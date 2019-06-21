【劇集】真正的李小龍　與陳國坤的《李小龍傳奇》

作為一個李小龍迷，編輯J經常會觀賞與李小龍相關的不同作品，於是乎也看過《李小龍傳奇》這套由陳國坤主演的內地劇集。 因《少林足球》四師兄一角而廣為人識的陳國坤，由於身型及面相都酷似李小龍，所以經常被片商選為李小龍的扮演者。2008年，陳國坤接拍了電視劇《李小龍傳奇》，進一步強化了他的李小龍形象。但老實說，陳國坤飾演的李小龍始終都欠缺神髓。 畢竟，並非捽捽鼻子、耍耍雙節棍，就是稱得上是李小龍；如果沒有其中「強調自由」的精神，那跟李小龍就完全沾不上邊。

▍李小龍的截拳之道

要談論李小龍的話題，也許要先回顧一下他的思想特徵。眾所周知，李小龍曾經在大學修讀過哲學課程。他的「Be Water My Friend」，便成為了無數人的金句。而細究之下，這句說話其實包含了兩種意思，一則是勸勉人不要恪守形式，要懂得隨機應變。而從價值取態的角度來講，他其實亦是在強調自由的重要性。

自由是截拳道裡的重要課題，它代表習武者可以按照真實的情況，進行回應。而要達到自由，就必須打破權威的壟斷地位，包括各種「師尊」或傳統教條。例如在《截拳道之道》中，他就寫過一系列「有組織的絕望」，其中提到，在傳統門派中，「派系遠比個人重要」。而傳統的招式會使「創造力變得遲鈍，制約與凝固你的自由感覺」，這種狀態將會令武者距離真實的搏擊愈來愈遠：

當一個人不是自我表達時，必是不自由的。因此，他開始掙扎，而掙扎孕育了規律化的例行公事。然後，他以這些例行公事作反應，而非對事物的本來面目回應了。

固此，要讓習者能夠得到真正解放，我們必須拋開一切外在的既定模式，令制度失去力量。在《截拳道——自我解放之道》一文中，他寫道：

真實的觀察，只有在放棄形式之後才可以獲得；真正的表達自由，也只有在制度以外才能發生。

由此可見，李小龍畢生所追求的，都是一種排拒強權，以至排拒民族形式的自由狀態。如果沒有這等追求，李小龍絕不能夠成為萬人敬仰的宗師。但很可惜地，上述的各項特質，在陳國坤飾演的李小龍身上，都全然感受不到。

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▍陳國坤的「李小龍」

正如開首所講，陳國坤第一次以李小龍的形象示人，是2001年的《少林足球》。當時他所飾演的「鬼影擒拿手」四師兄，會擤鼻子，又會用食指挑釁對手。這些動作配合他的外型，確實跟李小龍有幾分相似。

陳國坤在《少林足球》中飾演四師兄一角，隨即紅遍華人圈。其外型面相，確實跟李小龍頗為相似。（圖片擷取自http://bit.ly/2Y3QUoO）

然而自此之後，陳國坤飾演的「李小龍」就再無寸進，永遠都是那幾道板斧：擤鼻子、耍雙節棍、手指指，偶爾就怪叫幾聲。例如在《葉問3》中，他便再次將這幾下演繹方式，發揮得「淋漓盡致」。結果整段下來，李小龍就像一個莾撞的年輕人，沒有半分的尊重和智慧：

當然，他在這裡是飾演年青時的李小龍，自然會有些躁動的感覺。但以一個飾演李小龍多年的演員來講，好應該拿挰清楚其中的分寸，而不是一味放大觀眾對李小龍的「刻板印象」。再講，年青時的李小龍尚未拍攝武打電影，究竟會否在日常生活中（尤其是在師父葉問面前），做出這些誇張失禮的動作，實在非常成疑。

也能理解，《葉問3》的李小龍只是一個用來點綴的配角，靠刻板印象勾起觀眾回憶，亦無可厚非。那打正李小龍銜頭，由他擔綱主演的《李小龍傳奇》，則同樣沒有深化大眾對李小龍的認知。《李小龍傳奇》於2008年首播，由中國國際電視總公司、中央電視台聯合製作。當時在中國各地都引起了熱烈反響，更成為了8年來CCTV的最高收視節目。

2008年首播的《李小龍傳奇》，曾讓陳國坤紅遍全國，成為了央視八年最高收視節目。平誠而論，它的部分劇情著實出色。（圖片擷取自http://bit.ly/2XqRtMk）

本作故事以李小龍的前半生作主軸，一些耳熟能詳的人物，如伊魯山度、木村武之等，都有在劇中出場。平誠而論，《李小龍傳奇》裡的劇情絕非一無是處，例如當中談及武術思想的部分，確實頗具啟發性。問題是，《李小龍傳奇》裡的打鬥場面，實在難以帶動觀眾情緒。首先，製作組用得太多近鏡與剪接，嚴重破壞動作的流暢度。顯然地，這是為了遮掩替身的容貌所致，也反映出他還不具備動作演員的條件。

另一個問題是，片中的民族主義色彩實在太過濃厚。要知道李小龍之所以受人尊敬，除了因為他改變了華人的形象之外，也在於他對各國武術文化的開放態度。他的截拳道，便是由不同武術技法混合而成。而按照現時的各種記錄，也未曾見過他公開挑釁各門各派，將其他武術踩得一無是處。

而陳國坤的李小龍，卻會在一場大學的武術匯演中，向空手道隊公然叫陣。接著在痛毆對方一頓之後，再用說話將之連番羞辱。試問這樣一個囂張自大的武術家，真稱得上人們崇拜的李小龍嗎？

結語：真正的李小龍 就是要懂得批判

作為一個聞名世界的武打巨星，李小龍不住受人追捧，乃至被人模仿，這些都是無可厚非的事情。然而，隨著這種類型的作品日漸增多，作為觀眾的我們亦不會再甘心流於表面。我們不需要只懂得擤鼻子、抖抖身的模仿者——這種事情已經見得太多，而且許多人都能做到。我們真正想看的，是一個能夠將李小龍的武術思想及人生哲學，反映出來的演員。

要做到這點，演員及編導都必須認真研究清楚李小龍的心路歷程，並嘗試融入他的內心世界。至少，李小龍對自由的追求，以及他對權威的批判，這些都是必不可少的元素。可惜的是，過去的作品，基本上都不能達到這種水準。

雖然陳國坤已經說過，自己不會再接拍李小龍的角色。但可以預期，李小龍的形象依然會在他身上揮之不去，他總會有再演李小龍的機會。那麼他能否再上一層樓，為大家帶來一個更好的「李小龍」？或許讀者心內已有答案。