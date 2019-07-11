電影《怒拳媽媽》 越南動作電影嶄露頭角

近十多年來東南亞一帶的電影都有蓬勃發展，備受全球注目，當中尤其動作電影，東南亞片商都善用本土國術，例如泰國Tony Jaa的古泰拳、印尼Iko Iwais的Silat等，以電影為媒介推廣他們的國術。今年(2019)初，一套越南動作電影首次在美國上映，並再登Netflix播映，可是這套對是否有意推揚越南武術的電影在動作層面設計上卻尷尬曖昧，這套作品就是《怒拳媽媽》(FURIE)。

《怒拳媽媽》電影海報。(網上圖片) 劇情有點像東南亞版的《Taken》，講述女主角海芳(吳青芸 飾)出身自武術世家，自幼隨父親習武，可惜少不更事，結交男友後離家出走，走上黑道幫派的生活。後來離婚並懷有女兒，海芳於是脫離黑道生活，在鄉郊地方生下女兒，兩母女相依為命。有次女兒遭到人口販子擄到西貢，海芳為救回女兒獨闖西貢黑幫大本營，並聯繫上當年親朋故舊，誓要擊潰對方救回女兒。 說這套電影在動作設計上有所曖昧，是因為它的官方文宣中，從來只是強調女主角以武力救回女兒，並沒有提過他打任何有代表性武術。而作為觀眾，一套越南動作電影，會一廂情願以當年泰國的《拳霸》打泰拳，印尼的《The Raid》打Silat來推敲，以為電影打越南武術(越武道)。

越武道歷史

越武道全名為Vovinam Việt Võ Đạo，Vovinam正是源於越南文Việt Võ Đạo，解作越南武術的意思，Vovinam的全名應譯作「越南武術 越武道」，但在中文多數直接稱作越武道，是越南人阮祿於1938年所創的武術。阮祿在創立Vovinam前接觸過眾多不同武術，既有傳統的越南武術，亦有參考中國武術和日本、韓國武術的架構，而最終在1938年公開介紹綜合多種武術技巧的越南武術——Vovinam。

Vovinam是一門綜合性的武術，包含着多種技術，吸納不同武術而成，所以其技術亦相當多樣化。Vovinam既關注打擊技，同時又有摔跤方面的技術，而且更有使用和對抗武器的方法，當中會學習的武器包括有刀、棍、扇、大刀等，其中又有不少標誌性的技術，例如相當擅長用腳的摔技（Đòn Chân）。

女主角曾拍《臥虎藏龍2》

女主角客串《星球大戰》第8集。(電影截圖) 女主角吳青芸有越南章子怡之稱，有舞蹈底子，之前客串演過《星球大戰》(就是第8集一開始被炸死的那個家姐) 和《臥虎藏龍2》。 但在《怒拳媽媽》的動作場面中，不斷的剪接，從而推敲到戲中的大量動作，需要透過鏡頭補救。而電影開頭已多處製造場景，顯示女主角的身手。起初觀賞的感覺，見到女主角會較多用腳擊技，感覺有點像打泰拳。但電影中段，當女主角回娘家拜祭亡父時，煞有介事鏡頭一個特寫主角亡父的證書，寫他是越武道的師傅，不言而喻，女主角在電影中打的其實是越武道。

可是，筆者個人而論，電影未能有效在動作設計上打出越武道的特色，多處以踢擊為主的場景沒甚特別，更多時更像一般自衛術，多於某種明確拳系的武術，打鬥場面未能有效讓觀眾感到越武道的特色。(我們理解所謂「特色」其實在現實沒什麼意思，但電影嘛，有標誌性動作也沒問題吧?)

有越南章子怡之稱的吳青芸。(百度百科) 近年Netflix在網絡電影市場大展拳腳，買下甚自開拍多套電影，當中不乏令人感新鮮的題材或演員組合，可是以動作片為例，雖然影片卡士陣容鼎盛，但質量卻可以良莠不齊。 例如同樣由Netflix播映的《Triple Threat》，雲集新一輩亞洲動作巨星，有泰國的Tony Jaa、印尼的Iko Uwais和中國的陳虎，反派更有美國著名動作演員Scott Adkins，如此陣容本來已十分吸引。可惜最後作品出來，文戲結構薄弱，而動作場面設計更大失所望，雖然勉強打出各位動作演員的招牌國技，但看過的觀眾一定同意打得不夠過癮，甚至遠遜幾位演員的成名作。

雖然這次《怒拳媽媽》給小編感覺在動作設計上有點率爾成章，但畢竟是越南在動作電影上一個突破嘗試，也讓這套電影能登上荷里活的美國市場，提升至讓全球影迷關注的程度，相信不久將來，越南電影會有更多令人耳目一新的作品登場，令人眼前一亮。

電影中格鬥場面片段