMA 主席Andrew表示︰「香港本身人口少，規模小，但對武術非常感興趣，而JUST MMA 是香港最大的MMA 組織。我很想舉辦一個在未來的GRACHAN和其他亞洲國家競爭的MMA賽事。我已經與中國的MMA集團CKF簽訂了合作夥伴合同，我期待可以更進一步地發展，因為我正洽談商業發布和在線直播廣告。」