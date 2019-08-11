【UFC深圳】張偉麗李景亮成主副賽　成就華人MMA史上壯舉

UFC Fight Night 深圳將於2019年8月31日週六在深圳大運中心舉行。日前多組賽事名單經已揭曉。除了萬眾期待的女子冠軍賽，這亦是中國選手有史以來首次爭奪冠軍頭銜，由中國選手張偉麗與現役女子草量級冠軍Jessica Andrade 一較高下外，更有另一「驚喜」。

近日UFC 公布了聯合主賽則由李景亮對上 UFC 中量級排名第14 的Elizeu Zaleski Dos Santos。在UFC 亮相5年後，李景亮終於爭取到打入排名的機會。假若挑戰成功，他將會創造歷史，成為首名中國男子選手進入UFC 排名當中。另外，原來李景亮跟香港大有關係......

同場共有十一場精彩賽事，由來自世界各地的MMA 頂尖選手進行對決，當中還有五名中國選手參與當中，大家萬勿錯過。

距離「UFC 深圳」還有22日！

▍圖文介紹「UFC深圳」完整賽表︰

現年27歲的Jessica Andrade，於2011年成為MMA職業選手，並在2013年加入UFC。現時的職業賽成績為20勝6負，而在UFC的對賽記錄則為11勝4負。

今年5月11號，Andrade於自己的祖國巴西，打下了職業生涯最重要的一場勝仗：她在UFC 237的主賽中，成功以一記「抱摔」（Slam）擊倒對手Rose Namajunas，並從她手上奪去了UFC的草量級冠軍腰帶。



▍副主賽：李景亮 對 Elizeu Zaleski Dos Santos

廣受粉絲愛戴、擁有「吸血鬼」之稱的中國選手李景亮(15勝5敗)將迎戰UFC排名第14的次中量級選手Elizeu Zaleski Dos Santos(21勝5敗)。



不提大家可能不知道，原來李景亮在加入UFC 前曾長年在香港本地MMA賽事「武林傳奇」（Legend Fighting Championship）作賽。李景亮是新疆塔城地區人，早年學習摔跤，後改練散打。

在出道連勝三場後，於2010年參加「武林傳奇2」，卻不幸以判決落敗。然後他相繼一直參與「武林傳奇」賽事，包括「武林傳奇3、4、5、7、9」，最後更在2013年的「武林傳奇11」降服對手Luke Jumeau，獲武林傳奇次中量級金腰帶。之後更簽約加入UFC，成為繼張鐵泉、居馬別克之後第三位進軍UFC的中國選手。在2014年首次亮相世界頂級MMA舞臺。

李於去年11月在北京的比賽中大獲全勝，累積UFC 8勝3負的優異成績。在下個月，他將在主場獲得挑戰排名對手的機會，迎戰巴西對手Elizeu Zaleski Dos Santos。假如挑戰成功，李景亮將再創歷史，成為首位進入男子排名的中國選手。

▍宋克南 對 Derrick Krantz

中國選手「玉面刺客」宋克南(13勝5敗)將在三回合的次中量級比賽中迎戰來自美國德克薩斯的選手Derrick Krantz(24勝11敗)。

▍武亞楠 對 井上 瑞樹

原先在女子蠅量級比賽中，來自遼寧朝陽的「木蘭」武亞楠(10勝2敗)將與來自巴西的 Luana Carolina（5勝1敗）對賽，但Luana 於8月2日因傷退賽，由日本前Jewels 冠軍井上 瑞樹(13勝5敗)接替。

▍Kai Kara-France 對 Mark de la Rosa

來自紐西蘭、UFC中排名第九蠅量級選手的Kai Kara-France(19勝7敗)將面對來自美國沃斯堡的Mark de la Rosa(11勝2敗)。這位UFC 排名選手亦曾來港參加本地MMA比賽。

▍朴俊勇（Jun Yong Park） 對 Anthony Hernandez

韓國選手朴俊勇(10勝3敗)將在8月31日對上來自美國伍德蘭的UFC中量級選手Anthony Hernandez(6勝1敗)。這將會是Anthony Hernandez在UFC的第二場比賽。

▍Karol Rosa 對 Lara Procopio

巴西選手Karol Rosa(11勝3敗)和Lara Procopio(6勝0敗)將在UFC深圳之夜女子雛量級比賽中首次亮相。Lara Procopio 曾是巴西修斗的雙料冠軍。

▍蘇木達爾基 對 Andre Soukhamthath

藏族選手蘇木達爾基（9勝3敗）將於下月在深圳與「亞洲之星」Andre Soukhamthath(13勝6敗)進行一場雛量級比賽。這將是蘇木達爾基繼去年11月在北京首次亮相後的第二場UFC比賽。

▍Damir Ismagulov 對 Thiago Moises

俄羅斯UFC輕量級選手Damir Ismagulov(7勝0敗)將迎戰巴西選手Thiago Moises(11勝3敗)。

▍鄭達文 對 Jamahal Hill

鄭達文(7勝5敗)是另一名首次亮相於UFC的韓國格鬥選手。在這場輕量級格鬥賽中，鄭達文將和美國選手Jamahal Hill (6勝0敗)交手。

▍Movsar Evloev 對 Mike Grundy

俄羅斯羽量級選手Movsar Evloev(10勝0敗)將於下月在大運會體育中心迎戰英國選手Mike Grundy(11勝0敗)。