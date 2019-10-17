【RIZIN】堀口恭司大晦日再戰朝倉海

RIZIN總裁榊原信行早前宣布堀口恭司與朝倉海將會在大晦日(12月31日)舉行的RIZIN 20再次對壘，而今次的比賽將會是場正式的RIZIN雛量級冠軍爭奪戰。

身為RIZIN及Bellator雛量級雙冠軍的堀口恭司在今年8月的RIZIN 18中被對手朝倉海在第一回合的68秒以TKO爆冷擊敗。這是堀口恭司四年以來的首次敗陣，但因為該場比賽並非冠軍戰，堀口落敗後仍舊是RIZIN的冠軍。

堀口恭司與朝倉海將於RIZIN 20爭奪RIZIN雛量級冠軍腰帶。相片來源：RIZIN官方相片 https://bit.ly/31l1Uie

賽前沒有太多人想過朝倉海會以如此的方式擊敗堀口恭司，所以賽果讓格鬥界大為震撼。朝倉海在RIZIN 18獲勝後再在10月的RIZIN 19中以54秒TKO擊敗前UFC選手佐佐木憂流迦，把自己的戰績提升到14勝1敗，並處於11場連勝的狀態中。

而現任RIZIN和Bellator雛量級冠軍堀口恭司自從輸了給朝倉海之後就沒有再比賽。今次的再戰會是堀口恭司四個月而來的首場比賽。堀口恭司曾經擊敗過Darrion Caldwell、Ben Nguyen、Ian McCall和Ali Bagautinov等知名選手，而在他於UFC的八場比賽中，唯一擊敗他的就只有冠軍Demetrious Johnson。在被朝倉海擊敗之前，堀口恭司原本正處於連勝13場的強勢中，包括贏得了RIZIN和Bellator兩個綜合格鬥組織的雛量級冠軍。落敗後的堀口恭司現時戰績為28勝3敗。