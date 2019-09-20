【第一神拳】漫畫連載三十周年　真人化舞台劇造型曝光

慶祝《第一神拳》三十周年的《週刊少年Magazine》版頭。（圖片擷取自：JetBlackHero Twitter）

不經不覺，原來日本漫畫家森川讓次的《第一神拳》，由最初於《週刊少年Magazine》1989年43号連載起計算，至今已足足三十年了！創下發行125卷單行本，累計發行本數多達9600萬本的記錄。

要說《第一神拳》是日本近代史上最經典的拳擊漫畫絕不為過，它漫畫陪伴了無數日本拳迷拳手的成長。不知有多少人見證著主角一步由菜鳥成長成日本拳王，又見證著一步與久美之間青澀的愛情故事開花結果。

完整介紹可參看：

【第一神拳】最長壽的拳擊漫畫 鴨川拳館的血與汗

在一個月前（8月7日），日本官方便傳出了《第一神拳》舞台劇化的消息！名為《第一神拳 The Glorious Stage!!（はじめの一歩 The Glorious Stage!!）》的真人版舞台劇，預定於 2020年1月31日至2月9日在日本東京品川王子飯店的音樂廳「Stellar Ball」上演。



《第一神拳》舞台化！（圖片擷取自：ippo_stage Twitter）

《第一神拳 The Glorious Stage!!》將由在動畫中聲演男主角一步的聲優喜安浩平親自下場，擔任編劇及導演工作，劇中幕之內一步則由具Shoot Boxing經驗的演員後藤恭路來飾演。

消息傳出後，令一眾一步迷既興奮不已，又暗自擔心。皆因歷來不少漫畫都嘗試過真人化，如《龍珠》、《進擊巨人》、《寄身獸》等，可惜表現都未如人意，成為粉絲們的「噩夢」。

日前，《第一神拳》真人化舞台造型終於曝光！大家不妨比照一下漫畫跟真人的造型。

【點擊放大圖片，參看角色造型】

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小編認為威路古的造型最為神似，鴨川教練最為惹笑。不知讀者你們又認為如何呢？

最後附上舞台劇的宣傳短片給大欣賞欣賞。