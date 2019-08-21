【UFC】專訪Uriah Hall：戰鬥是由90％的精神與10％的身體所組成

「我的老教練曾經說過，如果一切都失敗了，那就回到基礎上去。」 這是UFC選手Uriah Hall的格言。早陣子，他獲邀來到香港，並分享了他的習武經歷、轉營至MMA的過程，以及他的個人思想，包括對MMA的看法、技術解釋、對練習者的建議、如何面對失敗等等。

▍這是你第一次來香港嗎? 有什麼感受?

今次是我第一次到香港。有些地方我在電影中看過，真實地看到時感覺有點超現實。

這裡的文化與美國完全不同，所以這個旅程很有趣。令我明白到與世界對比起來，我是如何渺小。

我四年前曾到過日本與Mousasi對壘，整個感覺就像我在動畫裏一樣。整個城市就像動畫一樣。當然也有一些文化差異，那是我第一次去亞洲，感覺非常有趣。



香港和日本之間的區別，絕對是交通，我覺得香港的一切都比較緊密，步伐有點像紐約。

第一次來到香港的Uriah Hall表現熱情，還跟我們兩位編輯合照。

▍作為一位職業選手，你怎樣看綜合格鬥?

綜合格鬥與其他類型的搏擊運動有很大的差異。我在踢拳擊比賽了很多年，現在已經算是從那個運動中退役了，因爲我開始覺得那個有點沉悶。開始覺得沒有挑戰性。當綜合格鬥出現時，我對它理所當然有點感到害怕，所以沒有及時參與。我對它所知之甚少，但我對它能夠把不同的搏擊風格放在一起很感興趣。你可以使用拳擊、踢拳擊、摔跤、柔術等，你要把它們放在一起，然後進行一場充滿策略性的較量。



當我開始練習綜合格鬥時，起初覺得很困難，那是我人生中做過最艱難的事情，但它同時讓我很感興趣，因為你永遠不會知道會發生什麼事。你會見到一些選手在比賽時明明在立技上佔上風，但突然他就被摔倒然後被降服了。 它令我意識到你可能只是擅長一種的技術。可能是踢拳擊、空手道或跆拳道，又或者你只熟悉柔術。但你實情是必須擁有一套全面的技術，尤其是在自衛的情況下，你永遠不會知道如何戰鬥會是保持站立或是會被帶到地面。



換句話說，綜合格鬥確實地打開了我的眼界。

今次是Uriah Hall第一次來到香港，對他來說，香港的步閥比日本更急，當然這絕對無礙他對這個地方的喜愛。

▍如何開始或進入這個世界?

很多人總會問我如何開始學習綜合格鬥技。你最先需要的是一個基礎，無論是柔術、摔跤或任何一種讓你有自信的技術，然後就要步出那個安全感，去挑戰自己沒有自信的技術。 我一直都是一位站立打擊系的拳手，所以我對站立的位置很有自信。相反，地戰就讓我感到恐懼，這個位置讓我感到很不舒適。一旦我決定要去克服這種不舒適感，而我又成功克服，這就令我更容易投入在綜合格鬥技當中。我最初學習的都是打擊技，先是空手道，然後是踢拳擊，之後是泰拳，接著當然是柔術以及摔跤。 我不覺得我已達到完全全面，但綜合格鬥是一項不斷成長的運動，所以我也會一同成長。

▍你常被人稱作一位打擊技選手，為什麼選擇打擊技作主要呢?

對我來說，所有的戰鬥都開始站立，我更專注於打擊。打擊技這是我的愛好，我擅長此道，當我站著時，我覺得我如魚得水， 你碰不到我，我很放鬆、很順暢。 但是在MMA，有人想把我摔倒，他們會把我逼到牆邊，試著把我拉到地面，讓我感到不舒適。 其實我在任何地方都很可以，但我喜歡打擊，打擊是我的首選，因為你總是從站立開始。

Demian Maia 想要摔倒你，但是戰鬥開始時是站著的，所以他必須先貼近你。所以任何有著良好下盤的人，對Maia或任何類型的巴西柔術練習者來說都可能更難應付。

Uriah Hall的格鬥風格，以站立技為主，當他站著時，他覺得自己如魚得水， 別人總是碰不到他。一切都很放鬆、很順暢。

▍一開始為什麼會接觸武術/搏擊運動?

我16歲時開始練空手道。我從牙買加移民到美國紐約，抵達後我被欺負，去到一個地步破壞了我的自信心。媽媽看到了，決定要我學空手道重建自信。 我有點天份，因為我看了很多龍珠、玩很多電子遊戲，特別是鐵拳，這是我學習大部分動作的地方。 因此，當我第一次玩空手道時，我表現得很上手。他們問我怎麼可以學習動作學得這麼快，當時我覺得如果說自己在家練習鐵拳的動作會很尷尬，但現在我可以很自豪地說，電子遊戲實際上教會了我如何戰鬥。



但年輕的時候，欺凌讓我憤怒。當我現在回頭看時，就像Steve Job 說的那樣，如果你回頭看，你可以連接所有一切都發生在我身上的每一點。

▍對一個職業選手來說，什麼要素最重要?

保持動機非常重要。很多選手都會慢慢失去動機。我認為保持動機是你必須要的基礎。



動機必須不斷積累，對於選手來說很難，搏擊這是一項個人運動，不是一個團隊運隊，當你累時有人能替代你。你必須與合適的人組成一個好的後援團隊，有良好的思維， 否則你會很容易失控。

因為隨著時間的推移，這項運動將會催逼你的身體，並打破你的心靈。 因此，重要的是要讓周圍的因素，都始終如一地提醒你你的目標，甚至需要提醒自己為什麼一開始要參加這個運動。 啟悟絕對是關鍵，即使不是最重要的事情。 因為戰鬥是由90％的精神和10％的身體組成的。

對Uriah Hall來說，「戰鬥是由90%的精神與10%的身體所組成」，而MMA則像是用身體來下棋，重點在「食腦」。

▍你覺得MMA適合所有人嗎?

