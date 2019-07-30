【新聞】Sports Chanbara亞洲盃　港隊奪兩金三銀佳績

第十一屆Sports Chanbara 亞洲盃在7月28日在台中國立科技大學舉行。參加國家包括日本、台灣、香港、中國、泰國、新加坡、韓國和馬來西亞，共有大概80名選手參賽，今年香港隊再下一城奪得兩金三銀四銅佳績。
兩手劍組(12歲以下)奪金牌的潘薏行。(照片由受訪者提供)
上年第一次參戰世界賽曾接受《武備志》採訪的小武士潘薏行，今年在亞洲盃兩手劍組(12歲以下)奪金牌，她表示十分開心可與不同國家選手一同比賽，這次經驗十分寶貴。而以姐弟組出戰的鄭穎琳和鄭卓霖，二人均打入基本動作組(12歲以下)四強，最後姐弟二人共爭銅牌之位，雖然最後姐姐只得殿軍，但她十分高興弟弟第一次參賽便能獲得銅牌。
而陪同子女觀賽的家長們，則寄語各位小武士「勝不驕，敗不餒，要不斷進步！」
(左起)五位參賽小武士：潘薏行、黃曉南、蘇冠翀、鄭卓霖、鄭穎琳
教練鄭鴻亮亦於異種兵器對戰得銅牌，他表示今次Sports Chanbara 亞洲盃比賽香港隊大豐收，尤其喜見小武士們在大型賽事當中仍未有怯場，繼續發揮超水準表現。而最讓教練感到驕傲，是無論與不同年齡級別小朋友或師傅級人馬對戰，香港小武士們都全力以赴，發揮武道精神（禮貌、尊重、氣魂等）。賽後很多選手和老師都對小武士們表示讚揚和認同。他希望可以繼續帶領更多的香港人踏上更大舞台，令大家認識香港和香港人精神!
香港隊參加賽事（*U12 = under 12)
1.U12 基本動作
名次 銅牌
得奬者 鄭卓霖
2.U12 小太刀（男子組）
名 銀牌
得奬者 蘇冠翀
3.U12 小太刀（男子組）
名 銅牌
得奬者 鄭卓霖
4.U12 小太刀（女子組）
名次 金牌
得奬者 潘薏行
5.U12 兩手劍（男子組）
名次 銀牌
得奬者 蘇冠翀
6.U12 兩手劍（男子組）
名次 銅牌
得奬者 鄭卓霖
7.U12 兩手劍（女子組）
名次 金牌
得奬者 潘薏行
8.U12 兩手劍（女子組）
名次 銀牌
得奬者 鄭穎琳
9.異種兵器對戰
名次 銅牌
得奬者 鄭鴻亮