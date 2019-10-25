McGregor給出下年比賽路線圖　一日後即遇變數

在星期四莫斯科舉行的新聞發布會上，Conor McGregor 宣布他將於1月18日在拉斯維加斯的T-Mobile 競技場「復出」，但他未透露將會跟誰人比賽。 而且Conor McGregor 還給出了自己接下來的時間表，算是近年較為明確的比賽路線圖，但誰知一日後就有變數。

莫斯科的記者發佈會

自2018年10月輸給Khabib Nurmagomedov以來，Conor McGregor 就一直沒有參加任何職業比賽。現時Conor McGregor 宣布他將於1月18日回歸，但由於UFC「狡猾」的性格，UFC 規定他不能透露對手的名字。

對我來說，我希望在莫斯科打比賽，這是眾所周知的。大家也知道我要在俄羅斯這兒找那個人，這場不可避免的重賽將在莫斯科舉行，這場比賽也是俄羅斯人民值得擁有的。但是，我不是在等那個人(Khabib Nurmagomedov)。那個人出了名膽小，他不願冒險，所以我不會等他。

我在此宣布" The Notorious" Conor McGregor的回歸，並將於1月18日在拉斯維加斯的T-Mobile競技場打比賽......這就是我復出的比賽，從星期六算起是12週後。我的身體狀況很好，已經與公司約定了日期。我有對手的名字，我也想告訴大家是誰，但按我的經驗，如果我公開的話UFC大概會取消那場比賽(轉另一個對手)，因為UFC是一家「狡猾」的公司。去問UFC我的對手是誰吧，因為我根本他X的不在乎我的對手是誰。

而在一日後，牛仔 Donald Cerrone 就在社交媒體貼了張圖，當中有牛仔最愛的啤酒，以及McGregor自家品牌威士忌，再加一句「還要我說什麼嗎？」：

(圖片來源：IG@cowboycerrone)

但這樣說吧，UFC官方都未有排程，二人的「官宣」其實意義不大。

比賽路線圖

McGregor 這次有明確說出自己比賽路線圖。先在1月比賽，然後跟Nate Diaz和Jorge Masvidal爭那條BMF腰帶，然後再跟當時的冠軍(Tony Ferguson 或 Khabib Nurmagomedov)打。

(1月)那場比賽將是我賽季的新開始。然後，我將會跟 Nate Diaz和Jorge Masvidal 的贏家爭奪"Bad Motherf * cker" 頭銜。顯然，我跟Nate Diaz有段歷史，我們準備好打第三次了。我們看看進展吧，我覺得Nate會打贏Jorge Masvidal ，然後我們將打第三次。

再之後呢? 當然是 Khabib Nurmagomedov 與 Tony Ferguson之間的勝利者，雖然二人比賽日期尚待確定。

Tony Ferguson 多次預定跟 Khabib比賽，但都因事令二人未能作賽。現時二人一戰呼聲之高，比賽大概不能避免。(圖片來源: GettyImages)

然後我將會跟Tony Ferguson 與 Khabib Nurm......Nurmagomedov ，我甚至說不到那個人的名字，誰在乎他的名字，總之我會跟他們的贏家在莫斯科打......這是無可避免的重賽。這是一場我會全神貫注的重賽。我不會受傷，不會酗酒，也不會受到外界影響，我會非常集中……正是人們應得的，拳迷應得的，我將一勞永逸地解決這事。

Conor McGregor 當然不會放過這個機會攻擊現任冠軍Khabib Nurmagomedov：

不知出於何種原因，他就是害怕在莫斯科打。我不知道呢，他不是代表俄羅斯的嗎？我不確定他是否代表俄羅斯。我從未見過他代表俄羅斯。您有沒有見過他舉起俄羅斯國旗，就像我自豪地舉起愛爾蘭國旗那樣嗎？我都還未見過呢。他逃離莫斯科的比賽。群眾想要這場比賽，人民想要這場比賽，他自己的父親想要這場比賽。但他不想要這場比賽......他害怕冒險。一個害怕冒險的人不會贏很久。他的事業不會長，因為他不會冒險。他的最後一個對手是一位前145磅的選手(Dustin Poirier)，我用90秒就KO了那個人，他則花了三個回合才完成工作。

一日即有變數

但隨即就有問題，因為Nate Diaz 說自己藥檢失敗，所以未能跟Jorge Masvidal 在UFC244中對賽。他在聲明中說自己只吃天然有機食品，連肉都不吃(他確實是吃素的)，對被查出禁藥感到莫名其妙，當然也很憤怒，也寫上一句「你們全都有用類固醇，我沒有」。

Nate Diaz在8月回歸，更擊敗了Anthony Pettis (圖片來源:GettyImages)

UFC 244 在下星期就要打了，暫時UFC 未有公佈進一步消息，所以未知比賽是取消還是有替補。