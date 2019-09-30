【空手道】《龍威小子》：八十年代美國東方武術想像

上周五，憑演出八十年代經典電影《龍威小子》(The Karate Kid)而廣為人認識的男星Robert Garrison因病逝世，享年59歲。《龍威小子》這套作品於八十年代是美國著名功夫電影品牌，自第一集於1984年上映大獲好評後，這個集青春和熱血的電影主題更推出後續系列，成為一代經典，早年更由成龍主演並翻拍(港譯《功夫夢》)，並於2018年推出由大部份原班人馬出演續集網劇《Cobra Kai》。這次為大家介紹這套經典電影。

電影《龍威小子》海報。(維基百科) 《龍威小子》由電影《Rocky》首三集導演John G. Avildsen(2017年離世)執導，電影講述一個美國年青人追求情人和學習日本武術的成長歷程。男主角Daniel隨母親由新澤西搬到加州，但Daniel因膚色髮色難以融入新學校環境，並在校園飽受欺凌，生活並不愉快。Daniel本來心儀女主角，卻給他的空手道高手男友打敗並羞辱。某次Daniel偶然認識了日本園丁宮城先生(森田則之 飾)，並從宮城先生身上學習空手道，展開他學武和心靈上學習之路，Daniel從學武中學會更多人生道理，學會如何面對挑戰，最後更在空手道比賽中打敗曾經欺凌他的同學。 其實這套以功夫為題材的電影重點不在武術本身，而是講述少年成長歷程，所以當年深受青少年歡迎。但因《龍威小子》創作背景承襲了八十年代美國對東方武術，尤其空手道比賽熱潮，而電影推出後反過來進一步推動這功夫熱潮。

知行合一的武術修行

電影中老師傅訓練主角的方法，恍似有師法七十年代香港的小子功夫片，和東方「知行合一」哲學。在《龍威小子》中，宮城先生最先要Daniel學習用筷子夾蒼蠅，又要他幫手在住宅圍牆鬆上油漆。主角起初當然不知當中苦心，而責怪對方無心教他功夫，可是當師傅一試他身手，主角頓然已有肌肉記憶(Muscle memory)，能作自然動作反應。

其實這種將訓練寓於日常的工作中，在七十年代的小子功夫片大行其道。當年的港產片，男主角在訓練時都是在不斷掃地、或搬水、或徒手捕雀等。而這種從日常勞作中悟出道理的學問，亦頗有東方禪學或心學的教育意味，知行合一，所謂販夫走卒，人人皆可成聖；日常勞作生活，皆可印證得道。

招牌動作Crane Kick

在電影中的招牌動作Crane Kick，俗稱「金雞獨立」，更成為標誌性動作。Crane Kick，專指以鶴步（即俗稱的金雞獨立，一腳落地， 一腳提起，提起的前腳掌，護於落地腳之膝蓋部，高時則護於襠部。）的預備姿態下，以支撐腳跳起並以前踢踢擊對手。

Crane Kick因《The Karate Kid》在80年代紅遍西方。在當時西方，無論本身會不會武術，都大多會模仿過主角那記Crane Kick。可是一直以來，在很多人心中，一直都視Crane Kick為一種表演及擊破的腳法而已，其搏擊價值一直被忽略。而直至2011年4月30日，在多倫多舉辦的UFC 129中，Lyoto Machida以一記類似Crane Kick的技術擊倒了對手Randy Couture，「Crane Kick」再一次震撼武術界。

上周五因病逝世的Robert Garrison於70年代以童星身份出道，於《龍威小子》首集及續集中飾演奸黨成員Tommy一角，更在34年後《Cobra Kai》中客串同一角色。他在電影中經典挑釁對白：「Get him a boy bag! Yeah!」為影迷樂道。