我絕對覺得每個人都應該嘗試一下MMA ......有些品牌會認為MMA是野蠻的，但是MMA是很「食腦」的，是用身體的象棋比賽。 你必須觀察一個人，並暴露他們的弱點，在一定的時間內降服或擊敗他們。 是高水平的搏擊運動。

每個人都應該嘗試，特別是為了自衛，學會保護自己是非常重要的。並能保持開放的心態，我們生活的世界，任何事都有可能發均。不是每個人都需要當專業選手，但每個人都應該嘗試。

▍對於練習者，有什麼建議?

我對任何想要參加這項運動的人的建議是：紀律。 當我們開始做某事時，我們必須完成它。 激情當然是一個因素。 你對某事物的熱情使它不會淪為工作。

紀律是一個主要因素，你需要多練習。 當然，你必須要有開放的心態。關於錯誤，如果你有紀律和開放的心態，肯去挑戰自己，並從中成長，那麼我認為你可以克服困難的。

職業選手的紀律，重要的是你必須要有「火」。 問題是，有時「火」會消失，所以你必須意識到如何「著火」，並保持「火勢」。 人們很容易在最初的幾個月裡感到興奮投入，然後「撞牆」。遇到挑戰，要麼你是留在牆上，還是穿過它。

MMA並不是一樣野蠻的運動，它是一門具備自衛功能的技術。不論任何年齡、任何性別，都應該接觸一下，Uriah Hall如此說道。

▍有什麼喜歡的技術?

我有很多喜歡的技術，當中最基本的是刺拳。

刺拳是大多數人打的第一拳，它能保持距離，它允許你繼續攻擊，並允許你看到對方在哪兒和想做什麼。 測了水溫後，它也可以打出具威力的攻擊。我個人覺得我有最好的刺戳，因為我對它很有信心，我可以從任何角度打出，我完善了它，因為我可能打了不止一百萬次。

第二個技術是我的低踢。想一棵樹，他X的斬下去，讓對方慢下來，然後我就可以控制那個節奏和韻律。 所以用刺拳來保持距離，並且用低踢和前踢以阻止他們縮短距離，那絕對可以控制戰鬥多一點點。

第三個技術是旋踢(這兒指轉身踢的技術)。 後踢是我的最愛之一，我喜歡踢到肚子裡，很多時候我的對手做了一個動作後，他們會留下一個開口，而在那一瞬間，我可以產生足夠的力量去把對手打至「爆呔」 例如打在胸骨，或者是下腹部，特別是較軟的地方。如果我很幸運，就直接打在臉上。



另一個喜歡的踢技將是旋轉鉤踢。 我喜歡這個踢是因為其一擊KO的能力。 但這種踢技是那種打不中就沒意思的攻擊。當我完善我的技術時，我可以隨時都用它。

Uriah Hall擅長踢技，他的Spinning Back Kick更是他的成名絕招。接受訪問當日，他便親身為【武備志】示範過，各位記緊點擊連結欣賞。

▍關於賽前訓練

對於比賽前的訓練營，經過多年的訓練後，我明白到其實你沒有進入訓練營，你整個職業生涯都是訓練營，你不曾離開。 訓練營全年都在，不斷改善你，不斷訓練你。

在那場比賽前幾個月，我節奏會快點，就是為了比賽，可能會專注於需要加強的事情。 在沒有比賽的時候，我仍在訓練我的力量，亦在研究我的技藝。可能我不太用手關注它們，但我仍然保持銳化。 我希望我的工具自然而然。 所以我不需要為訓練營去專注訓練，因我已經擁有了需要的工具。



對於飲食，這又回歸到「一致性」。當你不在比賽期間，你可以作弊一下。 我盡量接近我的量級......我喜歡吃東西，但我盡量維持在量級以上15磅左右，這樣當我需要減重時，我不會有太多壓力，這樣我就不需要了 過分關注我的減重效果，我可以更專注於我的技藝。

▍關於比賽與比賽計劃

我有點老派，有一個比賽計劃總是很重要。當你比賽時，你需要知道你對手的弱點是什麼。 可能他更像是一名拳擊手，我認為我應該試著踢他的腿讓他慢下來。 如果他是一個摔跤手，我會盡量保持距離，也許我可以用我的前手以刺拳攻擊，讓他退開，保持距離。

每個對手都知我是打擊者，會用旋轉踢，他們已經準備好了，所以我要出其不意。 因此，隨著對手的進步，我不得不與它們一起進步。



很多人的問題是忘記了基礎。 像刺拳、後手直拳、前踢、低踢。 這些都是基礎動作，這些動作總是有效的。 我的老教練曾經說過，如果一切都失敗了，那就回到基礎上去。

Uriah Hall非常看重比賽計劃，一個良好的部署，可以助他認清對手的弱點，繼而進行針對性的打擊。

▍如何面對失敗

李小龍說過，不僅僅是武術，也是生活中，你不能「接受」失敗，因為失敗是一種心態。 洛基電影中說，沒有人能比生命更重地的打垮你。 你必須擁有永不放棄的思想，永不逃跑，永不接受失敗。

我輸過，當時我問自己，我真的輸掉了，還是我可以從中學習。 這可以追溯到成長，把一切都連接起來，所有事情都是關於進步的。