【泰拳】「香港之寶」吳景聰I1決戰摩洛哥拳王

2019年是吳景聰(阿聰)在拳壇豐收一年，今年打了四場比賽，奪得人生第一條國際賽金腰帶，下半年再下一城再添一國際賽金腰帶，更出任第一屆香港武術及搏擊運動博覽大使。年終阿聰再接受新挑戰，於12月3日代表Fighting Pro參加I-1世界泰拳群王鬥2019，於62公斤級別挑戰摩洛哥拳王艾勞斯(Omar Elouers)，爭奪他第三條國際賽金腰帶。 文、圖：賴家俊

吳景聰剛在2019 I-1世界泰拳格蘭披治贏得淘汰賽，奪得第二條國際賽金腰帶。(資料圖片) 剛在2019 I-1世界泰拳格蘭披治贏得淘汰賽，並戰勝蒙古拳手南招馬(Bat Erdene)奪得第二條國際賽金腰帶的吳景聰，實力備受肯定，獲I-1賽事創辦人葉文龍師父賜封「香港之寶」。事隔二十多年香港再有拳手獲此封號，可見拳界對其寄予厚望，代表香港打下多一條金腰帶。

吳景聰將在十二月I1泰拳賽事爭奪第三條國際級金腰帶。(賴家俊 攝) 阿聰向《武備志》表示，他希望能快些打這場比賽。現在除一日操兩轉外，亦多注重拳腳組合和組合爆發力。他表示，相對於一般常見泰拳打法，拳手會睇好位施以一兩下重擊，他希望能改以組合拳拖壓打出缺口，所以爆發力外也加重力量訓練。 對於今次對手，阿聰表示有看他兩場比賽，留意到他是主攻型對手，在首個回合便會向前衝。他打算在第一回合等他衝前時才給予反擊

初步總結2019年成績，阿聰表示今年取得三條腰帶，當中有兩條國際級拳王腰帶，是他十多年拳壇生涯以來，第一次贏得世界拳王腰帶，所以感到興奮。他希望下年繼續打國際賽，讓全世界人也認識自己。對於多年來支持者，他表示打了十多年，深深感謝支持者們一直支持鼓勵和幫助，若果無人支持他打比賽根本沒意思，希望往後大家繼續支持！

是次「I-1世界泰拳群王鬥2019」，有多位本地拳手參賽，《武備志》稍後還有兩位爭奪國際級金腰帶本地拳手訪問，各位拳迷密切留意！

香港拳王吳景聰將於十二月I-1對決摩洛哥拳王艾勞斯(Omar Elouers)。(I-1世界泰拳格蘭披治facebook)