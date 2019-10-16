【Produce X 101】韓11月摔跤選秀開播

電視終於出現體育界選透節目。 韓國選手節目蔚成風氣，皇牌選秀節目《Produce X 101》在韓國成為熱話，至今已辦了四季節目。《Produce X 101》播畢兩個月，韓國電視台KBS宣布，將與韓式摔跤協會合作，於11月推出最新摔跤選手節目《我是摔跤手》(暫名)。

這個又被坊間私下命名為《摔跤界101》的節目，除了以韓式摔跤協會全新賽事輕量級大賽為舞台，上映摔跤選手的連場競技比賽外，重點是紀錄參賽選手日常生活和如何訓練。有傳節目以前摔跤選手、曾擁有最年輕「天下壯士」稱號紀錄的名主持姜鎬童出任主持。韓式摔跤協會希望藉著是次集競技、真人騷和紀錄片於一身的節目來推廣韓式摔跤。

韓式摔跤。（資料圖片）

由摔跤運動員出身著主持姜鎬童。（資料圖片） 李氏朝鮮已有韓式摔跤

韓式摔跤，韓鮮語「씨름」，英語「Ssireum」。早於李氏王朝（1392—1897）時，當時稱為「角力」的摔跤已經相當流行，並擁有多個別稱，包括角戲（각희）、爭交（쟁교）等。及至20世紀，角力比賽日趨運動化，並在60年代引入量級制度。按照色帶的擺位，當時的角力被分成兩種流派，分別是京畿道的「右式」及咸鏡道的「左式」。直至1994年，兩派正式統一，韓式摔跤協會亦在同年成立。從此，所有經官方認證的傳統角力活動，俱被稱為「韓式摔跤」。 為了更好地發展韓式摔跤，韓式摔跤協會在2008年改組成「世界韓式摔跤協會」（World Ssireum Federation，簡稱WSF），致力在世界各地推廣韓式摔跤。德國、英國及美國等地，便先後舉辦過韓式摔跤公開賽。至於韓國政府方面，則成立了Korean Ssireum Organization，希望能夠振興這項「能展現大韓民族精神」的競技活動。

韓式摔跤會在一個直徑7米的圓形沙地上進行比賽。參賽者會在手腕、腰間及大腿繫上色帶，比賽時則要透過抓腰帶（朝鮮語샅바，英語Satba）來借力摔低對手。一般來說，只要能令對手膝蓋或以上的部份觸地，就能得分。跟日本相撲不同的是，將對手推出場外並不能取得任何分數，只會令賽事暫緩再開。另外，其他打擊技包括開掌打擊（Open Palm Strike）俱一律禁止。

韓式摔跤的職業賽事總共有四個級別，並各自以韓國的高山命名，即「太白」（蠅量級）、「論山」（輕量級）、「漢拏」（中量級）、「長白」（重量級）。除了男子選手，韓式摔跤亦設有女子組別，兩者比賽規則大致相同。

有說是次體育界選秀會以摔跤運動為題材，是因為上年韓國有一段由摔跤選手Hwang Chan Seob（황찬섭）參與比賽的片段，獲得了150萬人次觀看(見上面視頻)，大家對摔跤競技熱烈討論，故而推出有關運動選秀。