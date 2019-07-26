【自衛術】有些技術需小心 　體能極為重要確是真理

元朗黑夜後，看到其他市民面對無差別攻擊，求助無援，很多人都突然感到能在該情況下，能保護自己的只有自己。這令本應沒太多人留意的自衛術，突然變得「受歡迎」。 市民對街頭自衛技巧的需求大增，這其實對現代社會而言，是極為悲哀的事。我們亦同時留意到，因為這個時勢，有很多相關的自衛術文章、影片都會突然湧現，而當中的一些資訊令我們感到擔憂。 正如星期一的文章所言，我們並不能肯定的告訴你「在該情況下應該如何」才能百分百脫險。但反過來，我們還是能告訴你有什麼東西不應嘗試，或應該多加留意。 在閱讀本文前，請先閱讀我們星期一的文章。

▍哪些文章要多加留意

先再次表明，我們不是街頭自衛專家，只是一班習武多年的人，如果有專業人士歡迎提供意見；同時，我們亦未能閱讀所有跟自衛術有關的文章，決不想「一支桿打一船人」。只是指出文章如果有以下情況，雖未能說立即等於「一定錯」，但讀者應該要多加留意。

1. 全篇文章沒叫你「逃」：

正如星期一文章所說，第一且最重要的選項是「逃走」，永遠有機會走的時候就走。不提醒你這個選項的文章，要麼是早有另一文章提及，要麼是過於輕視危險。

2. 建議你主動出擊

當大部份讀者都是新手、未有正式訓練，甚至是平常連運動都不多的市民，主動出擊並非他們身體及心理可以承受的。出擊的時機錯了，或者出擊的力度不夠，可能招致更嚴重的傷害。在情況容許下，專注防守同時找機會離開現場更為安全。

3. 使用拳頭或高踢

我們看過有人說面對短棍時要「入身用上勾拳」，入身避棍頭是可以的，但普通市民真的能打出足以迫退對方的上勾拳? 就算擊中，未經訓練的拳骨，也有骨裂的危險，這正是裸拳的問題。

另一方面，就算是習武者，我們也不建議面對這種襲擊時使用過多的腳法，尤其是高踢。就算有巴柔或MMA的訓練，在面對眾多襲擊者時，倒地還是很危險的。對要害的前踢、直撐、踩/踢膝蓋是較合理的選項。但始終踢技和出拳需要一定技巧，善用身邊的物件或者是更好的選項。

4. 過份複雜的步驟

過去我們亦說過空手對著任何武器，就算對習武人士來說都是劣勢，那普通市民就更加嚴峻。

現時面對的襲擊者可能不止一人，假如動作複雜，首先很難熟練，第二作出該動作的時間也會較長；最好動作簡單到只有一到兩個步驟，而且不要「貪攻」，不要「連段」，而跟某一位襲擊者過份糾纏。因為在跟其中一個襲擊者糾纏時，在旁的其他襲擊者或會蜂擁而上，情況就變得更危險。

5. 忽視體能

因為通常這些文章都集中在技術上，所以沒有說體能也很合理，不是什麼問題。只是在這兒特別提起，是因為體能很重要。所有基本動作都要有一定體能才能做到，逃跑亦是要體能的，在那種荒亂的場景中，體能消耗很大，因此，別忽視體能！請好好做基本的體能訓練，平常多做運動一定是好的。

▍不．要．扮．龜

這一點要抽出來說，除非已經被擊打至倒地，未能逃開，不然的話，在面對利器或鈍器的請況下，不要主動抱頭縮在地上，也就是俗稱的「扮龜」。

或者是大家常常坐飛機，所以聯想到「防備姿勢(Brace)」這個動作。但這個動作是用來減少撞擊時的衝擊力，而並非面對多人的攻擊。

在地面，就算你縮起來，其實也不可能防護所有地方，站著的襲擊者的亂踢也能踢斷肋骨，你同時又未能看到到攻擊從哪兒來，更難防禦。縮在地上也有可能被其他正在逃跑的人踩中，也阻礙了其他人的逃跑。而且站起來需時，起來時再被撞跌的可能性也很大，可能會失去逃跑機會。

「扮龜」永遠是最後的選擇。

▍需要負的責任

「避免一切街頭衝突，讓戰鬥只在擂台上發生」是我們不變的宗旨，說真的，可以的話我們也不想提及街頭自衛，上一篇文章對我們來說其實非常沈重。武備志過去曾說在香港最好的自衛術是「有禮貌」，但現在大概難以下如此定論。

對於有關文章的作者，在這個時刻看這些文章的市民，很多是沒有習武經驗的，他們因害怕而尋求方法保護自己，所以那些自衛術文章的作者的一言一語都會影響他們有事發生時的反應。

街頭衝突並非搏擊練習。在練習中，作出錯誤的判斷，甚至是「學壞師」，最多就是被打一兩拳，在任何時候感到不適，都可以停止對練。就算是比賽，也可以隨時棄權。但街頭衝突沒有規則，沒有教練、拳證停止，是性命尤關的事。

這並非一個可以輕率的課題，因此作者們都應嚴肅處理。