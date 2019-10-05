【拳擊】GGG王者回歸之戰　與烏克蘭拳爭IBF IBO冠軍

Gennady Gennadyevich Golovkin，綽號 GGG/Triple G，俄韓混血兒，出生於1982年4月8日(現年36歲)，身高 179cm，臂展為 178cm。GGG在投入職業賽前已經於業餘拳擊取得驕人的成果，贏得2003年世界賽中量級冠軍及2004年雅典奧運亞軍。

GGG的職業生涯戰績現時為41戰39勝1平手，當中以K.O獲勝的賽場更高達35場，K.O率是可怕的89.7%。他在2017年時，曾座擁WBC、WBA、IBF、IBO 世界Middleweight 冠軍，更曾是2018年權威拳擊雜誌The Ring 的 Pound-for-Pound 排名第一



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他唯一一場敗仗，是在去年9月在二番戰中敗給墨西哥拳手Canelo Álvarez。他們首度碰面時，大戰了12 回合，最後需要以判定分勝負。兩位裁判分別給了115-114(GGG)、114-114(和局)這較為接近的分數，但另一位裁判卻給了118-110於Canelo，也就是這位裁判認為Canelo贏了12回合中的10個回合，以致當時拳擊界一片嘩然！後來GGG 為了跟Canelo 重賽，甚至不惜被IBF褫奪冠軍資格。



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相隔一年後，二人在美國拉斯維加斯上演 GGG VS Canelo 2。在鬥足12回合後，Canelo以些微點數勝過GGG，一舉成為5料世界中量級拳王。這是一場非常精彩、非常接近的比賽。Canelo一改上場打法，今次不斷主動上前壓迫，並以威力強大的組合拳為主，加上不時的身體打擊，這令裁判在主動性及打擊觀感上給了一定分數。而GGG則整場以刺拳直拳作距離打擊，全場共投出了547記刺拳，以及作出更多走位打擊及短距離上勾拳打擊。可是最後還是讓GGG 吞下職業生涯的首敗。



賽後，有意見指出，與GGG合作多年的教練 Abel Sanchez因為無法應對Canelo的戰術打法，所以需要負上一定責任。今年4月，GGG發表聲明公布與教練Abel Sanchez分道揚鑣，改與新教練Johnathan Banks合作。新教練為GGG 打造了新風格「GGG 2.0」，更於上場小試牛刀，清脆地在第四回合清脆擊倒對手Steven Rolls，取得職業生涯的第35次KO勝利，賽後GGG 更自稱為「平民冠軍」。



今次GGG 的對手是被稱為「技師」（The Technician）的烏克蘭拳手 Serhiy Derevianchenko。他在業餘生涯時，曾在2007年贏得世界業餘錦標賽季軍。在2010及2014年，他在WSB 中的傑出表現，使他成為比賽中備受矚目的選手之一，為他轉成職業拳手打好人氣基礎。



在2014年正式加入職業拳擊界後，他於2016年以TKO 擊敗前IBF 冠軍Sam Soliman。Serhiy 最為人知的一場比賽，莫過於跟Daniel Jacobs 爭奪IBF 冠軍那一場比賽。Jacobs 是首位跟GGG 打足十二回合，終止其連續KO 記錄的拳手。而Serhiy 則跟Jacobs 打足十二回合，最後僅以「分歧判定」落敗，足見Serhiy 具有相當的實力。

GGG 跟 Sergiy 的比賽將於香港時間 6/10 上午七時於美國紐約舉行，互相爭奪空白的 IBF middleweight 拳王頭銜。

到底GGG 能否更進一步成為「GGG 2.1」，重拾失落的IBF 冠軍呢？大家拭目以待。

