【泰拳】「香港之寶」吳景聰I1決戰摩洛哥拳王

2019年是吳景聰(阿聰)在拳壇豐收一年，今年打了四場比賽，奪得人生第一條國際賽金腰帶，下半年再下一城再添一國際賽金腰帶，更出任第一屆香港武術及搏擊運動博覽大使。年終阿聰再接受新挑戰，於12月3日代表Fighting Pro參加I-1世界泰拳群王鬥2019，於62公斤級別挑戰摩洛哥拳王艾勞斯(Omar Elouers)，爭奪他第三條國際賽金腰帶。
文、圖：賴家俊
吳景聰剛在2019 I-1世界泰拳格蘭披治贏得淘汰賽，奪得第二條國際賽金腰帶。(資料圖片)
剛在2019 I-1世界泰拳格蘭披治贏得淘汰賽，並戰勝蒙古拳手南招馬(Bat Erdene)奪得第二條國際賽金腰帶的吳景聰，實力備受肯定，獲I-1賽事創辦人葉文龍師父賜封「香港之寶」。事隔二十多年香港再有拳手獲此封號，可見拳界對其寄予厚望，代表香港打下多一條金腰帶。
吳景聰將在十二月I1泰拳賽事爭奪第三條國際級金腰帶。(賴家俊 攝)
阿聰向《武備志》表示，他希望能快些打這場比賽。現在除一日操兩轉外，亦多注重拳腳組合和組合爆發力。他表示，相對於一般常見泰拳打法，拳手會睇好位施以一兩下重擊，他希望能改以組合拳拖壓打出缺口，所以爆發力外也加重力量訓練。
對於今次對手，阿聰表示有看他兩場比賽，留意到他是主攻型對手，在首個回合便會向前衝。他打算在第一回合等他衝前時才給予反擊
初步總結2019年成績，阿聰表示今年取得三條腰帶，當中有兩條國際級拳王腰帶，是他十多年拳壇生涯以來，第一次贏得世界拳王腰帶，所以感到興奮。他希望下年繼續打國際賽，讓全世界人也認識自己。對於多年來支持者，他表示打了十多年，深深感謝支持者們一直支持鼓勵和幫助，若果無人支持他打比賽根本沒意思，希望往後大家繼續支持！
是次「I-1世界泰拳群王鬥2019」，有多位本地拳手參賽，《武備志》稍後還有兩位爭奪國際級金腰帶本地拳手訪問，各位拳迷密切留意！
香港拳王吳景聰將於十二月I-1對決摩洛哥拳王艾勞斯(Omar Elouers)。(I-1世界泰拳格蘭披治facebook)
【「I-1群王鬥2019」泰拳賽事資料】
日期：12月3日晚上7時開始
地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall
1.I-1至尊金腰帶 62kg
吳景聰(中國香港) vs 艾勞斯 (摩洛哥)
2.I.-1洲際金腰帶 63kg
羅傑豐 (中國香港) vs 拿素 (阿根廷)
3.I-1太平洋金腰帶51kg
郭海寧(中國香港) vs 鐵鐵蘭 (泰國)
4.I-1環球金腰帶 51kg
姚達輝(中國香港) vs坤在雲(馬來西亞)
5.I-1超級賽金腰帶 52kg
莊嘉財(中國香港) vs金瑪勇 (菲律賓)
6.I-1超級賽金腰帶51kg
邵悅彤 (中國香港) vs沙拉菲利普斯 (英國)
7.I-1超級賽金腰帶54kg
達古奴(菲律賓) vs 楊瑋棋(中國香港)
8.I-1超級賽金腰帶65kg
趙虎(泰國) vs萊恩(英國)
9.I-1超級賽 63kg
潘啟源(中國香港) vs劉康樂(馬來西亞)
10.I-1開幕戰63.5kg
莫家駿(中國香港) vs 黃森華(英國)
11.I-1開幕戰58kg
蘇浩文(中國香港) vs 黃潤南 (中國香港)