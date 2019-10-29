【Switch】瑪利歐超音鼠2020東京奧運　四大搏擊項目逐個捉

任天堂 Switch 新作《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》將於11月1日正式上市。這是奧運官方遊戲的最新遊戲作品，由任天堂瑪利歐系列人物跟SEGA 超音鼠系列人物互相較量，在不同奧運項目上「分勝負」。 當中包含了不同搏擊運動項目⋯⋯

▍瑪利歐、超音鼠大亂鬥 決勝奧運項目

遊戲總共包含了20名基本選手，10名來自任天堂瑪利歐遊戲系列，10名來自SEGA 超音鼠遊戲系列。另外在每種競技項目中也可以操作客串角色，例如在空手道項目中會有蛋頭博士NEGA。未來還有許多其他遊戲系列角式陸續登場。



+ 15 + 14 + 13

▍重現2020東京奧運：四種搏擊運動項目

在明年舉行的2020東京奧運中，總共有六項搏擊運動項目，包括拳擊、擊劍、柔道、空手道、跆拳道、摔跤，將會誕生74面奧運金牌。

《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》重現了當中的4項搏擊運動。

遊戲可以「體感」或手掣進行，為玩家提供多元化遊戲體驗。



▍空手道（Karate）

空手道將會在首次亮相奧運會，成為2020東京奧運比賽項目之一，比賽分成「形」（KATA）及「自由組手」（KUMITE）兩種。遊戲便重現了「自由組手」項目。



+ 3 + 2

除了基本正拳及踢擊動作外，遊戲還重現了多元化的競技空手道招式，如摔倒對手打擊的「絆倒打擊」、「胴廻し回転蹴り」（前滾後旋踢）、後旋踢、「超人拳」（Superman Punch）等。遊戲角色的打擊動作豐富而流暢，玩家可用上不同的攻防組合，把對手玩弄於股掌之中，體驗空手道對打的樂趣。

後旋踢、「超人拳」、絆倒打擊動作：

+ 9 + 8 + 7

不過，基於遊戲設計，遊戲中的比賽方式跟現實中有些不同。遊戲中以率先取得十分為勝。

有關空手道自由組手規例，可參看：

【競技空手道】WKF／奧運空手道的搏擊比賽規例

【港女面面觀】亦剛亦柔最好味道？ 可人兒教你空手道的嬌媚

【空手道】李振豪：裏回し蹴り（勾踢）

▍拳擊（Boxing）

拳擊自1904年第三屆現代奧運會起，便成為正式比賽項目至今，具有相當久遠的歷史。不過今次東京奧運的拳擊項目並不是由國際拳擊總會（AIBI）主理。事源自2017年起，國際奧委會一直爭論是否扣起被轟內政混亂的國際拳總舉辦東奧資格，在今年五月決定由特別小組管理資格賽。

遊戲重現了拳擊競技的「拳來拳往」的刺激對決。



+ 4 + 3 + 2

它把攻擊及防禦分成上段和下段，角色動作按照真實的拳擊方式：刺拳、勾拳、上勾拳。玩家必須觀察對手的防守架勢，膽大心細的挑選拳擊方式，才能夠擊敗對手。假如角色計量表累積至一定程度後，更可以發動「特殊打擊」，給對手沉重的打擊傷害。

想知道「職業拳擊」跟「奧運拳擊」有何分別，可參看：

【曹星如復出】職業轉打奧運拳擊 比賽上有何不同？

▍擊劍（Fencing）

擊劍運動源遠流長，早在公元前1190年古埃及由拉姆塞斯三世神廟的浮雕上，便描繪了載上面罩作為防具的體育競技比賽。現代劍擊運動發展自18世紀中期，使擊劍自軍事訓練、對決用途漸漸轉變成運動競技。擊劍自1896年首屆現代奧運會在雅典舉行開始，便一直是奧運的正式比賽項目之一。

遊戲重現了當中的重劍（Épée）項目。



比賽以先獲得10分為勝。攻防同樣分成上下兩段。攻擊以「弓步刺擊」的突刺作為攻擊主軸，每擊中一次得一分。除了一般擋格外，還可以用「撥擋」撥開對手的攻擊造成「硬直」。角色計量表累積至一定程度後，更可以發動「特殊弓步刺擊」，一舉獲得三分。



▍柔道（Judo）

跟上面三種項目不同，柔道項目以「點陣圖」方式重現1964年的東京奧運會，營造出一種懷舊的感覺。遊戲方式相對簡單，以投技壓制對手分勝負。



+ 2



有關柔道的比賽規例，可參看：

【柔道賽制】迎戰亞運會：談柔道 2018 新賽例（上）

【柔道比賽】迎戰亞運會：談柔道 2018 新賽例（下）

