軟兵器．布棍｜隨時隨地應用的隱藏兵器　原來西方古典劍技也有？

在電影《黃飛鴻之男兒當自強》中，甄子丹飾演的納蘭元述以一棍布棍，跟黃飛鴻的四門棍法打得火花四射。試想像，如果一塊布或一件衫真的可以聚勁成棍，那麼我們身上幾乎就等於多了樣武器，堪稱最佳的「隱藏道具」。 究竟現實中是否存在布棍？又有什麼以衣服或布匹作武器的例子呢？

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史實、電影與小說中的布棍

從歷史脈絡上講，布棍的確難以稽考，也應該沒有什麼淵源可言。現時唯一流傳有關布棍的文字資料，據聞是由前中央國術館教官陸林所留下的「板凳拳」歌訣，當中有一句：

板凳勇猛勢無比，兵器叢中敢稱雄，軟硬家伙均不懼，就怕遭遇濕布龍

所谓濕布龍，即浸過水的濕布帶，而「板凳拳」則顧名思義是以板凳施展的武藝。整句的意思，就是哪怕強如板凳，遇上布棍一樣吃虧。這究竟是真正的武術技法分析，還是純粹將兩樣家常用品並列，以此突顯出武術的兼容性，就不得而知。

說到布棍的具體呈現，自然不得不提徐克執導、李連杰主演的《黃飛鴻》系列。其中最讓人印象深刻的片段，當數文首所提到甄子丹與李連杰的一幕對決。按照片中設計，布棍既能像軟鞭般抽擊甩打，亦能像硬棍般掄棍橫掃反打，還可以擊穿水泥牆。這顯然是誇飾的成份居多。就算撇開威力過強的問題，一條如此長的布匹，既難揮舞又難攜帶，實在與布棍的原意大相徑庭。

相較之下，在《黃飛鴻之三：獅王爭霸》中，以長衫形成的「布棍」則更為合理。戲中李連杰脫下長衫當作兵器，使用類似軟兵的手法，或鞭打對手，或纏卷對方手中兵器，或甩出地上碎石打擊遠處敵人。雖然始終是誇飾手法，但相比起甄子丹所使的，確實更為合理。因為沾濕衣物，或是在衣物中包裹重物，的確可以做到打擊、纏卷、甩出石子的效果。

就連金庸作品《碧血劍》第二回〈恩仇同患難 死生見交情〉中，安大娘在對付胡老三時，亦把衣服沾濕，當作兵器使用。觀乎其布棍的使用手法，似乎亦近於軟鞭的功能。

安大娘緩出了手，靈機一動，把買來給袁承志做衣服的一匹布從籃中取了出來，迎風抖開，拋入身後的小溪，跟著撿起三塊石子向大漢打去⋯⋯安大娘拿起浸濕的布匹⋯⋯一匹布已向大漢迎面打去。她的內力雖還不足以當真「束濕成棍」，把一匹布當作棍子使，但長布浸水。揮出來卻也頗有力道。 金庸《碧血劍》第二回〈恩仇同患難 死生見交情〉

西方以衣物為武器的例子

中世紀，在西洋劍技中便有以斗篷作為兵器的例子。在Camillo Agrippa 在1553年出版的書籍《Trattato Di Scientia d'Arme : con un Dialogo di Filosofia》中，就有介紹斗篷（披風）。在當時被拿作西洋劍的輔助武器使用，起初可能是無意間發現，後來才扶正成為正式的西洋劍劍招。除撩撥彈開敵劍或封鎖敵劍以外，還可以用於攻擊之用。

斗篷主要是捉住肩口部分，將斗篷纏在手腕部位。早期劍士會將斗篷纏得比較緊，後來就捲得稍微寬鬆點，像是掛窗簾般垂在身體前方，作為遮蔽敵方視線的障眼道具。一般防守用法會以斗篷撥開對方攻擊，甚至把持敵劍。

而攻擊方面則有拋斗篷的招式。當時斗篷的質地遠較今天的厚實，重量亦相對較重。假如斗篷掛在西洋劍上，除非順利將斗篷甩掉，否則對方的西洋劍基本等於無法使用。據說斗篷拋得好的話，斗篷就有可能纏住對方的手腕或刀劍，讓對方你法甩開。此外，亦可拋向對方面部，趁機進擊。