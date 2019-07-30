【新聞】Sports Chanbara亞洲盃　港隊奪兩金三銀佳績

第十一屆Sports Chanbara 亞洲盃在7月28日在台中國立科技大學舉行。參加國家包括日本、台灣、香港、中國、泰國、新加坡、韓國和馬來西亞，共有大概80名選手參賽，今年香港隊再下一城奪得兩金三銀四銅佳績。

兩手劍組(12歲以下)奪金牌的潘薏行。(照片由受訪者提供) 上年第一次參戰世界賽曾接受《武備志》採訪的小武士潘薏行，今年在亞洲盃兩手劍組(12歲以下)奪金牌，她表示十分開心可與不同國家選手一同比賽，這次經驗十分寶貴。而以姐弟組出戰的鄭穎琳和鄭卓霖，二人均打入基本動作組(12歲以下)四強，最後姐弟二人共爭銅牌之位，雖然最後姐姐只得殿軍，但她十分高興弟弟第一次參賽便能獲得銅牌。

而陪同子女觀賽的家長們，則寄語各位小武士「勝不驕，敗不餒，要不斷進步！」

(左起)五位參賽小武士：潘薏行、黃曉南、蘇冠翀、鄭卓霖、鄭穎琳

教練鄭鴻亮亦於異種兵器對戰得銅牌，他表示今次Sports Chanbara 亞洲盃比賽香港隊大豐收，尤其喜見小武士們在大型賽事當中仍未有怯場，繼續發揮超水準表現。而最讓教練感到驕傲，是無論與不同年齡級別小朋友或師傅級人馬對戰，香港小武士們都全力以赴，發揮武道精神（禮貌、尊重、氣魂等）。賽後很多選手和老師都對小武士們表示讚揚和認同。他希望可以繼續帶領更多的香港人踏上更大舞台，令大家認識香港和香港人精神!

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